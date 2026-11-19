Lọ serum có gì thú vị mà phái đẹp Hàn review nhiều đến vậy?

Dưỡng ẩm và chống lão hóa luôn là bí quyết giúp phái đẹp duy trì làn da căng mọng, tươi trẻ. Đặc biệt, PDRN đang trở thành hoạt chất gây sốt trong giới beauty Hàn Quốc nhờ tiềm năng hỗ trợ phục hồi, cải thiện làn da và chăm sóc các dấu hiệu lão hóa.

PDRN - hoạt chất kích thích tăng sinh collagen, tương thích tới 95% DNA của người

PDRN (Polydeoxyribonucleotide) là một hợp chất sinh học tự nhiên, được chiết xuất chủ yếu từ DNA tinh cá hồi.

Chuỗi DNA của PDRN có cấu trúc tương thích lên đến 95% so với DNA của người. Khi thẩm thấu vào làn da, giúp giảm viêm, kích thích tăng sinh collagen, sửa chữa các tế bào hư tổn và cung cấp nguyên liệu trực tiếp để tái tạo tế bào da mới phát triển.

"PDRN nổi bật nhờ đặc tính dịu nhẹ nhưng vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt, phù hợp và an toàn cho cả những làn da nhạy cảm nhất. Thành phần này cho thấy hiệu quả vượt trội trên làn da xỉn màu, thiếu ẩm, bắt đầu lão hóa, đồng thời cải thiện rõ rệt kết cấu, nếp nhăn li ti và tình trạng sắc tố không đồng đều" - Bác sĩ da liễu Sonia Khorana, bệnh viện Kat & Co, Vương quốc Anh.

Lọ serum dưỡng ẩm, chống lão hóa chứa PDRN được phái đẹp Hàn review rần rần MXH thời gian qua

Đặc biệt, một lọ serum PDRN đang được phái đẹp Hàn review rầm rộ không chỉ bởi công thức dưỡng da đáng chú ý mà còn nhờ thiết kế độc lạ, khác biệt hoàn toàn với serum thông thường. Diện mạo gây tò mò cùng trải nghiệm sử dụng thú vị khiến hội mê skincare không khỏi bất ngờ ngay từ lần đầu dùng thử.

Đó là Hura Hyaluronic PDRN Orb Serum.

(Nguồn: @saeroniee)

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, lọ serum đã gây ấn tượng bởi diện mạo độc đáo, khác biệt với những lọ serum dạng lỏng quen thuộc. Thay vào đó là những viên serum tròn xinh, trong veo tựa những hạt trân châu, mang đến cảm giác vừa lạ mắt vừa thích thú. Khi sử dụng, chỉ cần lấy vài viên ra lòng bàn tay, xoa nhẹ để lớp vỏ vỡ ra, rồi nhẹ nhàng thoa lên da.

Không chỉ tạo nên trải nghiệm dưỡng da thú vị, thiết kế dạng viên còn giúp việc lấy serum trở nên tiện lợi và dễ dàng kiểm soát hơn. Chỉ khoảng vài viên cho mỗi lần sử dụng là đã có lượng tinh chất vừa đủ cho toàn bộ khuôn mặt, hạn chế tình trạng lấy quá tay gây lãng phí như serum dạng lỏng thông thường.

(Nguồn: @saeroniee)

Rất nhiều beauty blogger Hàn Quốc đang review rầm rộ lọ serum này. Ngoài thành phần PDRN nổi bật với khả năng kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ phục hồi và cải thiện độ đàn hồi của da, serum còn có Hyaluronic Acid (HA) giúp cấp ẩm, duy trì làn da căng mọng, mềm mại.

Niacinamide góp phần làm đều màu da, củng cố hàng rào bảo vệ da, và Glutathione với đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do, hỗ trợ duy trì làn da hồng hào, tươi sáng.

(Nguồn: @imlinji)

Sự kết hợp của bốn thành phần mang đến công thức hướng đến làn da đủ ẩm, mịn màng và tươi tắn hơn, phù hợp với xu hướng chăm da căng bóng đang được phái đẹp Hàn Quốc yêu thích.

(Nguồn: @hkuong_lim)

Cách dùng cho hiệu quả tốt nhất với từng loại da

Để làn da được chăm sóc hiệu quả mà không gây cảm giác bí bách hay lãng phí, việc điều chỉnh lượng serum phù hợp với từng loại da là điều cần thiết. Bạn có thể linh hoạt sử dụng số viên tùy theo tình trạng da và thời điểm sáng, tối.

Da khô có thể cần nhiều tinh chất hơn để duy trì độ ẩm, trong khi da dầu chỉ nên bắt đầu với lượng vừa đủ, giúp làn da luôn mềm mại, căng mịn mà vẫn dễ chịu.