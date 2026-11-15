Thanh Trần đi chùa cũng gặp biến vì đôi giày 24 triệu

Diện Gucci đi chùa, Thanh Trần dở khóc dở cười vì giày rã như vụn bánh.

Vừa đi vừa "rụng": Tưởng đất trời ngã nghiêng ai dè rã đế

Mới đây, đoạn clip chia sẻ về sự cố đi chùa của Thanh Trần đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Theo đó, nữ TikToker chọn diện đôi sneaker Gucci Rhyton từng "làm mưa làm gió" giới thời trang với mức giá khi mua được chính chủ cho biết là 24 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đang đi dạo trong khuôn viên chùa, cô nàng liên tục cảm thấy bước chân bị chệch choạng.

Diện đôi Gucci 24 triệu đi chùa, Thanh Trần ngã ngửa khi đôi giày bất ngờ rã đám, rơi rụng tơi tả ngay giữa sân.

Ban đầu, Thanh Trần cứ ngỡ do địa hình, thế nhưng, khi nhìn xuống, cô nàng mới tá hỏa phát hiện phần đế chunky hầm hố của đôi Gucci đã "không cánh mà bay", rã thành từng mảng vương vãi khắp sân. Tình huống "bẽ bàng" khiến Thanh Trần phải ngậm ngùi hốt lại từng vụn đế giày tơi tả, vừa gom vừa than vãn đầy hài hước:

"Người ta vô chùa quét lá đa, còn tôi quét mọi thứ mình đã gây ra". Cầm trên tay những mảng đế vụn nát trông chẳng khác gì vụn bánh mì, cô nàng còn trêu đùa định mang đi... cho cá ăn. Thủ phạm gây ra cớ sự này nhanh chóng được những người bạn đi cùng "chẩn bệnh": Do đôi giày đã bị bỏ xó quá lâu, không được mang thường xuyên.

Cận cảnh phần đế hàng hiệu nát bươm như vụn bánh mì khiến nữ TikToker ngậm ngùi gom lại.

"Lời nguyền" từ Balenciaga đến Gucci đều không ngoại lệ

Câu chuyện của Thanh Trần lập tức khiến nhiều tín đồ thời trang nhớ lại sự cố tương tự từng viral MXH quốc tế vào tháng 6 năm nay với một đôi Balenciaga Triple S. Cụ thể, một bài đăng thời điểm đó đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên nền tảng Threads đã chia sẻ hình ảnh một đôi Balenciaga Triple S Black Red phiên bản V1 (mẫu giày có giá bán lẻ lên tới hơn 28 triệu đồng) tự phân rã thành từng mảnh vụn xốp, dù chủ nhân đã bọc giấy và cất giữ vô cùng cẩn thận trong hộp riêng.

Đáng nói, khi liên hệ với hãng, bộ phận chăm sóc khách hàng của Balenciaga xác nhận việc sửa chữa là không khả thi và hãng cũng không đưa ra phương án hỗ trợ nào khác ngoài lời xin lỗi.

Thực chất, sự cố "rã đế" của Thanh Trần hay chủ nhân đôi Triple S không phải là lỗi do nhà sản xuất mà là một hiện tượng lão hóa vật liệu tự nhiên trong ngành công nghiệp giày dép, được gọi là Thủy phân (Hydrolysis).

Tình cảnh bẽ bàng tương tự từng xảy ra với đôi Balenciaga Triple S hơn 28 triệu đồng: Cất kỹ trong hộp vẫn tự phân rã thành vụn xốp.

Đa số các mẫu sneaker có phần đế êm ái, form dáng to bản (chunky) như Gucci Rhyton hay Balenciaga Triple S đều sử dụng chất liệu Polyurethane (PU) để đúc đế giữa (midsole). PU có đặc tính nhẹ, đàn hồi tốt và hấp thụ lực tuyệt vời. Tuy nhiên, vật liệu này lại có một "kẻ thù" không đội trời chung: Hơi ẩm. Theo thời gian, các liên kết hóa học bên trong PU sẽ dần bị phá vỡ bởi độ ẩm môi trường, khiến vật liệu mất đi độ đàn hồi và bắt đầu mục nát.

Hiện tượng thủy phân (Hydrolysis) - "lời nguyền" cảnh tỉnh hội cuồng giày: Đồ hiệu càng "cưng như trứng" cất trong tủ, đế giày càng nhanh bay màu!

Nhiều người thường lầm tưởng việc "cưng như trứng, hứng như hoa", cất kỹ đôi giày hàng chục triệu trong hộp và hạn chế sử dụng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của chúng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Việc để giày nằm yên trong thời gian dài khiến cấu trúc PU không được co giãn tự nhiên, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa vật liệu. Lâu ngày, phản ứng hóa học xảy ra khiến toàn bộ khối đế mất đi tính đàn hồi, khô giòn và cuối cùng là tự vỡ vụn thành từng mảng bột khi có lực tác động. Trong trường hợp này, giải pháp duy nhất thường là thay toàn bộ phần đế tại các đơn vị phục hồi giày chuyên nghiệp.

Sự cố "bay mất 24 triệu" của Thanh Trần chính là một kinh nghiệm thực tế cho các tín đồ hàng hiệu: Giày dép dù đắt đỏ đến mấy, sinh ra cũng là để được mang vào chân. Việc cất kỹ trong tủ có thể vô tình kích hoạt quá trình thủy phân, biến món đồ xa xỉ thành vụn bột trong ngày đẹp trời bạn quyết định diện lại.

Ảnh, Clip: TikTok, Threads