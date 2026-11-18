Vừa có một thông tin buồn xoay quanh tác phẩm mới của Suzy.

Giai đoạn cuối năm 2026, Portraits of Delusion do Suzy và Kim Seon Ho đóng chính là một trong những bộ phim Hàn Quốc được mong chờ nhất. Thế nhưng khi nhiều người tưởng rằng ngày được xem phim đã đến gần, thông tin rất buồn bất ngờ xuất hiện. Theo đó, mới đây Disney+ cho biết Portraits of Delusion sẽ không lên sóng trong năm 2026 như kế hoạch trước đó, mà dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2027. Như vậy, tùy thời điểm phát hành, khán giả có thể phải chờ thêm tới khoảng sáu tháng. Hiện nền tảng vẫn chưa công bố ngày chiếu cụ thể.

Potraits of Delusion sẽ lùi lịch phát sóng xuống năm 2027

Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ hụt hẫng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã than trời vì đã mong chờ quá lâu. Với những người từng yêu thích Suzy và Kim Seon Ho trong Start-Up, lần hội ngộ này còn mang ý nghĩa riêng khi cả hai sẽ xuất hiện trong một câu chuyện hoàn toàn khác trước.

Sức hút của Portraits of Delusion trước hết đến từ nội dung pha trộn giữa bí ẩn, lãng mạn và màu sắc kỳ ảo. Phim lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, xoay quanh Yoon Yi Ho, một họa sĩ nhận lời vẽ chân dung Song Jeong Hwa, người phụ nữ bí ẩn đã không xuất hiện trước công chúng hơn nửa thế kỷ.

Suzy lần đầu hóa thân thành hình tượng ma cà rồng.

Jeong Hwa là chủ khách sạn Nammoon, nổi tiếng bởi vẻ đẹp quyến rũ cùng hàng loạt lời đồn khó lý giải. Khi bước vào thế giới khép kín của cô, I Ho dần khám phá những bí mật đáng sợ. Dù bị mắc kẹt trong khách sạn, luôn ở giữa nỗi sợ hãi và sự hoang mang, anh lại ngày càng bị người phụ nữ ấy mê hoặc. Cuộc gặp gỡ đồng thời khơi dậy trong anh niềm say mê nghệ thuật tưởng chừng đã nguội lạnh.

Ai cũng nóng lòng chờ sự trở lại của Kim Seon Ho sau Can This Love Be Translated?

Bên cạnh kịch bản, Kim Seon Ho cũng là lý do khiến bộ phim được kỳ vọng. Đầu năm 2026, anh gây chú ý mạnh mẽ với Can This Love Be Translated?, ghi điểm nhờ lối diễn xuất duyên dáng và phản ứng hóa học cùng bạn diễn. Vì vậy, khán giả càng tò mò muốn biết nam diễn viên sẽ thể hiện thế nào khi chuyển từ chuyện tình hiện đại sang một thế giới u tối, đầy bí mật.

Với Suzy, Portraits of Delusion lại hứa hẹn một cuộc lột xác. Nữ diễn viên sẽ hóa thân thành người phụ nữ vừa ma mị, quyến rũ vừa khiến người khác bất an khi vào vai một nữ ma-cà-rồng. Chính hình tượng hiếm gặp này càng khiến việc bộ phim lỡ hẹn năm 2026 trở nên đáng tiếc.

Một số bình luận từ netizen: - Không chờ nổi nữa đâu trời ơi - Trai xinh gái đẹp đóng với nhau thì quá mê rồi, chờ ngày phim anh chị lên sóng mà mòn mỏi - Là Suzy nên chắc chắn sẽ chờ, mãi chờ - Ủa vậy là 2027 mới chiếu hả? Tui chờ đó giờ rồi đó - Mong phim thật hay nha. Cả Kim Seon Ho lẫn Suzy thì đều quá đỉnh rồi

Nguồn: Disney+