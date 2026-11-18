Tái hợp trong Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào và Phương Anh Đào trải lòng cùng chúng tôi về những trải nghiệm và ký ức thầm kín, khoảng cách thế hệ và hành trình học cách nói lời yêu thương trong cuộc sống và gia đình.

Từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả trong Mai với mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu hụt" đầy trắc trở, Hồng Đào và Phương Anh Đào tiếp tục nối dài mối duyên màn ảnh khi hóa thân thành cặp mẹ con ruột thịt trong Ngày Con Còn Mẹ. Không chỉ có những màn tung hứng ăn ý trên phim trường, sự kết nối của hai người phụ nữ cùng tên Đào còn đến từ sự thấu cảm sâu sắc giữa hai thế hệ, Họ hiểu cho những câu chuyện của nhau, rằng có những khoảng cách vô hình, những tổn thương chưa kịp gọi tên nhưng sau tất cả vẫn là tình thân máu mủ.

Ngồi lại cùng nhau sau khi bộ phim hoàn tất, Hồng Đào và Phương Anh Đào mang đến một không gian trò chuyện cởi mở, dung dị như chính cách họ gọi nhau bằng hai tiếng "mẹ - con" đầy thân thương. Ở đó, không chỉ có câu chuyện hậu trường làm nghề mà còn là những chuyện riêng lần đầu được trải lòng.

Buổi trò chuyện cùng Hồng Đào và Phương Anh Đào

Một Phương Anh Đào lúc nào cũng phải khóc vì Hồng Đào

Hồng Đào và Phương Anh Đào tham gia khá nhiều phim tình cảm gia đình. Nhất là gần đây, Hồng Đào còn có Lên Hương khai thác mối quan hệ mẹ con cũng có khoảng cách trước khi mở lòng với nhau. Vậy điều gì khiến Hồng Đào và Phương Anh Đào nhận bộ phim này? Và cả hai nhìn thấy điều gì trong mối quan hệ mẹ con của Ngày Con Còn Mẹ?

Hồng Đào: Tôi có hai đứa con gái và tôi có thể nói là khoảng cách thế hệ là thứ ở mẹ con nào cũng xảy ra. Tất nhiên 100% là suy nghĩ của mình sẽ khác với các con. Cho nên hai mẹ con mà đối lập với nhau, không hợp nhau thì là chuyện bình thường.

Trong phim Lên Hương, hai mẹ con đối lập theo một kiểu khác. Ở Ngày Con Còn Mẹ, hai mẹ con đối lập nhau cũng là một kiểu hoàn toàn khác. Trong phim này, rõ ràng hai mẹ con đều không hiểu nhau và làm tổn thương nhau. Đó là điều thú vị của bộ phim. Mẹ thì nghĩ là mình có sao đâu mình, mình có thiên vị đâu mà nó làm toáng lên như thế. Còn con lại nghĩ mẹ không thương con. Và câu làm cho bà Tím đứt lòng nhất là “Bộ mẹ không thương con hả?”. Đó là câu Phương An Đào đã đẩy cảm xúc lên rất cao.

Cho nên Hồng Đào nghĩ, bộ phim này mình đã nói rất nhiều lần là hiền lành, nhẹ nhàng, dung dị, bình thường. Mọi người cứ nghĩ sao thời buổi này còn làm một bộ phim mà tất cả mọi người đã từng làm rồi, mẹ con không hợp nhau, rồi ốm đau và chia tay. Nhưng quá trình dẫn đến câu chuyện lại khác, chuyện đó đã cuốn hút Hồng Đào cũng như ekip làm phim.

Phương Anh Đào (xưng con với Hồng Đào): Con nghĩ là mọi thứ đó đều có duyên đó mẹ. Mẹ biết mà, mình hụt duyên với nhau trong vài kịch bản trước rồi. Mọi người mời 2, 3 bộ phim, con thật sự rất muốn có dịp được đóng với mẹ Hồng Đào mà mãi từ 2024 tới nay mới gặp lại.

