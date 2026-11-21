Dù có nhiều ngã rẽ trong cuộc sống nhưng có một điều không ai phủ nhận được ở mỹ nhân này là cô quá tài năng.

Ốc Thanh Vân (tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984) tại Hải Phòng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật với mẹ là giảng viên thanh nhạc. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu vượt trội về múa, hát, piano và diễn xuất. Năm 2000, cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi Triển vọng Điện ảnh và xuất sắc đỗ thủ khoa cùng lúc 2 ngôi trường: Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và Cao đẳng Sư phạm (ngành Thanh nhạc).

Dù đứng trước hai lựa chọn đều có nhiều triển vọng, Ốc Thanh Vân cuối cùng quyết định theo học diễn xuất. Đây cũng là bước khởi đầu cho hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, Ốc Thanh Vân từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu kịch, phim truyền hình đến dẫn chương trình và lồng tiếng. Không mất quá nhiều thời gian để cô tìm được chỗ đứng riêng nhờ nét diễn duyên dáng, giàu năng lượng và khả năng nhập vai linh hoạt. Bộ phim đầu tay của nữ diễn viên là Giói Hậu, lên sóng VTV năm 2004. Sau đó, Ốc Thanh Vân liên tiếp góp mặt trong những phim như Hương Phù Sa, Ngã Rẽ Cuộc Đời, Ảo Ảnh, Người Đánh Trống Trường...

Tuy nhiên, dấu ấn giúp cái tên Ốc Thanh Vân "đổi đời", phủ sóng từ thành thị đến nông thôn là bộ phim truyền hình quốc dân Cô Gái Xấu Xí (2008). Trong phim, cô đảm nhận vai Cẩm Linh - cô nàng đỏng đảnh, điệu "chảy nước" nhưng vô cùng duyên dáng, đồng thời kiêm luôn vai trò lồng tiếng cho nữ chính Huyền Diệu. Hiệu ứng bùng nổ của bộ phim trên khung giờ vàng VTV3 đã đưa tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả. Cũng từ đây, nghệ danh Ốc Thanh Vân trở nên quen thuộc, gắn liền với hình ảnh một nữ nghệ sĩ hoạt ngôn, duyên dáng và có khả năng tạo tiếng cười.

Ốc Thanh Vân lồng tiếng cho Huyền Diệu trong Cô Gái Xấu Xí

Sau đó, Ốc Thanh Vân vẫn bền bỉ đóng phim truyền hình nhiều năm liền. Có thể kể đến những bộ phim như Tình Yêu Còn Lại, Sau Ánh Hào Quang, Quán Kem Tình Nhân, Người Hoàn Hảo, Tóc Rối, Cao Thủ Ẩn Danh... Từ năm 2020, người đẹp thử sức với điện ảnh, góp mặt trong các bộ Cù Lao Xác Sống, Cô Gái Từ Quá Khứ, Lật Mặt 5 (48h).

Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc đến phim ảnh thì chưa đủ để nói về hành trình làm nghề của cô. Sân khấu kịch là nơi Ốc Thanh Vân xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc. Đặc biệt, vai Thủy trong vở kịch kinh dị Người Vợ Ma đã trở thành một trong những vai diễn gắn bó lâu dài nhất với nữ nghệ sĩ, được biểu diễn hơn 450 lần. Năm 2007, cô được trao giải Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất tại HTV Awards nhờ vai diễn này. Ốc Thanh Vân còn là gương mặt MC quen thuộc trên truyền hình. Với những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật, năm 2024, Ốc Thanh Vân được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Cù Lao Xác Sống

Lật Mặt 5

Nhận NSƯT năm 39 tuổi

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp với cơ ngơi bề thế tại Việt Nam, cuối năm 2023 - đầu 2024, Ốc Thanh Vân quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật, đưa 3 con (Coca, Cola, Cacao) sang Melbourne (Úc) sinh sống và học tập, trong khi ông xã Trí Rùa vẫn ở Việt Nam quán xuyến công việc.

Rời xa ánh đèn sân khấu và sự hỗ trợ của người giúp việc, cuộc sống nơi xứ người của nữ NSƯT gói gọn trong hai chữ "tự lập". Ở Úc, Ốc Thanh Vân không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu hay phim trường. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, lo liệu sinh hoạt gia đình và tự mình xoay xở nhiều công việc. Nữ nghệ sĩ từng duy trì việc dạy yoga, kinh doanh trực tuyến, đồng thời trải nghiệm những công việc lao động phổ thông, trong đó có giao hàng. Có thời điểm, cô phải di chuyển quãng đường lên tới 50km mỗi ngày để làm shipper.

Ốc Thanh Vân mở lớp dạy yoga tại Úc

Nhận thấy môi trường sống mới chưa thực sự phù hợp và bản thân vẫn còn nguyên ngọn lửa đam mê nghệ thuật, đầu năm 2025, Ốc Thanh Vân quyết định đưa các con trở về Việt Nam. Nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ, quãng thời gian ở Úc là trải nghiệm quý giá giúp cô kết nối sâu sắc với tuổi thơ của các con, nhưng việc trở về làm nghề mới là cách giúp cô cân bằng và "chữa lành" cho chính mình.

Sau quãng thời gian vắng bóng, năm 2026 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Ốc Thanh Vân với điện ảnh. Cô tái xuất màn ảnh rộng với Heo 5 Móng. Trong phim, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai Jennifer Trúc Nguyễn - một người phụ nữ Việt kiều, là vợ của nhân vật Chí do Trần Ngọc Vàng thủ vai.

Heo 5 Móng

Không chỉ trở lại với điện ảnh, trong năm 2026, nữ nghệ sĩ còn tiếp tục hoạt động ở sân khấu kịch. Cô góp mặt trong vở Cuốn Truyện Bị Đốt cùng NSND Hồng Vân và Nhật Kim Anh. Ở tuổi 42, Ốc Thanh Vân hiện có cuộc sống ổn định bên ông xã Trí Rùa và ba người con. Cô vẫn duy trì công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình, đồng thời trở lại với những dự án nghệ thuật phù hợp. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, nữ nghệ sĩ không còn đặt nặng chuyện phải xuất hiện liên tục hay chạy theo danh tiếng. Điều cô quan tâm hơn là được làm nghề, có những tác phẩm đủ chất lượng và tiếp tục giữ được sự kết nối với khán giả.