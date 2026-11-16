Thời gian đã quên Lee Young Ae mất rồi

Lee Young Ae khiến dân tình ngẩn ngơ với làn da căng bóng và khí chất quý phái đáng ngưỡng mộ ở tuổi 55.

Có những nhan sắc dường như chẳng chịu khuất phục trước thời gian, và Lee Young Ae chính là một trường hợp như vậy. Xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc Melon Music Awards (MMA) 2026 diễn ra tối 14/11, nữ diễn viên sinh năm 1971 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi 55, nàng Dae Jang Geum vẫn sở hữu diện mạo khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, từ đường nét gương mặt thanh tú đến làn da trắng sáng, căng mịn và thần thái dịu dàng đặc trưng.

Nàng Dae Jang Geum tại lễ trao giải âm nhạc Melon Music Awards. (Nguồn MMA)



Trên sân khấu MMA, Lee Young Ae lựa chọn chiếc đầm dạ hội màu xanh lá với thiết kế quây ngực, lệch vai đầy tinh tế. Phần thân váy được xử lý bằng những nếp gấp xếp lớp, tạo hiệu ứng mềm mại nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên. Gam xanh khá nổi bật cũng là lựa chọn thú vị, giúp cô trở nên khác biệt giữa không khí sôi động của một lễ trao giải âm nhạc.

Đáng chú ý, Lee Young Ae không cần đến quá nhiều phụ kiện để hoàn thiện diện mạo. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng một vài món trang sức nhỏ đã đủ làm nổi bật vẻ đẹp vốn có. Dưới ánh đèn sân khấu, làn da của nữ diễn viên trông căng bóng, mịn màng, trong khi những đường nét thanh tú vẫn giữ được sự hài hòa quen thuộc. Nụ cười tươi tắn và ánh mắt rạng rỡ càng khiến tổng thể diện mạo thêm phần trẻ trung.

Nhan sắc vẫn vô cùng rạng rỡ của Lee Young Ae ở tuổi 55. (Nguồn: Instagram)

Điều khiến công chúng nhớ đến Lee Young Ae không chỉ là vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật mà còn là khí chất rất riêng. Không mang vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ theo kiểu phô trương, nữ diễn viên chinh phục người đối diện bằng nét dịu dàng, đằm thắm và sự sang trọng tự nhiên. Đó cũng là hình ảnh từng giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân được yêu mến nhất màn ảnh Hàn Quốc qua bộ phim kinh điển Nàng Dae Jang Geum.

Nếu trên thảm đỏ, Lee Young Ae ghi điểm bằng những thiết kế dạ hội tinh tế thì ngoài đời, phong cách của cô lại có phần thoải mái và gần gũi hơn. Nữ diễn viên thường ưu tiên những món đồ cơ bản như áo sơ mi phom rộng, cardigan, áo len, quần ống suông hay chân váy midi. Bảng màu cũng không quá cầu kỳ, chủ yếu xoay quanh những gam trung tính như trắng, kem, be, xám, nâu và đen.

Lee Young Ae luôn nổi bật với vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện của những thương hiệu đình đám. (Nguồn: Instagram)

Cách lựa chọn trang phục này giúp Lee Young Ae duy trì hình ảnh thanh lịch mà không tạo cảm giác quá kiểu cách. Một chiếc cardigan phối cùng quần suông, áo phông và giày thể thao cũng đủ tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động. Khi cần chỉn chu hơn, cô có thể chuyển sang blazer dáng rộng, trench coat, giày cao gót và kính râm. Những món đồ kinh điển, ít chạy theo xu hướng giúp phong cách của nữ diễn viên có tính ứng dụng cao và không dễ lỗi mốt.

Đặc biệt, nàng Dae Jang Geum không có vẻ quá câu nệ chuyện phải luôn xuất hiện lộng lẫy. Trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với trang phục giản dị, mái tóc buông tự nhiên, thậm chí là hình ảnh chăm sóc khu vườn, thu hoạch rau củ hay dành thời gian bên gia đình. Sự đối lập giữa một minh tinh trên thảm đỏ và người phụ nữ bình dị trong cuộc sống thường ngày càng khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi.

Về chuyện chăm sóc làn da và vóc dáng,

Điều thú vị là bí quyết giữ gìn sắc vóc của Lee Young Ae không chỉ nằm ở việc chăm sóc da mà còn đến từ lối sống thuận tự nhiên. Nữ diễn viên từng có nhiều năm sống tại vùng ngoại ô Yangpyeong, nơi cô dành thời gian trồng rau, chăm sóc khu vườn và tự tay chuẩn bị những bữa ăn từ nguyên liệu thu hoạch tại nhà. Cô ưu tiên thực phẩm tươi, chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp vận động như đi bộ, leo núi để duy trì sức khỏe và vóc dáng.

Trong chăm sóc sắc đẹp, Lee Young Ae cũng theo đuổi triết lý tối giản khi không lạm dụng mỹ phẩm, chú trọng cấp ẩm và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Cô từng chia sẻ rằng ăn uống lành mạnh, tập thể dục, chăm sóc da và kiểm soát căng thẳng đều quan trọng đối với vẻ đẹp lâu dài.

Lee Young Ae duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng, đồng thời ưu tiên chăm sóc da tối giản thay vì phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm. (Nguồn: Instagram)

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lee Young Ae vẫn giữ được sức hút riêng mà không cần liên tục làm mới bản thân bằng những hình ảnh quá khác biệt. Ở tuổi 55, cô không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi làn da được chăm chút và vóc dáng thanh mảnh, mà còn bởi cách xây dựng phong cách ưu tiên sự tinh tế, vừa vặn và phù hợp với chính mình.