Bởi vì trước đó, từng có nhiều dự án nhưng không kết nối được về mặt kịch bản nên hai mẹ con lỡ duyên. Đến câu chuyện này thì sau 6 tháng trăn trở, mọi người đấu tranh với nhau rồi cùng bàn bạc, có những cuộc gọi, nhắn tin các thứ thì mới bắt được mạch của nhau, tìm được tiếng nói chung và mở lòng để xây dựng bộ phim chạm nhất, đi vào lòng khán giả nhiều nhất và đương nhiên phải thuyết phục được những diễn viên đầu tiên.

Từ nhân vật anh Pháo, Ly, của mẹ, của con và cả Đãng nữa để mọi người làm ra bộ phim này. Với con thì bởi vì được đóng với mẹ. Thứ hai là bởi đó là bộ phim tình cảm mẹ con mà con nghĩ là đây là lần đầu tiên của con trên màn ảnh. Có thể gần và quen với mọi người nhưng mà mới hoàn toàn với con. Con đóng mấy dự án trước, cũng có mẹ con, cũng có ba con, nhưng chỉ là một mảnh ghép trong câu chuyện, là điểm xuyến cho chuyện tình yêu đôi lứa các thứ thôi. Không có thời lượng và cũng không đi vào sâu trong nỗi lòng của người con hoặc được lắng nghe nhiều hơn góc nhìn của người mẹ, người ba nên con rất muốn làm một bộ phim về mẹ con.

À, và có những kết nối về câu chuyện cá nhân của con bên ngoài, những trải nghiệm cuộc sống tuổi thơ. Sau khi con xem bản đầy đủ của Ngày Con Còn Mẹ trong rạp, con vẫn quá mê mẹ. Diễn xuất, ánh mắt của mẹ khiến con bị thuyết phục hoàn toàn. Con nói với mọi người diễn xuất và chiều sâu của mẹ, điểm thả cảm xúc của mẹ thực sự đắt giá, ăn tiền và thật sự hấp dẫn trong mắt con và quý vị khán giả. Con rất là cảm ơn vì được đóng chung với mẹ.

Phương Anh Đào có chia sẻ là nhìn thấy những điều tương đồng ở vai diễn đối với chị ở ngoài đời. Vậy đâu là điều thấy khiến Đào ấn tượng nhất?

Phương Anh Đào: Có chứ. Cái này Anh Đào cũng xin phép mẹ mình rồi, cũng có nói là nếu mọi người hỏi thì con chia sẻ. Đó là nhiều khi tôi cũng cảm giác giống Mây, rằng tình thương lúc tôi còn nhỏ, khi chưa nhận thức được đầy đủ và rõ ràng thì cũng thấy là cùng là con ruột với nhau nhưng tại sao em trai tôi được quan tâm, được nhìn thấy nhiều hơn, còn tôi lại không bằng. Đến mãi sau này lớn, mẹ rất hay giải thích cho tôi. Là tôi được ở với ngoại đầy đủ hơn, ổn định một chỗ, còn em trai, mẹ và ba cứ phải bôn ba nơi này nơi kia để tìm một tương lai mới. Nên em trai chịu rất nhiều vất vả và không được ổn định. Cả sức khỏe nữa, hồi nhỏ em trai tôi yếu ớt lắm.

Đó là một lý do, lại là câu chuyện đứng trước lằn ranh của sinh tử. Nên bản năng của người mẹ, của người phụ nữ khi đã đưa con đến thế giới này là luôn muốn làm sao để cho con mình một điểm tựa, một vòng tay bảo vệ, một cái gì đó chắc chắn và yêu thương. Nên với đứa con nào có sự thiệt thòi hơn thì tình cảm của người mẹ ở đó nhiều hơn.

Hồi nhỏ tôi không hiểu và tôi cũng không đủ kiên nhẫn hoặc cũng chưa tâm sự nhiều với mẹ, để ngồi nghe góc nhìn của mẹ. Đó cũng là trải nghiệm của Đào để gắn kết với nhân vật Mây.

