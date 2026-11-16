Cô gái nhà nghèo hot nhất Trung Quốc, nhan sắc chuẩn “thần tiên tỷ tỷ” thế hệ mới

Từ hình ảnh cô gái nghèo trên màn ảnh đến phong cách ấn tượng ngoài đời, "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới ngày càng cho thấy sức hút đặc biệt.

Dương Siêu Việt - cái tên đang khiến hội mê phim Hoa ngữ đổ gục khi hóa thân thành Trịnh Vũ - một cô gái trẻ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhân vật vừa đi học, vừa làm thêm nhiều công việc để kiếm tiền chăm sóc mẹ và nuôi em trai. Vì vậy, tủ đồ của Trịnh Vũ chủ yếu là những món trang phục cơ bản, gam màu trầm, phom dáng rộng rãi, đôi khi cũ kỹ và có phần xuề xòa. Ngay cả đôi giày sờn rách cũng trở thành chi tiết được khán giả chú ý.

Dương Siêu Việt trong tạo hình cô gái nhà nghèo Trịnh Vũ. (Nguồn: Weibo)

Điều thú vị là dù không được diện những bộ cánh lộng lẫy, Dương Siêu Việt vẫn nổi bật trong từng khung hình. Nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình giản dị của nữ diễn viên, cho rằng cô có thể cân đẹp cả những món đồ bình dân nhất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét mái tóc dày, suôn mượt và gương mặt quá xinh đẹp khiến nhân vật đôi lúc chưa thực sự giống một cô gái đang chật vật mưu sinh.

Đáng chú ý, tạo hình lần này có sự khác biệt rõ rệt so với hình ảnh quen thuộc của Dương Siêu Việt. Thay vì mái tóc dài để lộ vầng trán, cô chuyển sang kiểu mái thưa, kết hợp trang phục tối màu và cách trang điểm nhẹ. Những chiếc áo len rộng, áo khoác đơn giản, quần dài tối màu được phối theo tinh thần có gì mặc nấy, tạo cảm giác gần gũi với phong cách sinh viên. Chính sự tiết chế trong trang phục giúp người đẹp sinh năm 1998 mang đến một diện mạo trưởng thành, có phần mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung.

Không phải quần áo mà chính gương mặt là "vũ khí"nhan sắc của Dương Siêu Việt. (Nguồn: Weibo)

Dương Siêu Việt luôn nằm trong top mỹ nhân gen Z có nhan sắc nổi bật của showbiz Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới, đứng hạng 1 BXH mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler vào năm 2019. Chính vì vây, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, đôi mắt to và làn da sáng là những lợi thế giúp cô nổi bật ngay cả khi diện trang phục đơn giản. Đây cũng là lý do nhiều bộ đồ cơ bản của nhân vật Trịnh Vũ được khán giả quan tâm, trở thành gợi ý phối đồ cho những cô gái yêu thích phong cách thoải mái, trẻ trung.

Dương Siêu Việt sinh ngày 31/7/1998 tại Đại Phong, Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Trái với diện mạo có phần tiểu thư hiện tại, nữ diễn viên có tuổi thơ không mấy đủ đầy. Cô từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, từ công nhân xưởng may đến phục vụ quán cà phê, nhà hàng. Năm 2018, bước ngoặt đến khi Dương Siêu Việt tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Sáng Tạo 101. Cô giành vị trí thứ ba chung cuộc và trở thành thành viên nhóm nhạc Rocket Girls 101, chính thức bước chân vào làng giải trí.



Nhan sắc vô cùng hút mắt khi còn đi làm công nhân để trang trải của sống của Dương Siêu Việt. (Nguồn: Weibo)

Sau khi nhóm tan rã, Dương Siêu Việt chuyển hướng tập trung vào diễn xuất, tham gia nhiều dự án truyền hình như Thả Thính Phượng Minh, Tương Dạ 2, Trùng Tử... Dù từng vấp phải những ý kiến trái chiều về năng lực diễn xuất, nhan sắc vẫn luôn là lợi thế giúp cô duy trì sức hút. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng vóc dáng mảnh mai khiến nữ diễn viên thường xuyên được nhắc đến trong các chủ đề bàn luận về visual của mỹ nhân Hoa ngữ.

Gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần của mỹ nhân Gen Z. (Nguồn: Weibo)

Ngoài màn ảnh, phong cách thời trang của Dương Siêu Việt cũng có sự biến hóa khá thú vị. Người đẹp không đóng khung bản thân trong hình tượng ngọt ngào, nữ tính mà thường xuyên thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Khi xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang hoặc sự kiện, cô có thể chuyển sang hình ảnh sang chảnh, trưởng thành với các thiết kế có phom dáng sắc nét, đường cắt gọn gàng.

Một trong những công thức được Dương Siêu Việt ứng dụng khá thường xuyên là trang phục đơn sắc, đặc biệt là những set đồ tông đen. Áo có phần vai đứng, quần ống rộng hoặc chân váy dài kết hợp túi xách bản lớn giúp diện mạo thêm cá tính, thời thượng. Khi muốn theo đuổi hình ảnh nữ tính hơn, cô lại lựa chọn váy dáng mềm mại, chất liệu bay bổng, kết hợp kiểu tóc dài uốn nhẹ. Sự thay đổi linh hoạt này giúp nữ diễn viên khi thì mang vẻ đẹp nàng thơ, lúc lại có khí chất của một tiểu thư hiện đại.

Diện những set đồ đơn sắc, đặc biệt là gam màu đen, Dương Siêu Việt càng toát lên khí chất sang chảnh, kiêu kỳ, mang dáng vẻ của một nàng tiểu thư đài các. (Nguồn: Weibo)

Dù vậy, điểm mạnh nhất trong phong cách của Dương Siêu Việt vẫn nằm ở khả năng làm nổi bật trang phục bằng chính ngoại hình. Với vóc dáng thanh mảnh và gương mặt có nét ngọt ngào, cô không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện hay những thiết kế phức tạp để tạo điểm nhấn. Chỉ một chiếc áo khoác có phom đẹp, quần jeans cơ bản hay váy đơn sắc cũng đủ tạo nên diện mạo cuốn hút.