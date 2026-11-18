Một bức ảnh áo phông trắng kèm lời tự trêu "hơi mũm mĩm" của Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ đồng loạt phản đối. Nhưng phía sau câu đùa ấy là điều nhiều phụ nữ tuổi 40 đều thấm: cơ thể khỏe, có da có thịt vừa phải mới là thứ đáng giữ, nhất là sau những năm từng gầy rộc vì bệnh.

Tăng Thanh Hà vừa đăng lên Instagram loạt ảnh đen trắng mới với dòng chú thích ngắn "Something new". Trong ảnh, nữ diễn viên diện đầm trắng cúp ngực dáng ôm, tóc dài mái thưa, đứng nghiêng người bên chiếc cầu thang xoắn cổ điển. Chất liệu ôm sát vốn "khó tính" nhất với mọi khuyết điểm lại tôn lên đường cong mềm mại, săn chắc của một cơ thể được chăm sóc tử tế.

Tăng Thanh Hà trong bộ ảnh đen trắng mới đăng trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram

Điều thú vị là chỉ vài ngày trước, cũng chính cô tự trêu mình. Tuần trước, Tăng Thanh Hà đăng bức ảnh mặc áo phông trắng ôm sát, quần jeans cạp cao, chiếc áo len đỏ buộc ngang hông, kèm chú thích: "Hơi mũm mĩm nhỉ". Bài đăng nhanh chóng vượt 13.800 lượt thích, và phần bình luận gần như đồng thanh không đồng ý. Người khen "đẹp quá", người viết "xinh quá", có tài khoản trấn an ngắn gọn: "Xinh mà, lo gì".

Bức ảnh áo phông trắng được Tăng Thanh Hà chú thích "Hơi mũm mĩm nhỉ". Ảnh: Instagram

Nhìn ảnh, quả thật khó ai gọi đó là "mũm mĩm". Chiếc áo phông trơn vốn chẳng che được gì cho thấy bờ vai mảnh, bắp tay thon, vòng eo gọn. Đầu tháng 11, cô cũng đăng loạt ảnh váy hai dây đen khoác sơ mi kẻ ô, đôi chân dài thẳng, dáng đứng thoải mái giữa trời xanh.

Người hâm mộ đồng loạt phản đối lời tự nhận "mũm mĩm" của nữ diễn viên. Ảnh: Instagram

Tăng Thanh Hà với váy hai dây đen và sơ mi kẻ ô, đăng đầu tháng 11. Ảnh: Instagram

Tăng Thanh Hà sinh ngày 24/10/1986, tức vừa bước sang tuổi 40 được gần một tháng. Đây cũng là năm cô trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng, với vai Nam Phương hoàng hậu trong dự án Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến ra mắt tháng 3/2027. Ngày 6/11, cô đăng ảnh buổi sáng đầu tiên quay lại phim trường, viết rằng mình hơi lo, hơi hồi hộp nhưng tràn đầy háo hức, và muốn giữ lại khoảnh khắc sẽ không bao giờ lặp lại ấy.

Buổi sáng đầu tiên Tăng Thanh Hà trở lại phim trường sau 13 năm. Ảnh: Instagram

Từ "không dám nhìn mình trong gương" đến một lời tự trêu nhẹ nhõm

Lời đùa "hơi mũm mĩm" của Tăng Thanh Hà sẽ mang một sắc thái khác nếu nhìn lại quãng thời gian cô từng gầy đi một cách đáng lo. Năm 2022, nữ diễn viên lần đầu kể trên trang cá nhân về hành trình điều trị bệnh dạ dày mà cô gọi là "khá gian nan". Suốt ba năm, cô ho, viêm họng, khó thở và lúc nào cũng mệt mỏi như đang bị cảm cúm. Dùng rất nhiều thuốc nhưng bệnh cứ tái đi tái lại. Tháng 10/2020, đúng dịp sinh nhật, bác sĩ thông báo cô có nguy cơ cao biến chứng ung thư thực quản.

Căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản khiến cô sụt cân trầm trọng, tới mức có lúc không dám nhìn mình trong gương. Sau đó, cô điều chỉnh lại chế độ ăn cùng chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe dần ổn định.