Nhưng có phải là do ngày xưa mình cũng giữ khoảng cách với mẹ của mình không? Phương Anh Đào làm thế nào để mở lòng với bố mẹ, cũng như Hồng Đào với con gái thì như thế nào?

Hồng Đào: Thật ra tất cả các bà mẹ đều rất muốn con mở lòng. Tất nhiên tôi cũng nói về hai thế hệ khác nhau, có những vấn đề của tuổi trẻ mà khi nói với người lớn thì ba mẹ thường phản ứng kiểu ủa, cái đó đâu có gì đâu mà con phải lo. Hoặc có những vấn đề của người già nói với tuổi trẻ thì tụi nó ủa, cái đó đâu có gì nặng nề đâu mà mẹ lo vậy. Hai thế hệ có những cái khác nhau nên khó mở lời với nhau. Bây giờ có một cách thế này, là chỉ cần một người lắng nghe được rồi. Khoan ý kiến, khoan phê phán, nghe đã.

Ví dụ như con của tôi muốn nói một vấn đề gì đó, tôi ngồi nghe. Nghe thôi đã là một cách để giúp các bạn ấy giải tỏa. Vì bố mẹ hay có kiểu vừa nói là “tao nói mày rồi, ai bảo mày dại khờ”, thì tự nhiên con bị cụt hứng. Cho nên tôi thấy một bài học là ngồi nghe đã và khoan phán xét, khoan ý kiến là đã giúp các bạn ấy được 50% rồi.

Phương Anh Đào: Trải nghiệm của tôi thì ngược lại, là không chia sẻ, không dám chia sẻ, không biết cách chia sẻ hoặc là tôi nghĩ là ngày bé, tôi ở xa và 1 năm mới gặp nhau được 1, 2 lần. Thì trong nhận thức của đứa trẻ, khi đau ốm bệnh tật hay cần một cái gì đời thường mà không có sự hiện diện của ba mẹ thì nó phải tập làm quen với sự độc lập. Nên là con lại khó khăn trong việc mở lời và con làm mẹ con buồn, mẹ có khóc rất nhiều lần. Mẹ tôi hay hỏi ba là ủa anh ơi, bộ Anh Đào không thích em hay sao mà không chia sẻ gì với em. Còn tôi thì ngược lại là mẹ không thương con hay sao mà mẹ không nói gì con, mẹ cứ chăm cho em.

Hiểu lầm trồng chất lên làm mọi người càng ngày càng xa hơn. Cho đến khi lớn, tôi hiểu vai trò của người phụ nữ trong gia đình như thế nào, sự vun vén của mẹ mình ra sao, bàn tay của người phụ nữ, sự nhẫn nhịn, hy sinh của mẹ mình thì tôi yêu hơn, giống như được lắng nghe hơn thì mới hiểu. Hiểu rồi thì mới thương.

Thế bây giờ Phương Anh Đào đã mở lòng với mẹ chưa?

Phương Anh Đào: Tôi luôn tập đó. Vì nói câu con thương mẹ lắm các thứ đâu phải là dễ đâu. Cũng ngượng lắm chứ. Tôi cũng thấy trời ơi sao sến vậy, có kỳ không. Và đặc biệt với tính cách của tôi, tôi nghĩ tính cách không thể thay đổi một sớm một chiều nhưng tôi sẽ, bởi vì khi hiểu rồi thì sẽ làm điều đó dễ dàng hơn. Như những đứa con khác luôn muốn gia đình và luôn muốn ba mẹ mình khỏe mạnh thì mình phải là những người mở lòng trước. Tập nói yêu thương nhiều hơn, gắn kết gia đình nhiều hơn. Và qua bộ phim Ngày Con Còn Mẹ này, gia đình tôi có nhiều giây phút thấu hiểu nhau hơn.

Những bữa ăn gia đình, những bữa cơm của ba mẹ được diễn ra thường xuyên hơn. Mặc dù mỗi lần đi về thăm ba mẹ là đi 700km đó, cả đi cả về. Nhưng có những ngày nhớ ba mẹ quá. Khi coi poster của phim, tôi chạy về nửa ngày xong ăn bữa cơm buổi tối, sớm mai chạy về lại Sài Gòn. Đó là một trong những động lực rất là lớn xuất phát từ Ngày Con Còn Mẹ.

