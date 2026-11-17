Body thời "có da có thịt" của Lưu Văn khiến cộng đồng mạng khen ngợi hết lời.

Lưu Văn là một trong những siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với vóc dáng chuẩn mực, thần thái sắc sảo và vị thế vững chắc trong làng thời trang quốc tế. Mới đây, một phân cảnh cô diện đồ bơi trong chương trình We Are in Love (phiên bản Trung Quốc của chương trình We Got Married) vào năm 2015 bất ngờ được chia sẻ trở lại, thu hút gần 2 triệu lượt xem và khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp quyến rũ của người đẹp.

Khoảnh khắc đầy gợi cảm của Lưu Văn được chia sẻ trở lại. (Nguồn: TikTok)

Trong đoạn video, Lưu Văn xuất hiện với bộ đồ bơi một mảnh tông đen, thiết kế ôm sát cơ thể và có những khoảng xuyên thấu đan xen ở phần thân trên. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, lớp trang điểm nhẹ cùng sắc son đỏ giúp bạn gái Tỉnh Bách Nhiên trông vừa quyến rũ, vừa có nét phóng khoáng. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay những động tác phô diễn hình thể, cô vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ vóc dáng nổi bật và thần thái tự tin trước ống kính.

Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của Lưu Văn khiến khán giả thẫn thờ.

Điểm gây chú ý nhất trong khung hình chính là đôi chân dài miên man, hông nở và phần đùi đầy đặn của Lưu Văn. So với hình ảnh siêu mảnh thường thấy trên sàn diễn thời trang, vóc dáng của cô thời điểm này "có da có thịt" hơn, đường cong cũng trở nên rõ nét. Làn da sáng mịn dưới ánh đèn càng làm nổi bật đường nét khỏe khoắn, tạo cảm giác tràn đầy sức sống. Cặp đùi săn chắc nhưng vẫn có độ đầy đặn, kết hợp với vòng eo gọn và bờ vai thanh thoát, đem đến tổng thể hình thể vừa nữ tính vừa gợi cảm.

Body cân đối cùng "cặp kiếm" đầy gợi cảm của siêu mẫu đnfh đám.

Chính sự khác biệt ấy khiến đoạn video nhận được nhiều lời khen khi được khơi lại. Không ít khán giả cho rằng Lưu Văn ở thời điểm này mang vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn và có phần gần gũi hơn. Người đẹp không sở hữu kiểu vóc dáng gầy đến mức sắc lạnh thường gắn với hình ảnh người mẫu high fashion, mà gây ấn tượng bởi những đường cong tự nhiên, khỏe khoắn. Visual sắc sảo, nụ cười tươi cùng thần thái thoải mái cũng giúp nữ siêu mẫu ghi điểm, khiến khoảnh khắc cũ vẫn có sức hút sau nhiều năm.

Netizen mê đắm trước diện mạo "có da có thịt" của Lưu Văn, thậm chí còn khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi.

Nếu ở thời điểm ghi hình show, Lưu Văn gây ấn tượng với vẻ ngoài khỏe khoắn, rạng rỡ và vóc dáng có phần đầy đặn, thì hiện tại, hình thể của cô đã thay đổi khá rõ. Bạn gái Tỉnh Bách Nhiên ngày càng theo đuổi vóc dáng khô và mảnh hơn, đúng với đặc trưng hình thể thường thấy ở những người mẫu trình diễn quốc tế. Phần tay chân thanh hơn, đường nét cơ thể gọn và ít độ đầy đặn hơn so với khoảnh khắc trong We Got Married. Gương mặt cô cũng trở nên góc cạnh, sắc nét rõ rệt, tạo nên diện mạo có phần lạnh và high fashion hơn.

Lưu Văn hiện tại đã gầy hơn rất nhiều.

Dẫu vậy, Lưu Văn không vì thế mà đánh mất nét tươi tắn vốn có. Trong những lần xuất hiện gần đây, nữ siêu mẫu vẫn thường ghi điểm nhờ nụ cười rạng rỡ, phong thái tự nhiên và nguồn năng lượng tích cực. Sự tương phản giữa vóc dáng thanh mảnh, đường nét gương mặt sắc sảo với biểu cảm thân thiện giúp cô giữ được sức hút riêng, không bị đóng khung trong hình tượng người mẫu xa cách.

Bạn gái Tỉnh Bách Nhiên gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ, năng lượng ở tuổi 38.

Cũng cần nói thêm, vóc dáng siêu mảnh và gương mặt sắc nét hiện tại là một phần tạo nên lợi thế của Lưu Văn trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Với chiều cao nổi bật, tỷ lệ cơ thể phù hợp với trang phục trình diễn và thần thái đặc trưng, siêu mẫu hàng đầu xứ tỷ dân vẫn là gương mặt được các nhà mốt và tạp chí thời trang săn đón. Vị thế của Lưu Văn trên bản đồ thời trang quốc tế được xây dựng qua nhiều năm hoạt động bền bỉ, từ sàn diễn, chiến dịch quảng cáo đến những lần xuất hiện tại các sự kiện lớn. Dù body có thay đổi theo thời gian, ngôi sao làng mốt châu Á vẫn giữ được điểm nhận diện quan trọng nhất: thần thái tự tin và khả năng làm chủ mọi khung hình.

Body siêu gầy giúp Lưu Văn thêm tỏa sáng trong lĩnh vực high fashion.

Ảnh: TikTok, Instagram.