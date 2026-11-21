Loạt ảnh Tăng Thanh Hà vừa đăng tải hé lộ một Hoàng cung đầy hơi thở đời thường trong Hoàng Hậu Cuối Cùng: Vua và hoàng hậu đạp xe, chơi cầu lông, Thái hậu Từ Cung ngồi trông cháu. Cùng lúc, ê-kíp mở cửa cung Diên Thọ, nơi ở của các Hoàng thái hậu triều Nguyễn.

Mới đây, Tăng Thanh Hà đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh hậu trường Hoàng Hậu Cuối Cùng, kèm dòng chia sẻ: "Một Hoàng cung đầy hơi thở cuộc sống... những yêu thương giờ chỉ còn vương lại giữa tháng năm". Khác với hình dung quen thuộc về chốn cung đình nghiêm cẩn, bộ ảnh đưa người xem vào những khoảnh khắc rất đời của gia đình Hoàng gia cuối cùng: vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đạp xe dạo chơi trên cầu Trung Đạo, những buổi trà chiều và đọc sách theo phong cách châu Âu ở vườn Ngự Uyển, Hoàng hậu dạy học cho các con ở hậu viên điện Kiến Trung, hay vua Bảo Đại vui đùa cùng hoàng tử Bảo Long và công chúa Phương Mai trước sân điện.

Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đạp xe trên cầu Trung Đạo trong phim. Ảnh: Instagram NV

Buổi trà chiều, đọc sách theo phong cách châu Âu của vua và hoàng hậu ở vườn Ngự Uyển. Ảnh: Instagram NV

Chi tiết khiến nhiều người chú ý là cảnh ở hậu viên Thái Bình Lâu: vua và hoàng hậu chơi cầu lông trên bãi cỏ, còn Thái hậu Từ Cung ngồi dưới chiếc lọng tua vàng, vừa xem vừa bế cháu. Ê-kíp gọi đó là "khoảnh khắc bình dị của gia đình Hoàng gia". Ở một khung hình khác, đoàn tùy tùng che lọng rước Đức Tiên Cung và Đức Từ Cung đi chùa về qua cầu Ngoại Kim Thủy trong một buổi chiều sương mờ.

Vua và hoàng hậu chơi cầu lông ở hậu viên Thái Bình Lâu, Thái hậu Từ Cung ngồi xem và trông cháu. Ảnh: Instagram NV

Thái hậu Từ Cung (Diệu Đức đóng) bế cháu trong một cảnh quay giữa Đại Nội. Ảnh: Instagram NV

Đoàn tùy tùng rước Đức Tiên Cung và Đức Từ Cung đi chùa về qua cầu Ngoại Kim Thủy. Ảnh: Instagram NV

Trước đó, tối 19/11, nữ diễn viên cũng đăng bức ảnh mình đứng bên ô cửa điện Kiến Trung, với câu dẫn đầy tâm trạng: "Người đàn bà ấy, bên ô cửa, vẫn chờ một lời hẹn còn vương lại giữa tháng năm", rồi hỏi vui người hâm mộ: "Có ai thấy mình không?". Bài đăng nhanh chóng vượt mốc 11.000 lượt thích, nhiều người để lại bình luận rằng nhìn ảnh như được sống lại thời đó và mong phim sớm ra rạp.

Cũng trong ngày 19/11, trang chính thức của phim công bố "Location tour" về cung Diên Thọ, không gian sống của Thái hậu Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại. Theo ê-kíp, cung Diên Thọ được tái hiện với vẻ trang nghiêm, cổ kính, mang đậm nếp sống Hoàng gia triều Nguyễn, và là nơi phim kể những câu chuyện về tình mẫu tử, bổn phận cùng những biến động của một gia đình Hoàng gia. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027.

Hơn 90% phim quay trong Đại Nội

Theo đoàn phim, hơn 90% bối cảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng được quay ngay trong Đại Nội Huế, với sự cấp phép của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Bên cạnh điện Kiến Trung, nơi vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương sống từ ngày cưới đến khi rời Hoàng cung, cung Diên Thọ được ê-kíp xem là không gian phản ánh rõ nhất đời sống nội cung triều Nguyễn. Đạo diễn Nam Cito cho rằng các cung điện "không chỉ là bối cảnh" mà là những không gian vẫn còn giữ ký ức của những người từng sống ở đó; điều khó nhất là tái hiện đời sống cung đình giai đoạn 1930 đến 1945 trong khuôn khổ các quy định bảo tồn nghiêm ngặt.

