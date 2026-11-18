Điện ảnh Việt sắp có một dự án phim hành động đáng mong chờ.

Mới đây, Trên Con Đường Mới chính thức tung teaser poster và teaser trailer, hé lộ những thước phim đầu tiên về cuộc chiến trong thế giới ngầm cùng câu chuyện gia đình đầy giằng xé. Bộ phim đánh dấu màn trở lại của Trần Bảo Sơn sau 10 năm, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Anthony Hoàng, Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi, Juliet Bảo Ngọc và Quỳnh Laze.

Teaser trailer Trên Con Đường Mới

Trong đó, sự góp mặt của Doãn Quốc Đam và Quang Sự đã đủ khiến khán giả chú ý. Đây đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng đảm nhận nhiều dạng vai có màu sắc khác biệt và cũng từng đóng phim điện ảnh thương mại phía Nam. Tuy nhiên, cái tên gây bất ngờ nhất phải kể đến NSƯT Hoàng Hải. Nam diễn viên vốn gắn liền với những bộ phim truyền hình ăn khách, thường xuyên xuất hiện trong các dự án giờ vàng VTV. Việc anh góp mặt trong một bộ phim điện ảnh hành động, mang màu sắc giải trí và hướng đến khán giả phòng vé miền Nam là một điểm nhấn đáng chú ý của dự án.

NSƯT Hoàng Hải (Ảnh: NSX)

Teaser trailer mở đầu bằng những lát cắt về quá khứ của Trung (Trần Bảo Sơn) và em gái Mai (Juliet Bảo Ngọc). Từ những đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, hai anh em được chú Nam (NSƯT Hoàng Hải) cưu mang, tưởng chừng đã tìm được một chỗ dựa trong cuộc đời. Thế nhưng, người đàn ông dang tay che chở họ lại có mối liên hệ sâu sắc với thế giới ngầm. Cuộc sống của Trung và Mai vì thế dần bị cuốn vào những luật lệ, ràng buộc và cuộc tranh giành quyền lực đầy nguy hiểm.

Biến cố xảy ra khi Mai muốn trở về Việt Nam, chấm dứt cuộc sống luôn phải đối mặt với hiểm nguy để tìm kiếm một khởi đầu mới. Mong muốn ấy đặt Trung trước lựa chọn khó khăn: rời bỏ thế giới ngầm để bảo vệ em gái hay tiếp tục ở lại với những mối quan hệ và luật lệ đã trói buộc mình. Tình thân, lòng trung thành và khát vọng tự do trở thành những nút thắt chính trong câu chuyện.

Juliet Bảo Ngọc và Trần Bảo Sơn trong teaser trailer (Ảnh: NSX)

Không chỉ hé lộ tuyến nội dung gia đình, teaser còn nhá hàng hàng loạt phân cảnh hành động quyết liệt. Những màn đấu dao, rượt đuổi và đối đầu trực diện xuất hiện với nhịp dựng dồn dập, cho thấy Trung sẽ liên tục bị đẩy vào những tình thế sinh tử. Song song với đó là những góc khuất của thế giới cờ bạc online, nơi các nhân vật bị cuốn vào cuộc cạnh tranh quyền lực và những toan tính khó lường.

Quang Sự (Ảnh: NSX)

Doãn Quốc Đam (Ảnh: NSX)

Bộ phim được thực hiện với bối cảnh trải dài từ Việt Nam đến New York (Mỹ), kết hợp những phân cảnh ngoại cảnh tại Mỹ và các bối cảnh mang không khí Mỹ được tái hiện tại Việt Nam. Trên Con Đường Mới đã vượt qua vòng kiểm duyệt với phân loại T18, dự kiến chính thức khởi chiếu từ ngày 1/1/2027.