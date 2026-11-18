Việc Robert Pattinson được chọn kế nhiệm Daniel Craig trong vai James Bond lập tức tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận đánh giá đây là lựa chọn thú vị, phù hợp với hướng đi mới của thương hiệu 007, nhiều khán giả vẫn hoài nghi khả năng tài tử Twilight hóa thân thành điệp viên huyền thoại.

Ngày 16/11, Amazon MGM Studios công bố Robert Pattinson là James Bond tiếp theo, khép lại quá trình tuyển chọn kéo dài nhiều tháng. Nam diễn viên 40 tuổi sẽ đảm nhận vai điệp viên 007 trong phần phim thứ 26 của loạt phim, do Denis Villeneuve đạo diễn, Steven Knight chấp bút kịch bản. Đây cũng là tác phẩm Bond đầu tiên được thực hiện dưới quyền kiểm soát sáng tạo của Amazon MGM sau thương vụ chuyển nhượng vào năm 2025.

Thông tin nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn điện ảnh. Nhiều người tỏ ra hào hứng với phiên bản điệp viên 007 của Pattinson, nhưng cũng không ít ý kiến hoài nghi.

Robert Pattinson đảm nhận vai James Bond gây tranh luận trên các diễn đàn điện ảnh. Ảnh: Getty Images

Khán giả vẫn chưa quên hình tượng ma cà rồng

Một trong những nguyên nhân khiến quyết định tuyển chọn Pattinson gây bất ngờ là hình ảnh của anh trong ký ức đại chúng. Nam diễn viên nổi tiếng toàn cầu nhờ vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Twilight.

Với không ít khán giả, hình tượng lãng tử, có phần u buồn của nhân vật này dường như cách xa phong thái tự tin, lạnh lùng và quyết đoán của James Bond.

Trên mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, cho rằng Pattinson không phù hợp với hình dung thường thấy về 007. Những ý kiến khác đặt câu hỏi liệu nam diễn viên có đủ sức thuyết phục trong các phân cảnh hành động, cũng như thể hiện sự lịch lãm và phong thái của điệp viên đẳng cấp quốc tế.

Tuy nhiên, cách nhìn này phần nào bỏ qua hành trình diễn xuất của Pattinson sau Twilight. Anh từng bước thoát khỏi cái bóng của loạt phim ăn khách bằng những lựa chọn vai diễn có tính thử nghiệm trong Cosmopolis, Good Time, The Lighthouse và The Batman. Vai Bruce Wayne trong The Batman (2022) cho thấy khả năng thể hiện nhân vật vừa có sức mạnh thể chất, vừa mang nội tâm phức tạp, u tối.

Theo Reuters, Pattinson không phải cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giai đoạn đầu của cuộc đua tuyển chọn. Anh chỉ xuất hiện trong danh sách ứng viên nổi bật ở giai đoạn sau, bên cạnh Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden và Josh O’Connor. Việc một ngôi sao đã có tên tuổi, từng đảm nhận vai siêu anh hùng đình đám, vượt qua các đối thủ để trở thành 007 càng khiến quyết định của Amazon MGM được chú ý.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng chính khả năng biến hóa mới là lợi thế của Pattinson. Thay vì đóng khung bản thân trong hình ảnh ngôi sao thương mại, anh đã chứng minh có thể đảm nhận những nhân vật gai góc, khó đoán và giàu chiều sâu tâm lý. Đây cũng là những phẩm chất có thể mở ra một James Bond khác biệt so với các phiên bản trước.

Nhiều người cho rằng Pattinson quá u tối để vào vai điệp viên 007 lịch lãm. Ảnh: WireImages.

Trên Fox News, chuyên gia văn hóa đại chúng Raymond Arroyo thừa nhận bị sốc và không hào hứng với lựa chọn James Bond mới.

“Là người hâm mộ cuồng nhiệt các tiểu thuyết của Ian Fleming, tôi phải nói rằng Pattinson không phải hình mẫu James Bond mà tôi hình dung, cũng không phải lựa chọn mà tôi nghĩ người hâm mộ mong đợi. Sau năm bộ phim Bond do Daniel Craig thủ vai chính, có lẽ đã đến lúc thương hiệu này cần khôi phục sự vui nhộn và nét quyến rũ mà Pierce Brosnan và Roger Moore từng mang lại”, ông Arroyo nói.

Ông chỉ ra hình ảnh u sầu, có phần đen tối của Pattinson, trái ngược với vẻ nam tính thường thấy ở nhân vật James Bond trên màn ảnh.