Lời yêu thương nói ra bằng lời cũng hơi khó thật. Không biết Hồng Đào và Phương Anh Đào đã từng nhận hành động từ con cũng như từ mẹ của mình mà khiến cho mình cảm thấy nhớ mãi không?

Hồng Đào: Tôi nghĩ mình làm mẹ thì nhận cái gì của con cũng được. Nhiều khi con đi xa về, mua cho một cái muôi múc canh là cũng mừng lắm luôn. Chứ để nói là cái nào đáng nhớ nhất thì thật sự là quà của con đối với bố mẹ, cái nào cũng đáng nhớ nhất và đáng giá nhất. Các bạn nhà tôi cứ lâu lâu đi xa về mua tặng mẹ cái này cái kia và dạy cho tôi một điều là mẹ muốn tặng quà ai thì phải tặng cho có ý nghĩa, để sử dụng được và đúng ý thích. Mà nếu muốn đúng ý thích thì phải tìm hiểu người ta. Đó là cũng một trong những hình thức để mình chăm chút, quan tâm cho người bên cạnh mình.

Hai con bé cũng rất nhanh nhảu. Ví dụ tôi chỉ nói bâng quơ một câu là mẹ thấy cái nồi này đẹp quá, nói xong là quên. Nhưng đến ngày sinh nhật hay đến ngày lễ nào thấy nó bưng nguyên cái nồi về, mà nặng quá không xách nổi. Mà lâu lâu nó về tôi phải lôi ra nấu cho nó vui chứ.

Phương Anh Đào: Đây là suy nghĩ của những người con đây. Tôi thì mỗi lần làm gì cho ba mẹ thấy an lòng và tự hào thì tôi đều cảm thấy làm được một phần rồi. Và sự yêu thương, công nhận của ba mẹ là món quà ngược lại đối với tôi. Hành động mà tôi nghĩ là gắn kết với ba mẹ là tâm sự nhiều hơn về những chuyện ngày xưa của ông bà như thế nào. Nhiều khi mình cứ nghĩ trong gia đình là mình hiểu hết. Nhưng không hiểu hết được đâu. Có rất nhiều câu chuyện một đời người mấy chục năm mà, làm sao nói được hết. Lâu lâu cứ hỏi dò thì sẽ ra chuyện mới.

Tôi có một thói quen là hay đặt camera giấu kín ở một góc nào đó rồi ngồi hỏi chuyện, nói đông nói tây, nhiều khi coi lại clip một, hai tiếng đồng hồ. Tại vì tôi nghĩ sau này, những thước phim rất đáng giá, muốn kiếm cũng không được.

Quay trở lại với bộ phim, tương tác mẹ con giữa Hồng Đào với Phương Anh Đào quá tự nhiên. Không biết cả hai đã xây dựng chemistry này như thế nào, hay là đã có nền tảng sẵn từ bộ phim Mai trước?

Phương Anh Đào: Mẹ có một khả năng thấu cảm. Từ phim trước cho đến phim này, lúc nào mẹ cũng làm khổ con và con thích cái sự khổ đó.

Hồng Đào: Mọi người kêu là sao phim nào bà má này cũng hành hạ Anh Đào. Phim kia là con dâu hụt, phim này là con gái rượu mà lúc nào là cũng thiên vị đứa con trai hơn.

Phương Anh Đào lúc nào cũng phải khóc vì Hồng Đào nhỉ?

Hồng Đào: Đúng, lúc nào cũng phải khóc vì mẹ. Nhưng đúng may mắn là vì chúng tôi làm phim Mai trước rồi, đã biết nhau rồi.

Phương Anh Đào: Nghe thì con mới nhớ lại trong phim Mai, có một đoạn cuối mà mọi người gặp nhau, đáng lý con nhìn mẹ là con phải bình thản, nhưng mà không hiểu sao cứ nhìn người phụ nữ này quá thương.

