Loạt ảnh hậu trường diện sườn xám đen khoét lưng của Tôn Thiên bất ngờ leo thẳng Top tìm kiếm Weibo vì đôi chân dài miên man đến mức khó tin, khiến cộng đồng mạng ban đầu tưởng là sản phẩm của phần mềm chỉnh ảnh.

Mới đây, từ khóa "Tưởng Tôn Thiên kéo chân cho đến khi có người đứng cạnh" bất ngờ bùng nổ trên mạng xã hội Weibo, thu hút hơn 20,6 triệu lượt đọc và vươn lên vị trí Top 3 bảng Giải trí. Nguồn cơn của cơn sốt này bắt nguồn từ loạt ảnh hậu trường được rò rỉ trên phim trường bộ phim Trên Cả Rực Rỡ. Trong những khung hình được lan truyền, Tôn Thiên diện thiết kế sườn xám đen dáng dài xẻ tà cao vút, nổi bật với phần khoét lưng táo bạo điểm xuyết họa tiết hoa hồng đen chạy dọc sống lưng đầy ma mị.

Diện thiết kế sườn xám đen xẻ tà cao vút cùng chi tiết khoét lưng họa tiết hoa hồng ma mị, Tôn Thiên khiến netizen ban đầu tưởng ê-kíp đã can thiệp kéo chân quá đà.

Ngay khi những bức ảnh chụp đơn lẻ xuất hiện, phản ứng đầu tiên của phần lớn cư dân mạng là hoài nghi ê-kíp đã can thiệp chỉnh sửa quá đà bởi đôi chân của cô trông dài và thon một cách phi thực tế. Thế nhưng, mọi suy đoán lập tức bị đảo ngược khi loạt ảnh chụp toàn cảnh có sự xuất hiện của nhân viên đoàn phim và người qua đường đứng bên cạnh được tung ra. Đặt cạnh những người xung quanh làm thước đo trực quan, vòng eo của Tôn Thiên gần như cao ngang ngực người đối diện, chứng minh đôi chân dài hút mắt kia hoàn toàn là tỷ lệ tự nhiên 100% chứ không hề nhờ cậy đến công nghệ kéo chân.

Chỉ đến khi có người đứng cạnh làm thước đo đối chiếu, dân tình mới ngỡ ngàng nhận ra vòng eo của nữ diễn viên cao gần ngang ngực người xung quanh, chứng minh tỷ lệ 100% tự nhiên.

Thực tế, Tôn Thiên vốn sở hữu lợi thế hình thể đáng nể với chiều cao 1m72 cùng khung xương thanh mảnh. Theo nhiều nguồn tin trong giới, chiều dài đôi chân của nữ diễn viên dao động từ 108 đến 111cm, đưa tỷ lệ chân so với cơ thể chạm ngưỡng gần 65% - con số vượt xa mức trung bình của người châu Á. Chưa dừng lại ở đó, cô còn đạt chuẩn chỉ số vàng của giới người mẫu quốc tế là "cổ tay vượt quá điểm giao hông" khi buông thẳng hai tay tự nhiên, cho thấy độ dài tứ chi trời phú. Khi diện những thiết kế cạp cao hoặc sườn xám xẻ tà sâu, hiệu ứng càng đẩy đường chân ngực và vòng eo lên cao hơn, dễ khiến mắt thường lầm tưởng là ảnh đã qua chỉnh sửa.

Sở hữu chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài chạm ngưỡng 108–111cm, mỹ nhân sinh năm 1997 dễ dàng đạt chuẩn tỷ lệ vàng với độ dài tứ chi đáng nể.

Bên cạnh yếu tố di truyền, khí chất sắc sảo và dáng vẻ thanh thoát của mỹ nhân sinh năm 1997 còn được tôi luyện từ 7 năm theo học múa ba lê chuyên nghiệp và từng thi đỗ vào trường Trung cấp trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Nền tảng vũ đạo bài bản giúp Tôn Thiên sở hữu bờ vai thẳng tắp, phần lưng mở rộng kiêu hãnh cùng những bước sải chân khoan thai, dứt khoát. Không đóng khung mình trong hình tượng ngọt ngào quen thuộc của những Tiểu Hoa đán đồng trang lứa, vóc dáng chuẩn mực và thần thái phóng khoáng, lạnh lùng như bước ra từ tạp chí là yếu tố giúp Tôn Thiên chinh phục trọn vẹn tạo hình hoa hồng đen đầy cuốn hút lần này.

Ảnh: Weibo