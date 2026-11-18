Vợ chồng Tiffany - Byun Yo Han ngọt ngào phát "cẩu lương".

Lễ trao giải âm nhạc thường niên 2026 Melon Music Awards (MMA) vừa chính thức diễn ra tại Sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul), thu hút sự chú ý lớn từ đông đảo khán giả. Bên cạnh các màn trình diễn bùng nổ đến từ dàn nghệ sĩ đình đám, tâm điểm của đêm hội lại đổ dồn về màn "đánh úp" ngọt ngào của thành viên SNSD - Tiffany và ông xã mới cưới Byun Yo Han. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai sánh bước bên nhau tại một sự kiện giải trí quy mô lớn kể từ khi về chung một nhà, khiến bầu không khí xung quanh tràn ngập sự ngọt ngào không khác gì phim ngôn tình.

Bước sang tuổi 37 nhưng Tiffany vẫn duy trì phong độ nhan sắc rạng rỡ suốt 19 năm hoạt động nghệ thuật. Sở hữu chiều cao 1m63 cùng cân nặng ổn định ở mức 48kg, nữ nghệ sĩ luôn khiến công chúng trầm trồ bởi sự kỷ luật đáng nể. Cùng điểm qua những bí quyết giữ gìn vóc dáng thon gọn được cô áp dụng nhiều năm qua.

Duy trì khẩu phần ăn ổn định và không bao giờ bỏ bữa tối

Chìa khóa vàng trong chế độ ăn uống của Tiffany chính là việc nói không với việc nhịn ăn cực đoan để duy trì sự cân bằng cho cơ thể. Cô giữ thói quen ăn đúng định lượng trong mỗi bữa, đặc biệt là bữa tối thường được đầu tư đầy đủ dưỡng chất nhất. Khác với quan niệm "cắt giảm tinh bột sau 6 giờ tối" hay ép cân tiêu cực của nhiều người, nữ ca sĩ luôn cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể sau một ngày dài hoạt động.

Ưu tiên thực phẩm giàu protein và uống đủ 2 lít nước mỗi ngày

Trong thực đơn hằng ngày, giọng ca sinh năm 1989 rất chuộng các món ăn giàu protein giúp duy trì khối lượng cơ bắp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, việc bổ sung tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày cũng là thói quen cốt lõi giúp cô thanh lọc cơ thể và giữ cho làn da luôn tươi tắn.

Ăn chay 5 ngày mỗi tuần và nói không với thực phẩm chế biến sẵn

Tiffany từng cởi mở chia sẻ rằng cô áp dụng chế độ ăn chay 5 ngày trong tuần. Đối với cô, việc điều chỉnh linh hoạt khẩu phần ăn như thế này đã mang lại những cải thiện tích cực cho sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, cô cũng hạn chế tối đa các loại thực phẩm đóng gói sẵn hay mì tôm, thay vào đó là ưu tiên tuyệt đối cho nguồn thực phẩm tươi ngon, nguyên bản.

Bài tập "532" huyền thoại kiến tạo đôi chân tỷ lệ vàng

Nhắc đến Tiffany, chắc chắn không thể bỏ qua đôi chân thon nuột nà từng được các chuyên gia thẩm mỹ công nhận đạt tỷ lệ chuẩn vàng "đùi 5, bắp chân 3, cổ chân 2". Bí quyết của cô nằm ở bài tập vận động mô phỏng động tác đá chân, giúp kích hoạt cơ bắp phần dưới cực kỳ hiệu quả thông qua các động tác đơn giản: đứng thẳng người đá nhẹ từng chân về phía trước luân phiên mỗi bên 5 lần; tiếp tục thực hiện động tác đá chân sang hướng chéo phía trước; gập nhẹ đầu gối rồi nâng chân lên cao; mô phỏng lại động tác đá cầu với phần bắp chân hướng ra sau; và cuối cùng là giữ thẳng chân để đá hướng về phía trước theo nhịp.

Giữ tâm lý thoải mái, không tạo áp lực cực đoan cho cơ thể

Bên cạnh sự kỷ luật trong thực đơn và lịch tập luyện đều đặn, Tiffany luôn ghi nhớ nguyên tắc vàng là không bao giờ đẩy bản thân vào trạng thái quá sức. Cô quan niệm rằng việc kiểm soát gắt gao quá mức trong chuyện ăn uống hay tập tạ chỉ càng khiến tinh thần thêm căng thẳng, vì vậy sự cân bằng và thoải mái mới là yếu tố quyết định giúp duy trì sắc vóc bền vững theo thời gian.

Theo TVBS