Hồng Đào: Ừ, là cảm xúc trào dâng. Đợt đó là quay cảnh cuối của phim Mai, đáng lý Mai gặp bà Đào là phải bình tĩnh mà ai ngờ khóc quá, phải ngưng cả toàn bộ máy lại vì Đào không giữ cảm xúc được. Tôi nghĩ từ những cái đó cho nên khi sang phim này, mẹ con mình dễ dàng hơn.

Phương Anh Đào: Dạ. Nó là một cái kết thúc của bộ phim này nhưng lại là một cái day dứt trong lòng con để khởi đầu cho bộ phim khác. Đó là lý do con phải có một dự án gì đó để được làm với mẹ nhiều hơn. Mẹ Hồng Đào cho mọi người rất nhiều cảm hứng để cùng xây dựng kịch bản, cùng sáng tác, cùng lắng nghe. Những chuyện gì mẹ nói mình cũng cảm thấy hấp dẫn. Đó cũng là một liên kết hoặc là do hai người phụ nữ cũng tên Đào đi, thì vốn cũng đã có một cái sợi dây mềm nào đó tự nhiên, cùng tên đã thú vị rồi.

Hồng Đào: Đúng rồi. Bé Đào nói đúng là có một cái sự liên kết gì đó. Có nhiều yếu tố cộng lại với nhau.

Phương Anh Đào đã hết dây dứt về người phụ nữ này chưa?

Phương Anh Đào: Chắc phải để cái day dứt đó để mình làm dự án khác nữa. Nghĩa là bây giờ là đã tình cảm như vậy rồi, tới dự án sau mẹ con mình phải đấu đá với nhau, chặt chém nhau hay là sao đó lạ lùng hơn đúng không mẹ?

Hồng Đào: Đúng rồi.

Ở trong phim có khá nhiều phân đoạn cảm xúc mà cả hai mẹ con đều vỡ òa, bật khóc. Không biết đó có phải là cảnh quay khó nhất của hai mẹ con mình không?

Phương Anh Đào: Với con nha mẹ, cảm xúc là rất cần thiết. Nhưng làm sao, mức độ nào vừa phải và đặt để nó đúng trong tình huống lại càng càng quan trọng hơn chứ không phải òa vỡ hoặc khóc là được. Khán giả là tinh ý và mọi người sẽ cảm nhận được đó. Mình ráng đẩy cho tới mức đó mà câu chuyện không đúng điểm rơi thì cũng không có hiệu quả. Nên có một cái may mắn là sau khi chế biến tất cả, con thấy anh Đãng có sự linh hoạt để làm sao cho câu chuyện của mình ở những giai đoạn sau có cảm xúc, có đầy đủ cung bậc nhưng không bị tràn lan và lê thê.

Hồng Đào: Về cảm xúc thì như Đào nói là không phải cứ òa vỡ hay cứ khóc lóc nhiều nước mắt là đã hay đâu, mà phải phân bố ra tình cảm như thế nào. Trong phim này, Phương Anh Đào cũng như các bạn trẻ đã giúp cho tôi rất nhiều trong chuyện đẩy cảm xúc bởi các bạn diễn rất chân thật, tất cả những nỗi đau đều từ trái tim đi ra. Những cảm xúc đó giúp cho Hồng Đào hay những người xung quanh rất nhiều. Phương Anh Đào là một trong những người mà đạo diễn nói là lấy cảm xúc lâu nhất. Tôi hiểu một điều là bạn ấy lấy cảm xúc thật, đau thật, tổn thương thật để đẩy cảm xúc và cái đó giúp cho những người bạn diễn xung quanh.

Phương Anh Đào: Để lần sau con sẽ cố gắng mọi thứ nó tin gọn…

Hồng Đào: Không con ơi. Mẹ cũng vậy à.

Phương Anh Đào: Lấy cảm xúc lâu là hai mẹ con mình bị mang tiếng. Gia đình mình là được có ông anh mình là nhanh nhất phải không mẹ? Nhanh nhất. Kêu khóc là khóc kêu cười là cười. Chuyên nghiệp.

