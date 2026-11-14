Mỹ nam đẹp đến mức từng bị cấm sóng vừa gây hoang mang ở tuổi U40

Gương mặt khác lạ mới đây của Lee Soo Hyuk đang khiến dân Hàn xôn xao.

Vốn nổi tiếng với gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và thần thái lạnh lùng tựa nam thần bước ra từ truyện tranh, Lee Soo Hyuk luôn sở hữu diện mạo ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên trong làng giải trí Hàn Quốc. Thế nhưng, những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên tại một sự kiện vừa qua bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Không còn vẻ ngoài sắc lạnh, có phần ma mị quen thuộc, anh xuất hiện với gương mặt trông đầy đặn và đường nét mềm mại hơn đáng kể, tạo nên một diện mạo khác lạ đến mức nhiều người phải nhìn lại.

Gương mặt gây xôn xao của Lee Soo Hyuk. (Nguồn: Instagram)

Bạn thân G-Dragon lựa chọn trang phục tông đen từ đầu đến chân, kết hợp áo cổ cao, suit và khăn quàng cổ đồng điệu. Điểm nhấn của tổng thể nằm ở cách phối nhiều chất liệu đen khác nhau, cùng phụ kiện vàng như khuyên tai và nhẫn, mang đến vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm và phóng khoáng.

Mái tóc đen được tạo kiểu ướt, buông nhẹ trước trán cũng góp phần tạo nên hình ảnh khá lãng tử. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý lại không nằm ở bộ trang phục hay phong cách tạo dáng trước ống kính, mà chính là diện mạo có phần khác biệt của nam diễn viên.

Lee Soo Hyuk xuất hiện với set đồ all black cá tính và lịch lãm.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc, loạt ảnh tại sự kiện của Lee Soo Hyuk nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Theo OSEN, điều khiến khán giả bất ngờ nhất là gương mặt của "ma cà rồng đẹp nhất Hàn Quốc" trông đầy đặn hơn, khiến tổng thể đường nét vốn sắc sảo, góc cạnh trở nên mềm mại. Một số người nhận xét thần thái quen thuộc của nam diễn viên dường như đã thay đổi, thậm chí có người phải thốt lên: "Đây có thật sự là Lee Soo Hyuk không?". Những người khác cũng cho rằng ánh mắt, đường viền gương mặt và diện mạo tổng thể của anh không còn giống hình ảnh trước đây, rấy lên nghi vấn mỹ nam sinh năm 1988 mới can thiệp thẩm mỹ.

Gương mặt đầy đặn khiến Lee Soo Hyuk bị nhận xét mất hết vẻ nam tính, trông như "bà thím".

Trong khi đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng nam diễn viên chỉ trông "có da có thịt" hơn một chút, không nhất thiết phải suy diễn quá nhiều về sự thay đổi ngoại hình. Một số ý kiến còn bênh vực diện mạo mới, nhận xét anh vẫn điển trai và có nét cuốn hút riêng, trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 38.

Đặt cạnh những hình ảnh cũ, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Trước đây, Lee Soo Hyuk thường gây ấn tượng với gương mặt dài, xương hàm sắc nét, gò má cao cùng đôi mắt sâu có phần sắc lạnh. Làn da trắng, vóc dáng mảnh khảnh và những đường nét thanh tú khiến anh thường được ví như nhân vật bước ra từ thế giới giả tưởng. Chính vẻ đẹp có phần phi thực tế này đã trở thành dấu ấn riêng, giúp nam diễn viên nổi bật giữa dàn mỹ nam Hàn Quốc.

Nhiều người cho rằng sự thay đổi ngoại hình này đến từ việc Lee Soo Hyuk tăng cân.

Sinh năm 1988, Lee Soo Hyuk bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 2006 trước khi lấn sân diễn xuất. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh cùng thần thái đặc trưng, anh từng là một trong những gương mặt được yêu thích trong giới người mẫu Hàn Quốc.

Nhắc đến Lee Soo Hyuk, công chúng khó có thể bỏ qua visual được ví đẹp như tượng tạc. Sở hữu gương mặt dài, sống mũi cao thẳng, xương hàm sắc lẹm cùng đôi mắt sâu hút hồn, anh mang vẻ đẹp có phần phi giới tính, vừa ma mị vừa đậm chất high fashion. Ngay cả khi không cần tạo dáng cầu kỳ, Lee Soo Hyuk vẫn dễ dàng chiếm trọn sự chú ý nhờ những đường nét gần như hoàn hảo, tựa một bức tượng điêu khắc. Đáng nói, visual đặc biệt này từng khiến anh rơi vào một tình huống khá hy hữu khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Project 7 với vai trò MC.

Vẻ đẹp sắc lạnh, nam tính đậm chất bad boy "đốn tim" người hâm mộ của Lee Soo Hyuk.

Thay vì chỉ làm nhiệm vụ dẫn dắt, sự xuất hiện của Lee Soo Hyuk lại khiến spotlight của chương trình đôi lúc bị cho là lệch khỏi các thí sinh. Từng đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng cùng thần thái người mẫu khiến nam diễn viên nổi bật ngay cả khi đứng cạnh những gương mặt trẻ đang cạnh tranh để được chú ý. Trên mạng xã hội, một số khán giả thậm chí còn đùa rằng nhà sản xuất đã chọn nhầm người làm MC, bởi visual của anh quá áp đảo dàn thí sinh. Những lời phàn nàn hài hước kiểu "đuổi MC đi", "thay MC khác" cũng xuất hiện, biến Lee Soo Hyuk thành một trường hợp khá đặc biệt: Bị trêu chọc vì quá đẹp chứ không phải vì một scandal nào.

Lee Soo Hyuk từng bị đuổi khỏi show truyền hình vì... quá đẹp.

Câu chuyện này cũng phần nào cho thấy sức hút rất riêng của Lee Soo Hyuk. Trong khi nhiều nam diễn viên phải tìm kiếm những tạo hình nổi bật để gây ấn tượng, anh gần như đã sở hữu sẵn một diện mạo không thể trộn lẫn. Dù trên sàn diễn thời trang, thảm đỏ hay màn ảnh, vẻ ngoài lạnh lùng, có phần xa cách vẫn luôn là dấu ấn giúp nam diễn viên được nhớ đến.