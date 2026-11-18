Khi được hỏi về việc đóng nhân vật trẻ hơn tuổi thật, Lan Ngọc cho biết cô không quá áp lực. Trang phục và sự phối hợp với bạn diễn giúp cô cảm thấy thoải mái khi vào vai. Cách nói “cưa sừng làm nghé”, theo cô, chủ yếu là lời đùa trong những cuộc trò chuyện. Điều khiến cô bỡ ngỡ hơn là văn hóa sinh hoạt khi làm việc giữa không gian miền Bắc. Dù có cha là người Bắc, nữ diễn viên vẫn cần thời gian làm quen với món ăn, cách chào hỏi và lối trò chuyện của các đồng nghiệp.