Công việc chính mới của Lương Thế Thành đang khiến netizen thích thú.

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Thúy Diễm thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường của chồng kèm dòng chú thích: "Công việc chính của nam tài tử trước giờ đi cinetour". Trong khung hình, Lương Thế Thành diện áo ba lỗ giản dị, bế thiên thần nhỏ trên tay. Nam diễn viên lộ rõ vẻ dịu dàng, thuần thục của một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu khi nâng niu con nhỏ trước giờ lên đồ bước để đi quảng bá bộ phim mới ra rạp Trại Giam Hạnh Phúc. Được biết, hai vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa sinh con gái thứ hai vào đầu tháng 10.

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú bởi sự tương phản "một trời một vực" với tạo hình mới nhất của anh trên màn ảnh rộng. Nếu ngoài đời Lương Thế Thành ấm áp, nhẹ nhàng bao nhiêu thì trong Trại Giam Hạnh Phúc, anh lại khiến khán giả rùng mình với vai Huỳnh Tấn Long (biệt danh Long Đầu Bò) - một gã phạm nhân bặm trợn, sừng sỏ và là "đại ca" khét tiếng trong buồng giam.

Để hóa thân vào nhân vật phản diện này, nam diễn viên không ngại rũ bỏ hình tượng soái ca quen thuộc, xuất hiện với diện mạo đầu cạo trọc, gương mặt có vết sẹo cùng loạt hình xăm phủ kín người. Thúy Diễm từng hài hước tiết lộ tạo hình bặm trợn của chồng trên phim trường ám ảnh đến mức con trai không dám lại gần, còn bản thân cô cũng giật mình và "cấm cửa" anh ngủ chung suốt thời gian quay phim. Vì thế, hình ảnh bế em bé đầy nâng niu trước giờ đi làm càng tạo nên màn "quay xe" duyên dáng, khiến người xem thấy thích thú.

Lương Thế Thành ra đường là cá mập...

... còn về nhà bật mood hiền lành ngay

Hiện tại, Lương Thế Thành cùng ê-kíp Trại Giam Hạnh Phúc đang có chuỗi cinetour quảng bá và giao lưu cùng khán giả nhân dịp phim mở các suất chiếu sớm từ tối 18/11, trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 20/11.

Trại Giam Hạnh Phúc là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại tâm lý, gia đình pha trộn yếu tố hài hước và kịch tính do đạo diễn Nguyễn Nhất Trung (Trung Lùn) thực hiện. Phim xoay quanh câu chuyện của Võ Hồng Phúc (Tuấn Trần) - một thầy giáo hiền lành, mẫu mực nhưng vô tình gây ra án mạng khi bảo vệ em gái (Sally Hồng Anh) nên vướng vòng lao lý. Tại buồng giam số 9, lòng tốt và sự chân thành của Phúc dần cảm hóa được cán bộ quản giáo nghiêm khắc tên Tú (Ma Ran Đô) cùng các bạn tù như anh Chính (Tiến Luật), Thuận (La Thành), Điền (Hoàng Phi), Minh Hữu (Gi A Nguyễn) và Bách Khoa (Khuyến Dương). Tuy nhiên, hành trình hoàn lương sau song sắt của thầy giáo Phúc liên tục đối mặt với sóng gió khi bị tên trùm buồng giam Long Đầu Bò (Lương Thế Thành) để mắt và tìm cách trả thù.

Với Trại Giam Hạnh Phúc, Lương Thế Thành tiếp tục cho thấy sự không ngại đổi mới cùng diễn xuất thực lực trên màn ảnh rộng. Gia nhập làng giải trí từ năm 2005 và có hơn hai thập kỷ hoạt động bền bỉ, nam diễn viên sinh năm 1982 vốn được khán giả ưu ái gọi là "soái ca màn ảnh nhỏ". Tên tuổi anh gắn liền với loạt phim truyền hình quốc dân như Miền Đất Phúc, Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời, Lối Sống Sai Lầm, Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Gia Đình Là Số 1 (Phần 2) hay Mẹ Ghẻ. Bên cạnh đó, anh cũng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch nói Idecaf và Thiên Đăng, từng giành nhiều giải thưởng uy tín như HTV Awards và Ngôi Sao Xanh.

Mùi Ngò Gai

Ngày Ấy Mình Đã Yêu

Từng ghi dấu ấn với dạng vai chính diện hiền lành, thư sinh và nghĩa hiệp, vài năm trở lại đây Lương Thế Thành tích cực làm mới bản thân khi trở lại màn ảnh rộng qua các dự án đa dạng màu sắc như Hoàng Tử Quỷ (2025) và nay là màn "hắc hóa" gai góc trong Trại Giam Hạnh Phúc. Sự lột xác về diễn xuất lẫn ngoại hình giúp nam tài tử khẳng định sức hút bền bỉ ở tuổi ngoài 40, đồng thời giữ trọn thiện cảm của công chúng nhờ hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực phía sau ánh đèn sân khấu.