Nếu thực sự yêu thích phong cách nữ tính, điệu đà và có vóc dáng phù hợp, đây chắc chắn là mẫu đầm mà bạn nên tham khảo.

Mẫu đầm của thương hiệu SHUSHU/TONG mà Jang Won Young và Kim Ji Won từng diện đang được nhiều cô gái Trung Quốc săn đón, trở thành món đồ được nhắc đến trên mạng xã hội trong mùa thu đông. Sở hữu chất liệu dệt kim ôm dáng, họa tiết thêu hoa điệu đà cùng những đường viền cách điệu, thiết kế này mang đến vẻ ngoài vừa nữ tính, vừa có nét cổ điển đặc trưng. Dù không phải kiểu váy dễ mặc với mọi vóc dáng, sức hút của nó vẫn khiến nhiều người muốn thử diện theo phong cách của hai mỹ nhân.

Điểm thu hút đầu tiên của mẫu đầm nằm ở chất liệu len dệt kim có độ ôm sát cơ thể. Thay vì lựa chọn kiểu dáng tối giản thường thấy, SHUSHU/TONG tạo điểm nhấn bằng những chi tiết thêu hoa và đường viền được xử lý cầu kỳ. Các chi tiết trang trí giúp chiếc váy trông mềm mại, nữ tính hơn, đồng thời tạo cảm giác như một thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách tiểu thư cổ điển.

Phần thân váy ôm theo đường cong, kết hợp với chiều dài lửng tạo nên diện mạo khá đặc biệt. Thiết kế không quá kín đáo, nghiêm túc như những mẫu váy len công sở thông thường, nhưng cũng không quá phóng khoáng. Sự kết hợp giữa chất liệu dệt kim và các chi tiết trang trí giúp chiếc váy vừa có nét ấm áp phù hợp mùa lạnh, vừa đủ nổi bật để trở thành tâm điểm của set đồ. Đây cũng là kiểu trang phục không cần phối thêm quá nhiều phụ kiện. Chỉ cần một đôi giày có thiết kế thanh mảnh, túi xách nhỏ và trang sức tối giản, người mặc đã có thể hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính, chỉn chu. Nếu muốn tăng cảm giác sang trọng, chị em có thể lựa chọn boots hoặc giày cao gót có màu sắc hài hòa với váy.

Sức hút của thiết kế càng tăng khi mẫu váy được bắt gặp trong phong cách của hai mỹ nhân nổi tiếng Hàn Quốc là Jang Won Young và Kim Ji Won. Dù theo đuổi hình ảnh khác nhau, cả hai đều có khả năng biến những món đồ thời trang thành nguồn cảm hứng phối đồ cho người hâm mộ. Việc cùng lựa chọn một thiết kế của SHUSHU/TONG khiến chiếc váy nhanh chóng được chú ý và được nhiều tín đồ thời trang tìm kiếm.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, không khó để bắt gặp những bài đăng chia sẻ hình ảnh các cô gái diện mẫu váy này hoặc tìm kiếm những thiết kế có kiểu dáng tương tự. Trong tiết trời thu đông se lạnh, chiếc đầm len vừa đáp ứng nhu cầu giữ ấm tương đối, vừa mang lại diện mạo điệu đà, nổi bật. Nhiều người cũng lựa chọn cách phối đồ gần với hình ảnh của hai mỹ nhân Hàn, từ kiểu tóc, giày dép đến phụ kiện, nhằm tái hiện tổng thể trang phục.

Hiệu ứng này cho thấy sức ảnh hưởng của những biểu tượng thời trang nổi tiếng. Đôi khi, một món đồ vốn không quá phổ biến có thể trở thành tâm điểm chú ý chỉ sau khi xuất hiện trong hình ảnh của người nổi tiếng. Tuy nhiên, điều khiến mẫu váy được quan tâm không chỉ nằm ở tên tuổi người mặc, mà còn ở thiết kế có đủ nét riêng để tạo cảm hứng cho những cách phối đồ khác nhau.

Dù sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, mẫu đầm này vẫn có một số điểm mà chị em nên cân nhắc trước khi mua. Trước hết, chiều dài váy lửng có thể khiến tỷ lệ cơ thể trông thấp hơn, đặc biệt với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Nếu muốn diện thiết kế này, chị em nên ưu tiên giày có phần gót hoặc mũi nhọn để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Một đôi boots ôm cổ chân cũng có thể giúp tổng thể trông gọn gàng hơn.

Bên cạnh đó, chất liệu len ôm sát sẽ làm nổi bật đường cong cơ thể, nhưng đồng thời cũng dễ để lộ những vùng vóc dáng mà người mặc chưa thực sự tự tin. Thiết kế này vì thế có thể phù hợp hơn với những cô nàng có vòng eo và đường cong tương đối rõ ràng. Nếu sở hữu phần bụng dưới hoặc hông chưa cân đối, chị em nên thử trực tiếp để đánh giá độ ôm và khả năng tôn dáng trước khi quyết định. Một lưu ý khác là chất liệu len dệt kim cần được bảo quản cẩn thận để tránh bai dão hoặc biến dạng sau nhiều lần giặt. Khi đầu tư vào một thiết kế có mức giá cao, việc tìm hiểu hướng dẫn chăm sóc, thành phần vải và độ co giãn cũng quan trọng không kém vẻ ngoài của sản phẩm.

Theo mức giá gốc được chia sẻ, mẫu đầm SHUSHU/TONG có giá khoảng 17 triệu đồng. Đây không phải khoản chi nhỏ cho một chiếc váy len, đặc biệt khi thiết kế có phom dáng và họa tiết khá đặc trưng, không dễ ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Bù lại, những chi tiết thêu hoa, đường viền cách điệu và dấu ấn thiết kế riêng khiến món đồ có sức hút hơn so với các mẫu váy len cơ bản. Nếu thực sự yêu thích phong cách nữ tính, điệu đà và có vóc dáng phù hợp, chị em có thể cân nhắc đầu tư. Ngược lại, nếu chỉ muốn bắt trend hoặc chưa chắc chắn về khả năng phối đồ, những mẫu váy len có phom dáng tương tự nhưng giá dễ tiếp cận hơn sẽ là lựa chọn hợp lý.

Một thiết kế được hai mỹ nhân nổi tiếng cùng diện chắc chắn sẽ tạo thành trào lưu, nhưng không có nghĩa ai mặc cũng sẽ có diện mạo giống hệt người nổi tiếng. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, phong cách và khả năng sử dụng lâu dài. Với mức giá khoảng 17 triệu đồng, chiếc đầm SHUSHU/TONG có thể là món đồ đáng mơ ước của những cô nàng mê thời trang, nhưng liệu sức hút từ Jang Won Young và Kim Ji Won có đủ khiến chị em xuống tiền?