Đây là lần hợp tác thứ hai của Hồng Đào và Phương Anh Đào, cả hai đánh giá như thế nào về bạn diễn của mình?

Phương Anh Đào: Ôi giời ơi tới giờ là vẫn mê lắm. Mê lắm và chắc chắn là tôi rất là yên tâm.

Hồng Đào: Tôi rất yên tâm khi có Phương Anh Đào bên cạnh. Tôi cũng nói luôn khi ký hợp đồng là nếu Phương Anh Đào nhận thì Hồng Đào mới nhận. Bởi vì trong riêng phim này, việc các bạn diễn xuất chung là ai rất quan trọng.

Phương Anh Đào: Và mẹ Hồng Đào cũng không hề biết là tôi cũng làm một điều tương tự. Tôi cũng nói là nhận vai này nhưng với mở ngoặc "vai mẹ Tím phải là má Hồng Đào". Hai mẹ con đều đòi hỏi như nhau và không ai nói với nhau một lời nào nha. Cái đó là cái bí mật riêng. Khi nhận kịch bản này mà tôi nghĩ đó là mẹ Hồng Đào, tôi rất an tâm, cảm giác giống như là được bảo kê.

Hồng Đào: Khi yên tâm là mình có thể tung hoành trong vai diễn của mình vì bạn diễn của mình quá tốt và giúp hỗ trợ rất nhiều.

Được yêu thương là điều tuyệt nhất

Hồng Đào và Phương Anh Đào là hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ khác nhau. Vậy có điều gì ở trong quan điểm, cách sống hay cách yêu của đối phương khiến mà mình từng không hiểu nhưng mà bây giờ lại có thể hiểu?

Phương Anh Đào: Thôi bây giờ mình nói trong phim đi mẹ ha. Trong phim đó, mẹ có một câu mà con nghĩ khán giả cảm thấy có mình trong đó, là lựa chọn của mẹ Tím: cứ yêu trai hư đi cho có kỷ niệm buồn. Bây giờ mẹ có còn giữ ý nghĩ đó hay không?

Hồng Đào: Nếu mà là bà Tím thì điều đó sẽ giải thích được rất nhiều thứ. Thực ra bà Tím đang sống bằng tất cả những gì có thể làm cho mình vui, một trong đó là thử yêu trai hư. Vì thời gian của bà Tím có giới hạn. Cả đời bà có yêu trai hư bao giờ đâu, nên bà muốn thử. Và thật ra hai mẹ con rất giống nhau, là bà Tím cũng hay đánh giá đàn ông không chính xác. Mây cũng là người đánh giá đàn ông không chính xác.

Phương Anh Đào: Con nghĩ sự khác biệt ở trong suy nghĩ về thế hệ, cũng như cái đặt để hạnh phúc của mẹ Tím và của em Mây khác nhau, ngoài đời mẹ và con cũng vậy. Cứ nghĩ con cái phải lấy chồng sớm, lập gia đình các thứ, sẽ có người ở bên cạnh chăm sóc nhau sớm thì ba mẹ yên tâm hơn. Nhưng mà trẻ như tụi con thì lấy chậm cũng được, không lấy nhầm là được. Nhưng nếu như con ở ngoài đời hiện tại, con nghĩ là con thấy giống mẹ Tím, là hay thôi cứ yêu trai hư chút xíu đi cho nó có kỷ niệm, cho nó kỷ niệm buồn, quan trọng là có kỷ niệm còn hơn là không có gì. Và mọi người cũng nên, đương nhiên là phải tốt nha, có nhiều trải nghiệm thì cũng rất hay ho. Nếu mà được thì em Mây cũng nên yêu nhiều vô một xíu chứ, tập trung như chuyện yêu đương của mẹ một xíu thôi.

Hồng Đào: Tại vì vất vả với mẹ quá đó. Vất vả với mẹ quá cho nên là quên yêu luôn. Đấy thấy thương không? Vất vả với mẹ quá nên ngay cả trai đẹp trai lồng lộn mà cũng quên luôn. MA Ran Đô rồi cũng quên hết.

