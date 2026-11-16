Đôi chân triệu đô của Ahn Yujin khiến Jang Wonyoung không còn người đẹp nhất trên thảm đỏ

Lợi thế hình thể với đôi chân dài miên man luôn khiến Ahn Yujin nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Ahn Yujin ngày càng ghi dấu ấn như một trong những mỹ nhân sở hữu tỷ lệ hình thể nổi bật của Kpop. Cao khoảng 1m73, nữ idol có vóc dáng cân đối với phần thân trên thanh thoát, vòng eo gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Đáng chú ý, ngay cả trong những khoảnh khắc hậu trường hay ảnh chụp cam thường, lợi thế hình thể của Yujin vẫn được phô diễn rõ nét. Nhiều lần diện giày bệt, cô vẫn tạo cảm giác cao ráo với đôi chân dài miên man, ảnh chưa qua chỉnh sửa cũng đẹp đến mức siêu thực.

Tại Melon Music Awards 2026 mới đây, nữ thần tượng tiếp tục khiến công chúng chú ý với "đôi chân triệu đô". Khi đứng cạnh Jang Wonyoung trên thảm đỏ, trưởng nhóm IVE thậm chí còn hút ánh nhìn hơn dù bạn cùng nhóm vốn nổi tiếng với tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu. Chiếc quần short ngắn kết hợp cùng quần tất tối màu và giày cao gót quai mảnh tạo cảm giác đôi chân kéo dài miên man. Phần đùi thon gọn, đầu gối nhỏ và bắp chân thanh thoát càng khiến tổng thể diện mạo nữ idol khó để mà rời mắt.

Tỷ lệ cơ thể chuẩn từng centimet với đôi chân dài miên man khiến ai nhìn cũng phải tấm tắc của Yujin.

Mỹ nhân sinh năm 2003 khiến người nhìn khó rời mắt với "cặp kiếm" cực phẩm. (Nguồn: TikTok)

Mỹ nhân sinh năm 2003 lựa chọn trang phục có phần đối lập nhưng đầy ăn ý với một chiếc sơ mi trắng dáng rộng, mở khuy khá sâu để lộ lớp áo đen bên trong và một phần vòng eo. Cô kết hợp thiết kế này cùng quần short đen cạp cao, quần tất tối màu mỏng và giày cao gót quai mảnh, hoàn thiện vẻ ngoài sang chảnh và gợi cảm. Công thức phối đồ trắng - đen tưởng chừng đơn giản lại tạo hiệu ứng vừa cá tính, vừa gợi cảm mà không cần đến quá nhiều phụ kiện. Mái tóc đen dài buông tự nhiên càng làm tổng thể thêm nữ tính, trong khi phom áo rộng đối lập với phần quần ngắn giúp tỷ lệ cơ thể được nhấn mạnh rõ rệt.

Outfit tôn triệt để vóc dáng của Ahn Yujin.

Không phải ngẫu nhiên mà vóc dáng của Yujin thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận mỗi khi IVE xuất hiện tại các sự kiện lớn. Với chiều cao khủng 1,72 m, nữ thần tượng thuộc nhóm những idol nữ có lợi thế hình thể nổi bật hàng đầ Kpop. Đôi chân dài, bờ vai thanh và vòng eo gọn giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau. Đặc biệt, đôi chân của Yujin không chỉ dài mà còn được khen ở đường nét: từ đùi, bắp chân đến cổ chân đều thon gọn, liền mạch, mang lại cảm giác thanh thoát và khỏe khoắn. Đây cũng là nét riêng khiến cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân có vóc dáng cao ráo của thế hệ thần tượng hiện tại.

Đôi chân của Ahn Yujin được nhiều người ví von đẹp nhất Kpop hiện tại.

Không chỉ dài, đôi chân của nữ idol còn có độ đầy đặn, quyến rũ.

Bức hình hậu trường chưa qua chỉnh sửa từng viral cõi mạng của Ahn Yujin vì tỷ lệ siêu thực.

Cùng nhóm và sở hữu lợi thế chiều cao, đôi chân dài nổi bật, Ahn Yujin và Jang Wonyoung được xem là hai trong số những mỹ nhân có tỷ lệ hình thể ấn tượng nhất Kpop hiện nay. Tuy nhiên, nếu Wonyoung ghi điểm với đôi chân mảnh mai, thanh thoát mang đậm nét tiểu thư thì Yujin lại tạo cảm giác khỏe khoắn và quyến rũ hơn. Phần đùi săn chắc, bắp chân thon gọn cùng đường nét cân đối giúp đôi chân của nữ trưởng nhóm IVE vừa có vẻ mềm mại, vừa toát lên sức sống đầy cuốn hút.

Đôi chân khỏe khoắn và sexy của Yujin nhiều lần hút mắt hơn Jang Wonyoung.

