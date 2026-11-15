Yoon Eun Hye "đụng hàng" đàn em kém 16 tuổi tại MMA 2026: Mỹ nhân U45 vẫn khiến netizen choáng ngợp

Đụng hàng váy da tại MMA 2026, Yoon Eun Hye và Karina tạo nên màn đọ sắc cách nhau 16 tuổi.

Lễ trao giải âm nhạc MMA 2026 diễn ra vào ngày 14/11 tại Seoul đã chứng kiến màn đổ bộ đầy ấn tượng của 4 thành viên aespa trên thảm đỏ. Xuất hiện với tạo hình tông đen trắng chủ đạo cùng loạt trang sức cao cấp, nhóm nữ nhà SM nhanh chóng chiếm trọn tâm điểm truyền thông. Đáng chú ý, thiết kế đầm cúp ngực màu đen của Karina bất ngờ "đụng hàng" trực diện với khách mời trao giải Yoon Eun Hye, tạo nên màn so kè nhan sắc thú vị bậc nhất đêm sự kiện.

Đội hình đen trắng đồng điệu của aespa trên thảm đỏ MMA 2026

Năm nay, lễ trao giải Melon Music Awards (MMA 2026) lần đầu tiên mở rộng quy mô tổ chức kéo dài trong hai ngày. Ngay ở thảm đỏ ngày đầu tiên (14/11), aespa đã thu hút mọi ánh nhìn khi thống nhất bảng màu đen trắng sang trọng, trong đó Winter và Ningning diện sắc trắng tinh khôi, còn Karina và Giselle chọn tông đen quyến rũ để tôn lên cá tính riêng.

Karina ghi điểm tuyệt đối với mẫu đầm cúp ngực màu đen đến từ thương hiệu của nhà thiết kế người Úc Alex Perry. Phần thân trên thiết kế dạng corset chất liệu da ôm sát giúp tôn trọn vòng eo con kiến, kết hợp cùng chân váy rủ bất đối xứng và đường xẻ tà cao khoe đôi chân thon dài nuột nà. Để hoàn thiện vẻ ngoài gợi cảm và đầy khí chất, nữ thần tượng phối thêm trang sức tinh xảo từ nhà mốt Boucheron.

Trong khi đó, Winter hóa nàng thơ thanh lịch với đầm dài trắng cổ đổ nhấn eo, điểm xuyết trang sức Cartier sang trọng. Em út Ningning lại nổi bật với set đồ hai mảnh màu trắng cắt xẻ tinh tế ở eo kết hợp cùng trang sức Bulgari lộng lẫy. Riêng Giselle mang đến nét cá tính pha lẫn gợi cảm khi diện áo blazer đen dáng dài phối chân váy siêu ngắn cùng trang sức Messika lấp lánh.

Yoon Eun Hye khoe nhan sắc "lão hóa ngược" khi tái ngộ Jang Keun Suk

Góp mặt tại sự kiện với vai trò khách mời trao giải, Yoon Eun Hye không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích khi đứng chung khung hình với Jang Keun Suk và đồng loạt mong chờ màn tái hợp trên màn ảnh, mà còn gây sốt bởi sắc vóc trẻ trung đáng kinh ngạc ở độ tuổi ngoài 40.

Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm đen có phần thân trên ôm sát kiểu corset kết hợp cùng chân váy dài xẻ cao. Đường cắt may chuẩn xác giúp Yoon Eun Hye tôn lên vòng eo thon gọn cùng vóc dáng mảnh mai, toát lên khí chất mặn mà, thanh lịch của một mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn.

Màn "đụng hàng" bất phân thắng bại giữa hai thế hệ mỹ nhân

Khi đặt hình ảnh của cả hai lên bàn cân, khán giả dễ dàng nhận ra Karina và Yoon Eun Hye đã diện cùng một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Pre-Fall 2026 của thương hiệu Alex Perry mang tên Strapless Asymmetric Gown in Black Leather & Jersey. Mẫu váy này gây ấn tượng nhờ kỹ thuật xử lý kết hợp giữa da cừu và vải jersey cao cấp. Nếu phần thân trên bằng da tạo phom dáng corset sắc sảo, cứng cáp thì phần chân váy jersey rủ bất đối xứng lại mang đến độ mềm mại, uyển chuyển theo từng bước chân, kết hợp đường xẻ tà táo bạo giúp khoe khéo đôi chân dài.

Dù diện chung một mẫu váy, hai mỹ nhân cách nhau 16 tuổi lại mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác biệt. Karina chinh phục người xem bằng nguồn năng lượng trẻ trung, sắc sảo và gợi cảm đầy bùng nổ, trong khi Yoon Eun Hye lại ghi điểm nhờ thần thái đằm thắm, sang trọng và vẻ đẹp vượt thời gian. Màn "đụng hàng" đầy duyên nợ này vô tình trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất tại MMA 2026.

Theo TVBS