“Sự vui nhộn và nét nhẹ nhàng không phải những điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhìn vào sự nghiệp điện ảnh của anh ấy. Phiên bản Batman do Pattinson thủ vai cũng khá u ám. Tôi chẳng mấy hứng thú chờ đợi phần tiếp theo. James Bond còn đòi hỏi thể chất và sức mạnh nhất định, bởi suy cho cùng, anh ta là sát thủ”, chuyên gia nhấn mạnh.

Arroyo cho rằng Henry Cavill là lựa chọn phù hợp hơn Pattinson xét trên nhiều phương diện.

Lời khẳng định từ Amazon

Tuy vậy, Pattinson không phải người duy nhất bị hoài nghi. Khi Daniel Craig được công bố vào vai James Bond năm 2005, anh vấp phải làn sóng phản đối vì ngoại hình tóc vàng, vóc dáng chắc khỏe và phong thái khác biệt so với những người tiền nhiệm. Không ít người hoài nghi anh thiếu vẻ lịch lãm của Pierce Brosnan hay sự cuốn hút cổ điển của Sean Connery.

Trước khi thành James Bond kinh điển, Daniel Craig cũng bị hoài nghi.

Thế nhưng, Casino Royale (2006) đã giúp Craig chinh phục phần lớn giới phê bình và khán giả. Phiên bản Bond của anh thô ráp, dễ tổn thương, giàu cảm xúc và có chiều sâu tâm lý hơn.

Một số người cho rằng Pattinson có cơ hội tạo ra bước chuyển tương tự, trong khi những khán giả khác lo ngại thương hiệu đang đặt cược quá nhiều vào việc thay đổi hình tượng nhân vật.

Dẫu vậy, phản ứng từ giới làm phim phần lớn mang sắc thái tích cực. Theo The Guardian, Brad Pitt đánh giá Pattinson là diễn viên có những lựa chọn nghề nghiệp thú vị và tin anh sẽ phù hợp với vai diễn. Ralph Fiennes, người từng đảm nhận vai M trong các phim Bond của Craig, cũng gọi Pattinson là diễn viên tài năng và bày tỏ tin tưởng anh sẽ thành công. Cựu James Bond George Lazenby cũng gửi lời chào đón người kế nhiệm.

Đạo diễn Denis Villeneuve mô tả Pattinson sở hữu tinh thần vượt thời gian của 007 nhưng vẫn mang đến một nguồn năng lượng mới.

Bài toán càng trở nên phức tạp khi Amazon MGM nắm quyền kiểm soát sáng tạo đối với loạt phim. Với một thương hiệu đã tồn tại hơn sáu thập kỷ, mỗi thay đổi đều có thể tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ.

Tuy nhiên, danh tiếng của diễn viên hay tên tuổi đạo diễn chưa đủ bảo đảm thành công. Điều quan trọng là kịch bản sẽ xây dựng nhân vật như thế nào, cân bằng ra sao giữa hành động, sự quyến rũ, tính hài hước và chiều sâu tâm lý. Pattinson cũng phải vượt qua cái bóng khổng lồ của Daniel Craig.

Tại sự kiện Semafor’s Silicon Valley & The World ngày 17/11, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Amazon Jeff Bezos tiết lộ tham gia sâu vào quá trình Amazon MGM tuyển chọn Robert Pattinson cho vai James Bond thế hệ mới.

Bezos cho biết James Bond vốn được xem là vai diễn có thể đưa diễn viên trở thành ngôi sao, vì vậy ban đầu ê-kíp có phần dè dặt với việc chọn Pattinson. Tuy nhiên, chính nam diễn viên đã tự chứng minh được năng lực.

Tỷ phú Jeff Bezos khẳng định Pattinson là lựa chọn hiển nhiên sau những buổi thử vai. Ảnh: Semafor.

“Khi rút gọn danh sách xuống còn năm người, tất cả đều rất xuất sắc. Nhưng Rob có điều gì đó đặc biệt trong cách thể hiện vai diễn. Gần như ngay lập tức, không ai còn tranh luận về lựa chọn này. Denis (Villeneuve), đạo diễn bộ phim, và tất cả chúng tôi đều nghiêng về Rob. Ban đầu, chúng tôi có phần không ưu tiên anh ấy chỉ vì anh ấy đã quá nổi tiếng. Chúng tôi nghĩ có lẽ nên chọn một gương mặt ít được biết đến hơn. Nhưng qua những buổi thử vai, điều đó trở nên quá rõ ràng: Rob chính là James Bond”, ông tuyên bố.