Những chi tiết trong bộ phim lại vô tình trùng hợp với những ồn ào xoay quanh Nguyễn Quỳnh Anh.

Tối 18/11, Thông tin Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026, chỉ 47 ngày sau khi đăng quang, khiến MXH không khỏi xôn xao. Quyết định được ban tổ chức đưa ra sau hàng loạt ồn ào liên quan đến người đẹp, từ vụ rò rỉ nhóm chat có những lời bình phẩm thiếu thiện chí về đồng nghiệp, án đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 6 tháng cho đến những bất đồng với đơn vị quản lý về việc thực hiện các cam kết sau đăng quang.

Giữa làn sóng tranh cãi chưa hạ nhiệt, cư dân mạng bất ngờ đào lại Lời Hứa Đầu Tiên, bộ phim truyền hình mà Nguyễn Quỳnh Anh từng tham gia. Trong phim, cô đảm nhận vai Thanh Hương, một Á hậu luôn nuôi tham vọng vượt mặt Hoa hậu Vi Minh để giành suất đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế. Trớ trêu ở chỗ, nhân vật này cũng từng có những màn đấu đá, tranh giành danh hiệu và vướng vào hàng loạt rắc rối vì cách hành xử của mình. Sau biến cố ngoài đời của Quỳnh Anh, những phân cảnh cũ bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại. Không ít người nhận xét nữ diễn viên bị phim vận vào đời, dù vai diễn Thanh Hương không phải vai chính.

Trong Lời Hứa Đầu Tiên, Thanh Hương là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu vì cộng đồng, được bà trùm Quỳnh Mai (Maya) hết lòng nâng đỡ và đào tạo suốt hai năm. Thế nhưng, sự xuất hiện của Vi Minh (Huyền Trang) cùng chiến thắng tại cuộc thi đã phá vỡ mọi tính toán. Không cam tâm đứng sau người đẹp mới đăng quang, Thanh Hương liên tục tìm cách hạ bệ đối thủ, từ những lời mỉa mai, nói xấu sau lưng đến các hành động chơi xấu nhằm giành lấy cơ hội thi quốc tế. Cô cũng không ngần ngại tìm kiếm những mối quan hệ có lợi cho mình, đặc biệt là khi được đại gia Hoàng Nam (Trọng Lân) hậu thuẫn.

Tuy nhiên, tham vọng của Thanh Hương cũng không mang lại cái kết như cô mong muốn. Sau khi Vi Minh bị tước vương miện, Thanh Hương tưởng rằng con đường tiến đến đấu trường quốc tế đã rộng mở. Cô có sự hậu thuẫn của Hoàng Nam, sẵn sàng quay lưng với cả người từng nâng đỡ mình là Quỳnh Mai để tìm kiếm cơ hội. Nhưng mối quan hệ với vị đại gia này cũng chẳng bền lâu. Khi những tính toán không diễn ra như kỳ vọng, Hoàng Nam dần quay lưng, thậm chí cho rằng Thanh Hương mang đến vận đen và không muốn tiếp tục đầu tư cho cô. Từ một Á hậu luôn tin mình xứng đáng với vị trí cao hơn, Thanh Hương cuối cùng vẫn không thể chạm tay vào giấc mơ danh vọng.

Trong khi đó, Vi Minh cũng phải trả giá đắt cho những biến cố liên quan đến sự nghiệp và các hợp đồng quảng cáo. Sau khi công khai tố cáo những khuất tất của tập đoàn Hải Minh, cô bị hơn 10 nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng, kéo theo khoản bồi thường lên tới 3 tỷ đồng. Quỳnh Mai nhân cơ hội này gây sức ép, buộc Vi Minh phải chấm dứt hợp đồng quản lý và từ bỏ danh hiệu Hoa hậu vì cộng đồng. Không đủ khả năng tự xoay xở, Vi Minh được bố là ông Tài giúp đỡ. Ông quyết định bán căn hộ tập thể, tài sản lớn nhất của gia đình, để có tiền trả khoản nợ cho con gái. Chứng kiến bố phải hy sinh căn nhà gắn bó bao năm, Vi Minh bật khóc. Cô hiểu rằng cái giá để thoát khỏi vòng kiểm soát của Quỳnh Mai không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự hy sinh của người thân.

May mắn, Vi Minh không phải chịu cảnh trắng tay đến cuối cùng. Tại phiên tòa, cô được tuyên vô tội trước những cáo buộc liên quan đến việc chiếm dụng và thiếu minh bạch tiền từ thiện. Trong khi đó, Quỳnh Mai phải nhận mức án 18 năm tù vì những hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc thu mua đất của công ty Hùng Cường. Nhờ sự giúp đỡ của Quang Lee và Ngân Khánh, Vi Minh dần lấy lại danh dự, đồng thời có cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cô cũng hóa giải những khúc mắc kéo dài với bố, quyết định trở lại trường học và trở về bản Phiềng Hoa để bắt đầu một cuộc sống bình dị hơn.

Đặt hai câu chuyện cạnh nhau, sự trùng hợp giữa vai diễn và biến cố ngoài đời của Nguyễn Quỳnh Anh quả thực khiến khán giả có thêm chuyện để bàn tán. Một bên là Thanh Hương đầy tham vọng, luôn muốn vượt mặt Hoa hậu Vi Minh nhưng cuối cùng vẫn không đạt được điều mình mong muốn; bên kia là Quỳnh Anh vừa trải qua nhiệm kỳ Hoa hậu ngắn ngủi với kết cục bị tước vương miện.

Ngoài ra, một phân cảnh đang được cư dân mạng chia sẻ lại có lời thoại đặc biệt trùng hợp với những ồn ào hiện tại. Trước lời nhắc nhở về việc phải giữ gìn hình ảnh, Thanh Hương thẳng thừng tuyên bố: “Tôi cần gì phải giữ hình ảnh hoa hậu thân thiện. Hình ảnh của Thanh Hương là cô gái thẳng tính, sắc sảo, mọi người nhá”. Những câu thoại vốn được xây dựng để khắc họa một Á hậu kiêu ngạo, thích công kích người khác nay bỗng được đặt cạnh câu chuyện ngoài đời của Quỳnh Anh. Chi tiết này khiến khán giả không khỏi bật cười, thậm chí đùa rằng bộ phim đã tiên tri trước một phần sóng gió mà nữ diễn viên sẽ gặp phải.

Vậy là, Thanh Hương cuối cùng cũng chẳng thể chạm tay vào giấc mơ thi quốc tế. Dù được Quỳnh Mai hết lòng nâng đỡ, thậm chí tìm mọi cách để đưa mình lên vị trí cao hơn, nàng Á hậu vẫn không có được kết quả như mong đợi. Ngoài đời, Nguyễn Quỳnh Anh cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi không thể đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2026. Chưa dừng lại ở đó, cô còn bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu chỉ sau 47 ngày đăng quang. Một người là nhân vật hư cấu, một người là Hoa hậu ngoài đời thực, nhưng điểm kết nối lại nằm ở giấc mơ chinh phục đấu trường quốc tế dang dở.