Bộ phim cổ trang Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật do Thành Nghị đóng chính chưa lên sóng đã lập kỷ lục và tạo ra làn sóng ủng hộ chưa từng có. Điều này chứng minh năng lực thu hút quảng cáo và giá trị thương mại của Thành Nghị.

Theo QQ, bộ phim Lưỡng kinh thập ngũ nhật (tạm dịch: Hai kinh 15 ngày) do Thành Nghị, Lâm Canh Tân đóng chính chuẩn bị lên sóng CCTV8 và iQIYI vào ngày 20/11. Dù chưa ra mắt nhưng phim đã nhanh chóng lập kỷ lục lượng người và tiền bao rạp ủng hộ tác phẩm với 700.000 suất bao rạp trực tuyến, trị giá hơn 21 triệu NDT.

Bao rạp trực tuyến là hình thức tiếp thị và ủng hộ phim ảnh trực tuyến tại Trung Quốc, trong đó người hâm mộ hoặc chính dàn diễn viên, đạo diễn bỏ tiền mua số lượng lớn vé xem phim, gói hội viên (VIP) hoặc lượt xem trực tuyến trên các nền tảng phát sóng.

Phim mới của Thành Nghị lập kỷ lục dù chưa lên sóng.

Trước đó, Thành Nghị cũng là người nắm giữ kỷ lục bao rạp trực tuyến cao nhất lịch sử trên cả ba nền tảng Tencent, iQIYI và Youku, đồng thời chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu bảng tổng xếp hạng bao rạp trực tuyến toàn Cbiz với tác phẩm Phó Sơn Hải đạt 663.000 suất chiếu.

Có người gọi nam diễn viên là "thần tài" vì có lượng người hâm mộ ủng hộ hùng hậu, sẵn sàng chi tiền tiếp ứng cho các hoạt động nghệ thuật của anh.

Bộ phim cũng gây chấn động khi có tới hơn 300 thương hiệu cùng tham gia hỗ trợ quảng bá, tạo độ nóng cho tác phẩm với chiến dịch "hộ tống Thái tử hồi kinh", trong đó nhiều thương hiệu không hề có hợp đồng hợp tác thương mại với Thành Nghị hoặc nền tảng iQiYi mà chủ động đến hỗ trợ.

Đây là điều chưa từng xảy ra ở giới giải trí Hoa ngữ. Các trang báo, tin tức lớn như Tân Hoa Xã, CCTV cũng liên tục cập nhật động thái liên quan bộ phim. Điều này chứng minh giá trị thương mại của Thành Nghị rất cao.

Phim nhận được sự ủng hộ của hơn 300 thương hiệu.

Lưỡng kinh thập ngũ nhật xoay quanh cuộc chạy đua sinh tử kéo dài 15 ngày của Thái tử Chu Chiêm Cơ (Thành Nghị) từ Nam Kinh về Bắc Kinh để kịp cứu vãn triều chính khi hoàng đế lâm bệnh nặng.

Năm Hồng Hy thứ nhất đời nhà Minh, Nhân Tông Hoàng Đế có ý định dời đô về Nam Kinh, liền sai Thái tử Chu Chiêm Cơ xuống phía Nam thị sát. Nào ngờ, vừa đặt chân đến Nam Kinh, Thái tử đã bị mưu sát bằng vụ nổ kinh hoàng, nhưng may mắn được tiểu bổ khoái Ngô Định Duyên kịp thời cứu thoát. Sau đó, hoàng đế lâm bệnh nguy kịch, để giữ vững cục diện, Thái tử buộc phải trở về Bắc Kinh trong vòng 15 ngày.

Sau khi thoát khỏi vụ ám sát, Thái tử phải vượt qua quãng đường 2.200 dặm dọc Đại Vận Hà cùng bổ khoái Ngô Định Duyên (Lâm Canh Tân), tiểu lại Vu Khiêm và nữ y Tô Kinh Khê. Cả nhóm vừa phải trốn chạy khỏi sự truy sát gắt gao của các thế lực ngầm, vừa lần theo manh mối để vạch trần âm mưu chấn động đằng sau biến cố.

Hành trình không chỉ giúp Chu Chiêm Cơ trưởng thành, mà còn khiến mỗi người trong đoàn hộ tống - từ Ngô Định Duyên, Vu Khiêm đến Tô Kinh Khê - đều tìm thấy câu trả lời cho chính mình về tình bằng hữu, về nghĩa trung quân, về đại nghĩa thiên hạ.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Mã Bá Dung, được đánh giá cao nhờ cách khai thác các tình tiết có thật trong lịch sử và tình tiết hư cấu để tạo nên cuộc phiêu lưu hấp dẫn như Trường An 12 canh giờ, Vải tiến Trường An, Thực nam chi đồ...