Lợi thế hình thể ấy còn được thể hiện rõ qua những lần Yujin thử sức với các gam màu rực rỡ. Màu sắc vốn khó nhằn khi được mỹ nhân sinh năm 2003 diện lại trở thành điểm cộng, giúp diện mạo thêm nổi bật mà không tạo cảm giác phô trương. Kết hợp với gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng và thần thái tự tin, An Yujin dễ dàng tạo nên sự cân bằng giữa trang phục rực rỡ và diện mạo cá nhân. Cô không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ để khiến bộ đồ trở nên bắt mắt. Đôi khi, chỉ một chiếc váy có màu sắc nổi bật cùng vóc dáng đẹp đã đủ tạo nên khoảnh khắc thời trang đáng nhớ.Khả năng "cân đồ" của thủ lĩnh IVE còn khiến dân tình thêm phần tấm tắc khi thời điểm đó, cô mới chỉ 19 tuổi.

Thủ lĩnh IVE từng nhận về nhiều lòi khen khi diện bộ cánh màu sắc khó nhằn vẫn slay tuyệt đối.

Sinh năm 2003, An Yujin hiện là trưởng nhóm IVE, một trong những girlgroup nổi bật của Kpop thế hệ thứ tư. Cô từng được công chúng biết đến khi tham gia chương trình sống còn Produce 48, sau đó ra mắt trong đội hình IZ*ONE vào năm 2018. Sau khi nhóm kết thúc hoạt động, Yujin tiếp tục trở lại với IVE vào năm 2021 và nhanh chóng khẳng định vị trí nhờ khả năng trình diễn, giọng hát cùng thần thái sân khấu tự tin. Ngoài hoạt động âm nhạc, cô còn được yêu thích bởi tính cách hoạt bát, năng lượng tích cực và khả năng dẫn dắt các chương trình giải trí.

Với chiều cao khoảng 1,73 m, An Yujin thuộc nhóm nữ thần tượng có vóc dáng nổi bật của Kpop. Đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể cân đối và bờ vai thanh thoát giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục, từ váy dạ hội ôm sát đến những set đồ thể thao năng động. Lợi thế hình thể cũng khiến Yujin thường xuyên được lựa chọn cho các bộ ảnh thời trang, chiến dịch quảng cáo và sự kiện của những thương hiệu lớn. Cô có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hình ảnh nữ tính, thanh lịch với vẻ ngoài khỏe khoắn, trẻ trung mà không bị đóng khung trong một phong cách nhất định.

"Cặp kiếm" xuất sắc luôn giúp Yujin thu hút mọi ánh nhìn.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, An Yujin còn được xem là một trong những gương mặt quảng cáo đắt giá của thế hệ idol hiện tại. Năm 2024, cô từng được truyền thông Hàn Quốc chú ý khi sở hữu 8 hợp đồng quảng cáo cá nhân, bao gồm Fendi, Clio, Dongwon Tuna, NEPA, Soonhari, Hana Financial Group, Mardi Mercredi và Maxim Coffee. Danh sách này trải rộng từ thời trang cao cấp, mỹ phẩm, thực phẩm đến tài chính và đồ uống, cho thấy sức hút của Yujin không chỉ giới hạn trong nhóm khán giả yêu nhạc thần tượng.

Ahn Eun Jin liên tục lọt vào "mắt xanh" của nhiều thương hiệu.

Trong lĩnh vực thời trang, cô từng đồng hành với Fendi và xuất hiện trong nhiều hoạt động quảng bá của nhà mốt Italy. Đến tháng 4/2025, Lacoste chính thức công bố An Yujin trở thành đại sứ thương hiệu tại Hàn Quốc. Nữ thần tượng cũng góp mặt trong chiến dịch của hãng, mang đến hình ảnh năng động, hiện đại, phù hợp với tinh thần thời trang thể thao thanh lịch. Bên cạnh đó, cô còn có những hợp tác với các thương hiệu làm đẹp như Clio và Labo-H, gần nhất là đang tiếp xúc với Chanel Beauty.

Ahn Eunjin trở thành đại sứ thương hiệu của Lacoste.

Nữ idol xuất hiện trên tạp chí W Korea cùng Chanel Beauty.

Khi trở về với cuộc sống thường ngày, nữ idol lại chuộng phong cách trẻ trung, năng động hơn hẳn. Trên Instagram cá nhân, mỹ nhân nhà Starship thường xuyên khoe những outfit đơn giản nhưng vẫn rất có gu với loạt item quen thuộc như áo crop-top, jacket, sơ mi oversized hay quần jeans. Cách phối đồ phóng khoáng, bắt mắt không chỉ thể hiện cá tính riêng mà còn khéo léo tôn lên vóc dáng cao ráo, đôi chân dài đáng ngưỡng mộ.

Phong cách đời thường trẻ trung, thời thượng của Ahn Yujin.

Ảnh: Instagram.