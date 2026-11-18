Harry Potter bản mới đang nhận về bão chê bai từ cộng đồng người hâm mộ.

Harry Potter là một trong những thương hiệu bom tấn có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, thông tin HBO thực hiện phiên bản truyền hình mới từng khơi dậy không ít kỳ vọng, nhất là khi dự án hứa hẹn đưa khán giả trở lại thế giới phù thủy với thời lượng dài hơn, để khai thác câu chuyện trong nguyên tác. Sau trailer đầu tiên hồi tháng 3, NSX mới đây tiếp tục tung ra một phân cảnh dài khoảng 90 giây, tái hiện đại tiệc khai giảng tại Đại sảnh đường Hogwarts. Thế nhưng, thay vì khiến người hâm mộ thêm háo hức, đoạn phim lại trở thành tâm điểm chế giễu vì phần hình ảnh kém xa bản điện ảnh năm 2001.

Phân cảnh mới được HBO công bố hôm 15/11, xoay quanh bữa tiệc đầu năm học của các học sinh Hogwarts. Harry Potter (Dominic McLaughlin), Ron Weasley (Alastair Stout) và Hermione Granger (Arabella Stanton) cùng các học sinh khác có mặt tại Đại sảnh đường, chờ đón màn xuất hiện của hiệu trưởng Dumbledore (John Lithgow). Đoạn phim cũng hé lộ cuộc trò chuyện giữa Dumbledore và giáo sư McGonagall (Janet McTeer) về Harry, một chi tiết ít được khai thác trong loạt phim điện ảnh trước đây. Sau 3 ngày lên sóng, đoạn video đã thu hút hơn 49 triệu lượt xem trên nền tảng X, gần như tất cả đều là phản ứng tiêu cực.

First scene của Harry Potter bản 2026

Đoạn clip nhận về vô số lời phàn nàn về hậu kỳ ánh sáng, thiết kế bối cảnh và nhịp dựng. Đại sảnh đường bị nhận xét thiếu độ tương phản, màu sắc xám xịt, mờ nhoè và không gợi được cảm giác kỳ ảo, lung linh của thế giới phù thủy. Một số người còn cho rằng các nhân vật trông chẳng khác gì đang cosplay, trong khi bối cảnh được dàn dựng quá lạnh lẽo, thiếu sự ấm áp và sống động.

Không ít bình luận trên MXH chê bai đoạn phim như một tiểu phẩm hài nhại lại Harry Potter trong chương trình hài SNL. Có người thắc mắc vì sao một dự án được đầu tư hàng triệu USD lại mang cảm giác giống như sản phẩm do AI tạo ra. Một tài khoản mỉa mai đoạn phim giống bản dựng thô từ máy quay chưa qua xử lý màu sắc, trong khi người khác gọi đây là phiên bản Harry Potter and the Chamber of Low Contrast (Harry Potter Và Căn Phòng Thiếu Tương Phản). Cách các nhân vật đứng, nói chuyện và tương tác bị cho là thiếu tự nhiên đến mức người xem có cảm giác họ đang tham gia một màn parody hơn là thực sự sống trong thế giới phù thủy.

Dominic McLaughlin nhận chỉ trích vì không toát ra khí chất của Harry

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Dẫu vậy, phản ứng không hoàn toàn tiêu cực. Một số khán giả đánh giá cao cuộc đối thoại giữa Dumbledore và McGonagall, cho rằng phiên bản truyền hình có cơ hội khai thác những tuyến truyện bên lề và góc nhìn của các nhân vật phụ sâu hơn loạt phim điện ảnh.

Một số bình luận của netizen: - Sao quay phim trông như tiểu phẩm SNL vậy. - CGI tệ hơn cả phần phim được chiếu ở năm 2001. - Cái đại tiệc nhìn giống căng tin trong trường học bình thường kiểu gì ý. - Lướt X tưởng đâu phim AI do fan làm, hoá ra là phim thật. - Ai cũng giả trân, như người thường cosplay nhân vật.

Thực tế, những lời chê bai về hình ảnh không phải rắc rối đầu tiên mà loạt phim HBO phải đối mặt. Ngay từ khi công bố dự án, phiên bản Harry Potter mới đã vấp phải câu hỏi lớn: liệu có thực sự cần thiết phải làm lại một câu chuyện mà loạt phim điện ảnh từ năm 2001 đến 2011 đã quá thành công? Chris Columbus, đạo diễn hai phần phim đầu tiên, cũng từng đặt vấn đề về lý do thực hiện bản chuyển thể mới, trong bối cảnh hình ảnh Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint đã trở thành ký ức khó thay thế với nhiều thế hệ khán giả.

Một trong những tranh cãi gay gắt nhất liên quan đến lựa chọn Paapa Essiedu vào vai Severus Snape. Nam diễn viên da màu đảm nhận nhân vật từng được Alan Rickman thể hiện trong loạt phim điện ảnh, khiến một bộ phận người hâm mộ phản đối vì cho rằng tạo hình này không phù hợp với mô tả trong nguyên tác. Tranh luận sau đó vượt khỏi phạm vi lựa chọn diễn viên khi Essiedu tiết lộ đã nhận được những lời đe dọa giết người, thậm chí có người yêu cầu anh rời khỏi dự án nếu không muốn bị sát hại. Vụ việc khiến làn sóng công kích nhắm vào nam diễn viên trở thành vấn đề nghiêm trọng, thay vì chỉ là bất đồng về nghệ thuật.

Bên cạnh đó, sự tham gia của J.K. Rowling với vai trò nhà sản xuất điều hành cũng khiến dự án vướng lời kêu gọi tẩy chay. Những phát ngôn gây tranh cãi của nữ nhà văn về quyền của người chuyển giới trong nhiều năm qua đã tạo ra rạn nứt với một bộ phận người hâm mộ. Một số khán giả không muốn tiếp tục ủng hộ thương hiệu nếu điều đó đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích cho Rowling. Tranh luận còn lan sang dàn diễn viên, đặc biệt khi một số người công khai quan điểm không đồng tình với nữ nhà văn.

John Lithgow, người thủ vai Dumbledore, từng thừa nhận đã cân nhắc rời dự án trước những phản ứng liên quan đến Rowling. Paapa Essiedu cũng tham gia ký thư kêu gọi ngành công nghiệp giải trí có hành động bảo vệ quyền của người chuyển giới. Những câu chuyện này cho thấy loạt phim không chỉ phải thuyết phục khán giả bằng chất lượng chuyển thể mà còn phải đối diện với những tranh luận xã hội đã bám theo thương hiệu từ lâu.