Phương Anh Đào: Đúng. Tại vì phim này không tập trung vào chuyện yêu đương nhiều mà chỉ là gia vị để làm cho câu chuyện của mẹ con, chuyện gia đình của mẹ Tím trở nên sinh động và có thêm nhiều yếu tố thúc đẩy lên thôi. Chứ đây là một phim thuần về tình cảm mẹ con và gia đình. Gia đình là chủ yếu.

Nghe chị Anh Đào bảo là ngoài đời chị cũng muốn yêu trai hư ha chị?

Phương Anh Đào: Ý là em Mây nên như vậy để cho câu chuyện có nhiều điểm tương đồng hơn với mẹ. Hai mẹ con có thể tâm sự với nhau. Còn Phương Anh Đào thì nghĩ là cuộc sống thì cũng nên có nhiều màu sắc.

Thế Anh Đào có màu sắc đấy chưa?

Phương Anh Đào: Màu sắc của tôi là được đi làm nhiều dự án. Tôi được yêu, được thể hiện cảm xúc, được sống cùng với nhân vật, được tương tác với tất cả mọi người và được khán giả yêu quý. Đó là màu sắc rực rỡ nhất đối với tôi trong thời điểm hiện tại.

Nhân tiện nói về tình yêu, không biết quan điểm của Hồng Đào về tình yêu hiện tại như thế nào? Sau những gì đã trải qua thì Hồng Đào có muốn mở lòng để yêu và được yêu nữa không?

Hồng Đào: Hồi trẻ thôi chứ ở cái tuổi này, công việc quá bận rộn, tôi cũng có rất nhiều thú vui để enjoy, cho nên việc yêu không quan trọng nữa. Hoàn toàn không quan trọng. Trong tình yêu thì cũng không thể cản hoặc mong cầu được, cái gì tới thì tới thôi. Cho nên hiện giờ tôi không nghĩ tới chuyện đó.

Phương Anh Đào: Con thấy là mẹ không nghĩ thì mọi người lại đeo đuổi mẹ nhiều hơn đó. Ở trên trường hai mấy ngày là cứ thấy hoa rồi bánh trái cây rồi tình yêu gửi đến thôi.

Hồng Đào: Là thằng con không à.

Phương Anh Đào: Cái đó cũng là được yêu đó mẹ.

Hồng Đào: Đúng rồi. Là được yêu, mẹ rất là happy về chuyện đó…

Phương Anh Đào: Nên tụi con nhìn vô mẹ là mê mẩn. Cho đến sau này tụi con đi làm là tụi con phải tràn trề nhựa sống và được yêu thương như vậy thì mới gọi là đầy đủ sắc màu.

Hồng Đào từng chia sẻ là có đưa những trải nghiệm từ biến cố ngoài đời vào nhân vật mẹ Tím trong phim. Hồng Đào có thể chia sẻ một chút về những trải nghiệm hay là cái ký ức đó không?

Hồng Đào: Thật ra Hồng Đào ở ngoài đời cũng có những vấn đề về sức khỏe và cũng phải vào nhà thương, cũng phải phẫu thuật. Tất cả những cảnh nằm trong phòng phẫu thuật, khi tỉnh dậy nhìn thấy con gái ngồi ở một góc chờ mình, đó cũng là một trong những ký ức mà tôi đưa vào phim. Tuy nhiên cũng rất nhỏ so với câu chuyện của Bà Tím và Mây. Khi diễn lại, đâu đó tôi vẫn còn những cảm xúc vừa đi qua thì diễn sẽ thật hơn chứ không phải mình tưởng tượng cảm xúc đó.

Hồng Đào có một cái sự nghiệp rất dài và dày dặn, thậm chí là còn đang được gọi là minh tinh quốc tế. Nhìn về cái hành trình mình đã đi qua, điều gì khiến Hồng Đào tự hào nhất hiện tại?

