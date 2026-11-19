Khoảnh khắc so sánh quá khứ với hiện tại của Kim Yoo Jung là bằng chứng rõ rệt cho vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên.

Từ cô bé có gương mặt bầu bĩnh, nụ cười trong veo ngày nào đến mỹ nhân sở hữu đường nét thanh tú, sắc sảo ở hiện tại, Kim Yoo Jung ngày càng khiến công chúng trầm trồ trước màn thăng hạng nhan sắc. Tuy nhiên, chính sự thay đổi ngoạn mục ấy cũng khiến mỹ nhân sinh năm 1999 không ít lần vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Mới đây, một khung hình đặt cạnh ảnh quá khứ và hiện tại của "em gái quốc dân" xứ Hàn lại được chia sẻ, thu hút sự chú ý bởi dù diện mạo đã trưởng thành và thon gọn hơn đáng kể, những đường nét đặc trưng trên gương mặt cô dường như vẫn được giữ nguyên.

Bức hình lan truyền trên MXH cho thấy Kim Yoo Jung không thẩm mỹ.

Trong bức ảnh so sánh, Kim Yoo Jung thời niên thiếu có phần bầu bĩnh hơn, hai bên má có độ phúng phính, phần hàm dưới mềm mại và tổng thể mang nét đáng yêu đặc trưng. Dù chỉ trang điểm nhẹ, đôi mắt cong lên mỗi khi cười, sống mũi nhỏ nhắn cùng khuôn miệng tươi tắn đã tạo nên diện mạo rất dễ nhận diện.

So với thời niên thiếu, gương mặt nữ diễn viên hiện tại trông thanh thoát hơn rõ rệt, đặc biệt là phần má và đường viền hàm. Hai bên má không còn đầy đặn như trước, cằm cũng tạo cảm giác gọn và rõ nét hơn. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, những đặc điểm làm nên diện mạo Kim Yoo Jung gần như vẫn còn nguyên: đôi mắt có dáng cong nhẹ khi cười, sống mũi nhỏ cân đối, đầu mũi thanh và khuôn miệng với nụ cười rộng, tươi tắn. Ngay cả biểu cảm nheo mắt khi cười cũng tạo cảm giác quen thuộc giữa hai khung hình cách nhau nhiều năm.

Hình ảnh so sánh mũi của "em gái quốc dân" vẫn hoàn toàn tự nhiên.

Dân tình khẳng định Kim Yoo Jung không hề thẩm mỹ.

Một chi tiết khác dễ nhận ra là hàm răng của nữ diễn viên hiện trông đều và khít hơn. Trong ảnh cũ, một số chiếc răng cửa của minh tinh xứ Hàn chưa hoàn toàn thẳng hàng, khoảng cách giữa các răng cũng tạo nên nét tự nhiên của tuổi mới lớn. Ở hình ảnh hiện tại, hàm răng của Kim Yoo Jung trở nên ngay ngắn, hoàn mỹ hơn, giúp nụ cười cô thêm sáng và ghi điểm.

Thực tế, chuyện Kim Yoo Jung từng sử dụng dụng cụ chỉnh nha đã được truyền thông Hàn đề cập từ năm 2013. Nữ diễn viên khi ấy đã sử dụng khay niềng trong suốt, từng khiến người hâm mộ nhầm lẫn với một bộ răng giả khi nhìn thấy hình ảnh dụng cụ này. Vì vậy, sự thay đổi ở hàm răng có thể được lý giải một phần bằng quá trình chỉnh nha, việc niềng răng cũng sẽ ảnh hưởng đến shape mặt của Kim Yoo Jun khi trưởng thành.

Nữ diễn viên từng để lộ khay niềng trong suốt trong 1 khoảnh khắc ghi hình.

Đáng chú ý, nghi vấn dao kéo thực tế đã đeo bám Kim Yoo Jung từ khi cô còn rất trẻ. Năm 2015, khi được hỏi về những đồn đoán liên quan đến diện mạo ngày càng khác biệt, nữ diễn viên từng trực tiếp phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho rằng gương mặt thay đổi chủ yếu vì đã mất đi phần mỡ em bé, đồng thời trưởng thành hơn theo thời gian. Đây cũng là lời giải thích khá hợp lý khi nhìn lại hành trình nhan sắc của một người hoạt động trước ống kính từ năm 4 tuổi: những đường nét trẻ con dần biến mất, gương mặt trở nên thanh thoát hơn khi bước vào tuổi trưởng thành.

Gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu thuở nhỏ của Kim Yoo Jung...

giờ đã hóa đại mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc.

Bên cạnh quá trình lớn lên tự nhiên, việc giảm cân cũng được xem là yếu tố góp phần tạo nên sự bùng nổ visual của Kim Yoo Jung hiện tại. Ngôi sao 100 Days Of Deception từng giảm khoảng 8 kg để có được vóc dáng mảnh mai như hiện tại. Khi đó, nữ diễn viên được cho là đã điều chỉnh thực đơn theo hướng hạn chế dầu mỡ, muối và kiểm soát lượng tinh bột. Cô ưu tiên những món như salad bí đỏ, miến ăn cùng ức gà và giá đỗ để bổ sung chất xơ, protein, đồng thời tạo cảm giác no lâu.

Vóc dáng mảnh mai hiện tại của Kim Yoo Jung.

Việc tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi vóc dáng. Trong thời gian quay bộ phim Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, Kim Yoo Jung tham gia các buổi tập võ thuật khoảng 3-4 lần mỗi tuần để phục vụ những cảnh hành động. Những động tác như đấm bốc, nâng chân và đá chân vừa giúp cô rèn thể lực, vừa hỗ trợ cơ thể săn chắc hơn. Ngoài ra, CrossFit và Pilates cũng được nhắc đến như những bộ môn nữ diễn viên từng tập luyện. Khi vóc dáng tổng thể gọn gàng hơn, phần má và đường viền hàm cũng có thể trông thanh mảnh hơn, khiến diện mạo thay đổi đáng kể ngay cả khi cấu trúc gương mặt không có biến chuyển lớn.

Sự thay đổi vóc dáng rõ rệt nhất của nữ dữ viên là qua tác phẩm Dear X.

Dù vậy, Kim Yoo Jung không giấu việc duy trì cân nặng là hành trình chẳng mấy dễ dàng. Trong cuộc trò chuyện trên kênh YouTube của Jung Jae Hyung vào tháng 11/2025, nữ diễn viên thừa nhận bản thân vốn ăn khỏe và rất yêu thích đồ ăn. Cô chia sẻ rằng việc phải kiểm soát khẩu phần để giữ vóc dáng đôi khi khiến mình mất đi niềm vui ăn uống, đặc biệt trong giai đoạn trung học và phổ thông. Mỹ nhân xứ Hàn cũng cho biết hiện tại bản thân vẫn phải chú ý hơn đến chuyện ăn uống vì yêu cầu công việc và trang phục.

Có thể thấy, diện mạo ngày càng sắc nét của "em gái quốc dân" là kết quả tổng hòa của quá trình trưởng thành, thay đổi vóc dáng, chăm sóc bản thân và cả những điều chỉnh nhỏ như chỉnh nha. Thay vì một cuộc đại tu nhan sắc, điều khiến Kim Yoo Jung khác biệt nhất có lẽ chính là phiên bản trưởng thành, thanh thoát và ngày càng cuốn hút của cô bé từng được khán giả yêu mến từ thuở nhỏ.

Nhan sắc gây xao xuyến người xem của Kim Yoo Jung trong 100 Days Of Deception.

Ảnh: Threads, Instagram.