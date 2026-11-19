Từng là ngôi sao võ thuật nổi tiếng không kém Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt, tuy nhiên sự nghiệp của tài tử này bắt đầu sụt giảm vì ồn ào.

Thời kỳ dòng phim võ thuật phát triển, Triệu Văn Trác là một trong những cái tên được nhắc đến trong loạt ngôi sao võ thuật vừa giỏi diễn, vừa giỏi võ trên màn ảnh.

Thời kỳ hoàng kim ngang tầm Lý Liên Kiệt

Triệu Văn Trác sinh năm 1972 trong một gia đình có truyền thống võ thuật tại Cáp Nhĩ Tân. Mong muốn con trai kế thừa tinh thần thượng võ bao đời của gia tộc, cha tài tử họ Triệu sớm gửi anh đến Thiếu Lâm Tự.

Anh bắt đầu tập võ từ năm 8 tuổi. Đến năm 12 tuổi, Triệu Văn Trác đã giành chức vô địch tại các cuộc thi võ thuật trên toàn Trung Quốc. Thời điểm này, anh được tôn vinh là “thần đồng võ lâm”. Anh sử dụng điêu luyện kiếm, thương và tinh thông Thái Cực quyền, quyền thuật của 300 bài quyền pháp khác nhau.

Năm 1993, Triệu Văn Trác được mời tham gia bộ phim Công phu hoàng đế Phương Thế Ngọc. Vai diễn phản diện giúp anh trở thành ngôi sao võ thuật mới vang danh showbiz Hoa ngữ.

Triệu Văn Trác từng là ngôi sao võ thuật đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.

Từ khi bắt đầu tham gia nghệ thuật, cái tên Triệu Văn Trác gắn liền với mác “Lý Liên Kiệt phiên bản mới”. Truyền thông mô tả nam diễn viên là “cao thủ võ lâm thực thụ, gương mặt nam tính, điển trai hợp showbiz và bảo đảm cho doanh thu phòng vé”.

Những năm sau đó, Triệu Văn Trác phủ kín màn ảnh Hoa ngữ với Kim ngọc mãn Đường, Tinh võ anh hùng Trần Chân, Hoa Mộc Lan, Hoắc Nguyên Giáp, Phong vân, Thanh Xà, Hoàng Phi Hồng... Các bộ phim do tài tử đóng chính liên tiếp đạt thành tích tốt về mặt doanh thu, tạo tiếng vang lớn.

Anh được khán giả bình chọn là một trong những ngôi sao võ thuật được yêu thích nhất chỉ sau Lý Liên Kiệt và Thành Long, còn giới phê bình điện ảnh cũng như nhiều tạp chí uy tín ví như “Lý Liên Kiệt thứ 2” của điện ảnh võ thuật Trung Hoa. Thậm chí anh còn được kỳ vọng soán ngôi vương của nam diễn viên Hoắc Nguyên Giáp.

Sự nghiệp tụt dốc vì đụng độ Chân Tử Đan

Từng là ngôi sao võ thuật đình đám, song Triệu Văn Trác lại mất điểm bởi vướng không ít ồn ào. Trong đó, vụ đấu tố với Chân Tử Đan khiến sự nghiệp của Triệu Văn Trác bị cản trở, không thể quay lại thời đỉnh cao.

Năm 2012, Chân Tử Đan và Triệu Văn Trác lần đầu hợp tác trong bộ phim điện ảnh Thân phận đặc biệt. Màn kết hợp của hai ngôi sao võ thuật hàng đầu showbiz lúc bấy giờ nhận được sự trông đợi đặc biệt từ công chúng. Tuy nhiên, khi phim chuẩn bị khởi quay thì Triệu Văn Trác bị thông báo hủy hợp đồng. Nhiều người đồn đoán và tin rằng lý do là vì Triệu Văn Trác đã đắc tội với Chân Tử Đan.

Triệu Văn Trác và Chân Tử Đan trở thành đối thủ “không đội trời chung”.

Trước ồn ào dư luận, tài tử họ Triệu tổ chức họp báo, chia sẻ đã bị Chân Tử Đan gài bẫy khiến anh bị mất vai. Thậm chí, anh tố chính Chân Tử Đan đã hãm hại mình. Bản thân Triệu Văn Trác đã bị Chân Tử Đan chèn ép chứ không phải do anh “mắc bệnh ngôi sao” như những cáo buộc đối phương dành cho mình.

Trước những lời buộc tội của người đồng nghiệp , Chân Tử Đan đáp trả đanh thép bằng tuyên bố kiện Triệu Văn Trác tới cùng để bảo vệ danh dự. Kể từ đó, Triệu Văn Trác và Chân Tử Đan trở thành đối thủ “không đội trời chung”. Đến hiện tại, ân oán của cả hai vẫn chưa được hóa giải.

Sau ồn ào, sự nghiệp của Triệu Văn Trác cũng bắt đầu tụt dốc. Anh tham gia một số tác phẩm nhưng đều không đạt được thành công như mong đợi. Sự nghiệp của anh cũng vì thế mà trở nên lép vế so với những ngôi sao võ thuật cùng thời. Từ đó, tài tử dần rút khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình, phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Sống bình yên bên vợ con ở tuổi U60

Những năm qua, Triệu Văn Trác không còn mặn mà với nghệ thuật. Với óc kinh doanh nhạy bén, anh kiếm được không ít tiền nhờ việc kinh doanh bất động sản. Ở tuổi U60, tài tử tận hưởng cuộc sống bình yên, sung túc bên vợ - diễn viên Trương Đan Lộ cùng ba con. Gia đình anh sống trong biệt thự rộng lớn ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trên trang cá nhân, gia đình Triệu Văn Trác thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch mỗi dịp nghỉ lễ. Đầu năm 2025, nam diễn viên gây chú ý khi khoe hình ảnh nghỉ dưỡng ở Phú Quốc với gia đình. Gia đình năm người tận hưởng nhiều khoảnh khắc đẹp ở khu nghỉ dưỡng sang trọng, cùng dạo bờ biển, ngắm hoàng hôn.

Tổ ấm bình yên của Triệu Văn Trác.

Ngôi sao võ thuật một thời từng tâm sự cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi không bận công việc, anh luôn ưu tiên dành hết thời gian ở bên và đi du lịch cùng vợ con.