Hồng Đào: Điều tôi tự hào nhất bây giờ là mình vẫn ngồi đây, vẫn khỏe mạnh, vẫn còn yêu thương rất nhiều và vẫn được làm nghề. Cả một đời Hồng Đào chỉ có một nghề thôi là được đi diễn, được đứng trên sân khấu điện ảnh. Tôi có một gia đình nhỏ và gia đình lớn lúc nào cũng giang tay yêu thương mình. Đó là điều tôi tự hào nhất.

Vậy thì có điều gì Hồng Đào từng muốn, từng bắt buộc phải đạt được nhưng hiện tại thì cảm thấy không cần thiết nữa?

Hồng Đào: Khi Hồng Đào sang ngoại quốc thì vẫn sinh hoạt văn nghệ. Mà ở bên đó là sinh hoạt văn nghệ, tôi không có mục tiêu nào hết. Chỉ là có một kịch bản rồi quay clip, rồi phát hành và khán giả theo dõi. Có những clip khán giả yêu thích cũng có clip khán giả không thích. Không đặt mục tiêu tức là cũng không có phần thưởng, tôi chỉ làm những việc mình yêu thích để phục vụ khán giả thôi.

Vì vậy cho đến bây giờ, tôi cũng không đặt bất cứ mục tiêu nào ngoài chuyện phục vụ khán giả, có vai diễn hay để mình thể hiện mình. Vậy thôi. Càng ngày lại càng nghĩ là tôi rất enjoy công việc, vì được làm nghề mình yêu thích. Còn nếu đặt mục tiêu là phải đạt được cái này cái kia thì hầu như là tôi không có suy nghĩ đó.

Vậy thì có điều gì mà cô muốn khán giả hiểu hơn về mình không phải là với tư cách là một diễn viên mà là với một tư cách là một người phụ nữ ở ngoài đời?

Hồng Đào: Để mọi người hiểu mình khó lắm và để cho tất cả khán giả hiểu lại càng khó hơn nữa. Hồng Đào cứ nghĩ là sống hết mình, làm việc hết mình và lan tỏa những gì vui vẻ tích cực đến với mọi người là đủ rồi. Chứ để đòi hỏi mọi người phải hiểu mình thì không làm được đâu.

Hiện tại, Hồng Đào đã sống đúng với phiên bản mà mình từng mong muốn chưa và định nghĩa hiện về hạnh phúc hiện tại của mình là gì?

Hồng Đào: Thường thường phiên bản mình mong muốn sẽ thay đổi theo từng ngày, từng giờ, từng biến cố trải qua, từng va vấp... Hồi trẻ tôi sẽ suy nghĩ khác, càng ngày sẽ suy nghĩ khác hoặc qua một cái biến cố sẽ suy nghĩ khác. Hiện giờ, Hồng Đào rất thoải mái với cuộc sống. Thích thì làm, không thích thì nghỉ ngơi, thích thì vác balo đi du lịch, không ép buộc bản thân làm gì cho mục đích gì hết. Cái gì thích thì làm.

Vậy điều Hồng Đào muốn khán giả cảm nhận được rõ nhất sau khi xem bộ phim Ngày Con Còn Mẹ là gì?

Hồng Đào: Tôi nghĩ là các bạn trẻ ơi, nếu có dịp ôm mẹ mình thì nên ôm, nói những lời yêu thương thì nên nói hoặc lái xe về, 2-3 tiếng thăm mẹ thăm bố thì nên làm. Bởi vì đến một lúc nào đó, những người thương của mình sẽ không còn ở bên cạnh. Mình ráng yêu thương để có chuyện gì xảy ra thì đừng phải nói cái chữ giá như. Tôi cũng vẫn nói với con tôi hoài là thôi về với mẹ đi, chơi với mẹ đi, xuống đây đi này kia nọ mọi thứ.

Tôi nghĩ tất cả những người lớn tuổi đều nghĩ thời gian gặp con cháu càng ngày càng ít hơn. Cho nên nếu có dịp, các bạn trẻ nên về với bố mẹ, với gia đình, với người thương của mình, ôm ấp yêu thương, nói những lời ngọt ngào, nhắn tin, mọi thứ.

Xin cám ơn Hồng Đào và Phương Anh Đào vì những chia sẻ này!