Vua Bảo Đại vui đùa cùng hoàng tử Bảo Long và công chúa Phương Mai trước sân điện Kiến Trung. Ảnh: Instagram NV

Hoàng hậu Nam Phương dạy học cho các con ở hậu viên điện Kiến Trung. Ảnh: Instagram NV

Phim do bộ đôi Bảo Nhân và Nam Cito đạo diễn, là dự án hợp tác giữa Galaxy Studio, HK Film, MAR6 Studios và TV360, tập trung vào khoảng mười năm Hoàng hậu Nam Phương sống trong Tử Cấm Thành. Đây cũng là màn tái xuất màn ảnh rộng của Tăng Thanh Hà sau 13 năm. Nữ diễn viên từng gọi vai diễn là "một cái duyên", đến "đúng vào thời điểm của cuộc đời". Đóng cùng cô là Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại và Diệu Đức trong vai Đức Từ Cung. NSƯT Hồng Vân, người từng đóng Đức Từ Cung trong "Ngọn nến Hoàng cung" (2004), lần này vào vai Đức Tiên Cung, bà nội vua Bảo Đại. Nhà sản xuất cho biết phim không hướng tới tái hiện toàn bộ cuộc đời các nhân vật lịch sử mà đi sâu vào "những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị", và dàn diễn viên đã dành 9 đến 10 tháng tập luyện diễn xuất, lễ nghi cung đình trước khi quay.

Tăng Thanh Hà trong tạo hình Hoàng hậu Nam Phương giữa Đại Nội. Ảnh: Instagram NV

Cung Diên Thọ và người phụ nữ cuối cùng làm chủ hậu cung

Cung Diên Thọ nằm ở phía tây Tử Cấm Thành, được xây dựng từ năm 1804 dưới thời vua Gia Long, là nơi ở và sinh hoạt của các Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu triều Nguyễn. Ngôi cung nhiều lần được tu sửa, đổi tên qua các đời vua, đến thời Khải Định mới mang tên Diên Thọ như ngày nay. Năm 1993, cung Diên Thọ nằm trong quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Người phụ nữ cuối cùng làm chủ hậu cung triều Nguyễn, cũng là người ngồi bế cháu trong bộ ảnh của Tăng Thanh Hà, là Đức Từ Cung, tên thật Hoàng Thị Cúc (1890 - 1980), mẹ vua Bảo Đại. Xuất thân là cung nữ hầu hạ các bà vợ của vua Đồng Khánh, bà trở thành phi của hoàng tử Bửu Đảo, tức vua Khải Định sau này, và sinh ra Vĩnh Thụy, tức vua Bảo Đại, năm 1913. Bà chưa từng là hoàng hậu, nhưng theo di chiếu của vua Khải Định, nếu Vĩnh Thụy nối ngôi thì chỉ một mình bà được làm "hoàng mẫu". Năm 1933, bà được vua Bảo Đại tôn làm Đoan Huy Hoàng thái hậu, chính thức làm chủ hậu cung.

Sau khi vua Bảo Đại thoái vị tháng 8/1945, gia đình Hoàng gia rời Hoàng cung. Những năm cuối đời, bà sống trong một ngôi biệt thự bên sông An Cựu cho đến khi qua đời năm 1980. Ngôi nhà nay là Nhà lưu niệm Hoàng Thái hậu Từ Cung; theo Văn phòng UBND TP. Huế, tháng 7/2026 lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương lập dự án chống xuống cấp di tích này.

Một phần đời sống của bà trong cung được lưu giữ qua ký ức của bà Lê Thị Dinh, người vào cung từ năm 8 tuổi để hầu hạ Đức Thánh Cung và Đức Từ Cung. Theo TS Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, bà Dinh có nhiều thông tin về đời sống sinh hoạt trong Hoàng cung, và Trung tâm từng phỏng vấn bà để đối chiếu tư liệu, góp phần xây dựng phương án trùng tu cung Diên Thọ chuẩn xác hơn. Bà Dinh qua đời năm 2021, thọ 102 tuổi.

Tăng Thanh Hà trong một cảnh quay tại Nhật Thành Lâu, phía xa là Thái Bình Lâu. Ảnh: Instagram NV

Theo đơn vị sản xuất, phim không chú trọng "cung đấu" mà muốn qua hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu và Đức Thái hậu Từ Cung để tôn vinh phẩm chất của người phụ nữ Việt: thông minh, tài giỏi, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Một người là Hoàng hậu, một người đi lên từ thân phận cung nữ, cùng chung một mái nhà trong những năm cuối của triều đại. Với người xem tuổi 40, có lẽ điều đọng lại từ bộ ảnh không phải lọng vàng hay cung điện, mà là cảnh một người bà ngồi trông cháu, một người mẹ dạy con học, giữa những đổi thay không thể cưỡng lại của thời cuộc.