Đặt cạnh câu chuyện ấy, một Tăng Thanh Hà tuổi 40 có da có thịt hơn, đủ thoải mái để tự trêu mình trước gần 14.000 người, là hình ảnh của một cơ thể đã hồi phục chứ không phải một cơ thể "xuống phong độ". Và đó cũng là bài học mà nhiều phụ nữ trung niên cần nghe: gầy chưa chắc đã khỏe, còn một chút đầy đặn có khi lại là dấu hiệu cơ thể đang ổn.

Vóc dáng săn chắc của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40. Ảnh: Instagram

Tuổi 40 cần giữ cơ hơn là ép cân

Ở tuổi này, nỗi lo thực sự không nằm ở vài cân trên bàn cân, mà ở khối cơ đang âm thầm mất đi. Theo UCLA Health, trung bình mỗi thập kỷ từ tuổi 30 đến 50, cả nam và nữ mất khoảng 3-8% khối cơ, và sau tuổi 50 tốc độ này tăng lên 5-10% mỗi thập kỷ. Với phụ nữ, việc sụt giảm estrogen sau mãn kinh càng khiến cơ bắp yếu đi nhanh hơn. Đi bộ hay tập cardio đều đặn là tốt, nhưng các chuyên gia của UCLA Health nhấn mạnh tập sức mạnh mới là chìa khóa để giữ khối cơ đang có.

Điều này lý giải vì sao một cơ thể "nhẹ cân" chưa hẳn là cơ thể đẹp ở tuổi trung niên. Ép cân bằng cách ăn ít đi thường kéo theo mất cả cơ, khiến dáng người chảy xệ, thiếu sức sống. Ngược lại, một cơ thể giữ được cơ, ăn đủ chất, sẽ trông săn chắc hơn dù con số trên cân có nhỉnh hơn một chút.

Tăng Thanh Hà từng nhiều lần đăng ảnh tập yoga, kể cả những tư thế khó như trồng cây chuối. Đây là bộ môn được nhiều nghiên cứu ghi nhận lợi ích với phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và sau mãn kinh, đặc biệt một nghiên cứu công bố năm 2022 trên tạp chí Nursing & Health Sciences cho thấy yoga gắn với chất lượng giấc ngủ tốt hơn ở nhóm này. Trong bài đăng mừng sinh nhật tuổi 39, cô kể cả ba lần mang thai, cơ thể chỉ mất khoảng hai tháng để "đâu lại vào đó", dấu vết duy nhất còn ở lại là đôi mắt "sâu" xuất hiện từ khi làm mẹ được sáu tháng, thứ cô chọn nhìn như một kiệt tác của hành trình làm mẹ.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà chọn lối sống chậm, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Instagram

Những thói quen nhỏ phía sau một vóc dáng đủ đầy

Không thấy Tăng Thanh Hà khoe thực đơn kiêng khem hay những bài tập cường độ cao. Thứ cô chia sẻ đều đặn trên mạng xã hội là cảnh làm vườn, chăm cây, vận động và tự vào bếp. Những món cô nấu thường là cơm nhà giản dị, như tô bánh canh cho gia đình. Tự nấu ở nhà nghĩa là tự kiểm soát được nguyên liệu, dầu mỡ và gia vị, điều đặc biệt quan trọng với người từng có tiền sử trào ngược dạ dày.

Cô cũng có thói quen uống matcha tự pha, khi kết hợp với nước dừa tươi, lúc pha cùng sữa hạt điều, và giữ thói quen ấy cả trong những chuyến đi xa.

Stylist Quang Tuyến, bạn thân nhiều năm của nữ diễn viên, từng nhận xét cô có năng lượng sống rất mạnh, làm việc không ngừng nghỉ, quy tắc trong công việc và cuộc sống rõ ràng, đúng giờ đến mức người bên cạnh cũng bị "lây". Có lẽ đó mới là bí quyết thật: không phải một chế độ thần kỳ, mà là kỷ luật được giữ đủ lâu, đi cùng sự dịu dàng với chính cơ thể mình.

Câu bình luận "Xinh mà, lo gì" dưới bức ảnh áo phông trắng vì thế giống một lời nhắc cho mọi phụ nữ tuổi 40. Khi đã đi qua sinh nở, bệnh tật và những năm tháng bận rộn, cơ thể khỏe mạnh, đủ sức để bắt đầu lại một giấc mơ dang dở như cách Tăng Thanh Hà trở lại phim trường, mới là vóc dáng đáng giữ nhất.