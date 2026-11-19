Kylie Jenner đã mang đến một cách thể hiện khác cho chiếc váy vintage này, trong khi hình ảnh trên sàn diễn lại cho thấy một hiệu ứng thanh thoát hơn.

Nhiều người cho rằng đầm ôm sinh ra để dành cho những cô nàng có vóc dáng gợi cảm. Đường cong càng rõ nét, trang phục càng tôn dáng và tạo sức hút. Thế nhưng, hình ảnh mới đây của Kylie Jenner lại cho thấy một điều thú vị: không phải cứ sở hữu thân hình nóng bỏng là có thể chinh phục mọi thiết kế ôm sát. Đôi khi, sự phù hợp giữa vóc dáng, phom dáng và chất liệu mới là yếu tố quyết định một bộ trang phục có thực sự đẹp mắt hay không.

Xuất hiện tại sự kiện Governors Awards, nữ triệu phú đô la lựa chọn một thiết kế đầm vintage thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2006 của nhà mốt Roberto Cavalli. Mẫu váy gây chú ý với chất liệu lụa mỏng, phom dáng đuôi cá ôm sát cơ thể và phần lưng trần được xử lý cách điệu. Thiết kế khai thác triệt để những đường cong, đồng thời tạo điểm nhấn bằng chi tiết phía sau, mang đậm tinh thần gợi cảm đặc trưng của Roberto Cavalli.

Không thể phủ nhận, chiếc đầm giúp Kylie khoe được tấm lưng trần và vóc dáng đầy đặn. Tuy nhiên, chính độ ôm sát cùng chất liệu lụa mỏng cũng khiến những đường nét cơ thể hiện lên rất rõ. So với hình ảnh người mẫu trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập gốc, Kylie có vóc dáng đầy đặn hơn, khiến tổng thể chiếc váy mang đến cảm giác khác biệt. Một số ý kiến cho rằng phiên bản trên người mẫu lại có phần thuyết phục hơn: trang phục vẫn đủ gợi cảm, cuốn hút nhưng giữ được vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng và có phần trang nhã.

Điều đáng nói là sự khác biệt này không đơn thuần nằm ở chuyện vóc dáng ai đẹp hơn, mà còn liên quan đến cách một thiết kế được thể hiện trên từng cơ thể. Với những mẫu đầm ôm sát, đặc biệt là trang phục làm từ chất liệu mỏng, độ co giãn và khả năng bắt sáng của vải có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu ứng thị giác. Khi trang phục bám sát cơ thể, mọi đường nét đều trở nên nổi bật; chỉ một thay đổi nhỏ về độ dài, độ ôm hay vị trí đường may cũng có thể khiến tổng thể trông khác đi.

Bên cạnh đó, thiết kế đuôi cá vốn có đặc điểm nhấn mạnh phần eo, hông và đường cong phía dưới. Khi kết hợp với chất liệu lụa mềm, chiếc váy tạo nên hiệu ứng rủ và ôm theo cơ thể, nhưng cũng dễ làm lộ những nếp vải hoặc tạo cảm giác nặng nề nếu độ ôm không thật sự vừa vặn. Bởi vậy, một thiết kế có thể rất đẹp trên sàn diễn nhưng chưa chắc mang lại hiệu ứng tương tự khi được mặc trong đời thực. Ánh sáng, góc chụp, cách tạo dáng và cả việc điều chỉnh trang phục cũng góp phần quyết định diện mạo cuối cùng.

Trường hợp của Kylie Jenner một lần nữa gợi ra câu hỏi về quan niệm chọn đầm ôm. Thay vì mặc định kiểu váy này chỉ dành cho những cô nàng có đường cong rõ rệt, điều quan trọng hơn là tìm được thiết kế phù hợp với tỷ lệ cơ thể và phong cách cá nhân. Người có vóc dáng đầy đặn vẫn có thể diện đầm ôm đẹp mắt, miễn là lựa chọn được chất liệu đủ độ dày, phom dáng có khả năng nâng đỡ và những chi tiết giúp tổng thể cân đối. Ngược lại, một chiếc váy quá mỏng hoặc quá bó đôi khi lại khiến người mặc khó thoải mái, bất kể vóc dáng ra sao.

Với thiết kế của Roberto Cavalli, có lẽ sức hút lớn nhất nằm ở tinh thần gợi cảm và vẻ đẹp phóng khoáng đặc trưng của thời trang những năm 2000. Kylie Jenner đã mang đến một cách thể hiện khác cho chiếc váy vintage này, trong khi hình ảnh trên sàn diễn lại cho thấy một hiệu ứng thanh thoát hơn. Mỗi phiên bản có một điểm nhấn riêng, nhưng cũng cho thấy không phải thiết kế ôm sát nào cũng phát huy tối đa sức hút chỉ nhờ những đường cong nổi bật.