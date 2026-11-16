Bí mật của mỹ nhân sở hữu chiếc mũi top 1 Hàn Quốc

Ở tuổi 44, Han Ga In vẫn duy trì vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc nhờ routine tập luyện chỉ khoảng 10 phút với những động tác đơn giản, có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

Han Ga In nổi tiếng là một trong những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí, sở hữu chiếc mũi được ví von top 1 Hàn Quốc. Ở tuổi 44, cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng mảnh mai, săn chắc cùng vòng bụng gần như không chút mỡ thừa. Mới đây, nữ diễn viên đã hé lộ loạt bài tập quen thuộc giúp duy trì cơ bụng, trong đó có những động tác đơn giản hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Chiếc mũi xuất sắc của Han Ga In.

Trong video mới đăng tải trên kênh YouTube cá nhân Jayu Buin Han Ga In, nữ diễn viên sinh năm 1982 chia sẻ về thói quen tập luyện dành cho vùng bụng và thân dưới. Với chiều cao 168,7cm và cân nặng 52kg, Han Ga In sở hữu vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Khi được ê-kíp hỏi liệu có thể khoe cơ bụng hay không, cô tự tin trả lời rằng nếu chạm vào thì mọi người sẽ cảm nhận được ngay.

Để duy trì vòng hai phẳng lì và săn chắc, Han Ga In thực hiện một chuỗi bài tập bụng kéo dài khoảng 10 phút cùng huấn luyện viên cá nhân. Routine này bao gồm 3 động tác chính: Crunch (gập bụng), Bicycle Kick (đạp xe trên không) và Side Pendulum Swing (đánh chân lắc ngang). Theo huấn luyện viên, các động tác được lựa chọn và sắp xếp có tính đến việc hạn chế áp lực lên vùng thắt lưng, giúp người tập tập trung vào cơ bụng mà không tạo quá nhiều gánh nặng cho lưng.

Vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo nhỏ nhắn của nữ diễn viên.

1. Crunch – Gập bụng chậm rãi để siết cơ bụng

Đây là động tác cơ bản nhưng rất hữu ích để rèn luyện nhóm cơ bụng. Người tập bắt đầu bằng tư thế nằm ngửa trên sàn, co hai đầu gối, đặt bàn chân rộng bằng hông. Sau đó, dùng lực từ cơ bụng để từ từ nâng đầu và vai khỏi mặt sàn.

Điểm quan trọng là không cần cố gắng nâng toàn bộ phần thân trên lên cao hay đưa ngực chạm đầu gối. Chỉ cần nâng đến khi cảm nhận rõ cơ bụng co lại là đủ. Khi hạ người xuống, hãy thực hiện chậm rãi thay vì thả lưng rơi tự do xuống sàn.

Trong quá trình tập, cần tránh dùng tay kéo đầu hoặc cúi cằm quá sát ngực để tạo lực. Nếu cảm thấy vùng cổ và vai bị mỏi trước cả cơ bụng, hãy giảm độ cao khi nâng người hoặc nghỉ ngắn giữa các lần lặp. Việc kiểm soát chuyển động quan trọng hơn số lượng động tác hoàn thành.

2. Bicycle Kick – Đạp xe trên không để tăng cường sức bền cơ bụng

Với bài tập này, người tập nằm ngửa, đặt hai tay dọc theo thân người và nhẹ nhàng chống lòng bàn tay xuống sàn. Nâng hai chân lên sao cho đùi gần vuông góc với mặt sàn, đầu gối gập khoảng 90 độ.

Tiếp đó, giữ phần đầu và vai thoải mái trên sàn, siết cơ bụng rồi lần lượt duỗi một chân ra phía trước, thu về và đổi bên. Chuyển động luân phiên giống như đang đạp xe trên không.

Điều cần chú ý là khi duỗi chân ra xa cơ thể, phần lưng dưới rất dễ bị cong và nhấc khỏi mặt sàn. Vì vậy, người tập cần duy trì lực siết ở bụng, giữ xương chậu ổn định, tránh để hông nghiêng hoặc lắc sang hai bên. Nếu cảm thấy lưng bị võng, hãy duỗi chân ở vị trí cao hơn hoặc giảm biên độ chuyển động.

3. Side Pendulum Swing – Đánh chân lắc ngang

Đây là động tác bổ sung trong chuỗi bài tập của Han Ga In, tập trung vào khả năng kiểm soát vùng bụng và thân người khi chân chuyển động sang hai bên. Khi thực hiện, người tập cần giữ phần thân trên ổn định, kiểm soát nhịp chuyển động thay vì dùng quán tính để đưa chân qua lại. Việc duy trì lực ở vùng bụng sẽ giúp hạn chế tình trạng lưng dưới phải chịu áp lực quá mức.

Muốn bụng phẳng, không thể chỉ tập trung vào gập bụng

Một điều đáng lưu ý từ chia sẻ của huấn luyện viên là các bài tập bụng chủ yếu giúp tăng cường sức mạnh và sức bền của nhóm cơ vùng thân giữa. Việc chỉ tập trung gập bụng không đồng nghĩa với việc mỡ thừa ở riêng khu vực này sẽ tự động biến mất.

Để cải thiện tổng thể vóc dáng, Han Ga In còn kết hợp những bài tập sức mạnh toàn thân như squat cùng các hoạt động cardio nhẹ nhàng như đi bộ. Chế độ ăn uống cũng cần được điều chỉnh phù hợp với mức độ vận động hằng ngày.

Đặc biệt, người mới bắt đầu không cần cố gắng hoàn thành trọn vẹn 10 phút ngay trong buổi tập đầu tiên. Hãy ưu tiên thực hiện đúng tư thế, kiểm soát nhịp thở và tăng dần số lần lặp khi cơ thể đã thích nghi. Cảm giác cơ bụng căng lên khi tập là điều bình thường, nhưng nếu xuất hiện cơn đau nhói ở lưng thì nên dừng lại.

Bí quyết của Han Ga In không nằm ở những bài tập quá phức tạp mà ở việc duy trì thói quen vận động có kiểm soát. Chỉ với một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, kết hợp cùng chế độ sinh hoạt hợp lý, việc xây dựng vùng bụng khỏe và săn chắc hoàn toàn có thể bắt đầu ngay tại nhà.

Ảnh: Instagram.