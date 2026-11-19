Dưới đây là 10 bộ phim Hàn Quốc có lượng người xem cao nhất năm 2026, trải dài đủ thể loại.

Mới đây, Netflix vừa công bố bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có lượng người xem cao nhất năm 2026 trên nền tảng. Danh sách được thống kê từ dữ liệu toàn cầu trong giai đoạn ngày 4/1 đến 8/11, dựa trên tổng số giờ xem chia cho thời lượng trọn mùa để quy đổi thành lượt xem. Bên cạnh những tác phẩm hành động, kinh dị và giả tưởng, dòng phim tình cảm vẫn có đại diện góp mặt trong cuộc đua.

1. Teach You a Lesson - 63,1 triệu lượt xem

Không có siêu anh hùng hay phép thuật, những người khiến giới bắt nạt học đường phải dè chừng trong Teach You a Lesson lại là các thanh tra được giao nhiệm vụ lập lại trật tự trong trường học. Chuyển thể từ webtoon Get Schooled, bộ phim xoay quanh Cục Bảo vệ Quyền lợi Giáo viên và Học sinh (ERPB), cơ quan đặc biệt được thành lập để xử lý những vụ bạo lực, bắt nạt và lạm quyền mà nhà trường không thể giải quyết. Kim Mu Yeol đảm nhận Na Hwa Jin, thanh tra từng phục vụ trong lực lượng quân đội đặc biệt, sở hữu kỹ năng chiến đấu và cách xử lý cứng rắn. Đứng sau cơ quan này là Choi Gang Seok (Lee Sung Min), Bộ trưởng Giáo dục quyết tâm bảo vệ những người bị chèn ép.

Cùng với Im Han Rim (Jin Ki Joo), nữ thanh tra từng thuộc lực lượng đặc nhiệm, và Bong Geun Dae (Pyo Ji Hoon), thành viên phụ trách công nghệ, Hwa Jin lần lượt tiếp cận những vụ việc nghiêm trọng tại các trường học. Đối tượng bị điều tra không chỉ là học sinh bắt nạt bạn bè mà còn có phụ huynh ỷ thế, giáo viên lạm quyền và những cá nhân dùng tiền bạc, quan hệ để che đậy hành vi sai trái. Thay vì chỉ kể những câu chuyện học đường quen thuộc, phim đẩy xung đột đến mức các thanh tra phải trực tiếp đối đầu với những kẻ gây hại, tạo ra cảm giác giải tỏa mạnh mẽ cho khán giả. Với 63,1 triệu lượt xem, Teach You a Lesson bỏ xa phần còn lại và trở thành phim Hàn có thành tích áp đảo nhất trong bảng thống kê năm 2026.

2. Agent Kim Reactivated - 33,3 triệu lượt xem

So Ji Sub tái xuất màn ảnh với dòng phim hành động bằng một vai diễn từ ông bố đơn thân hiền lành thành cựu điệp viên sở hữu kỹ năng tác chiến đáng gờm. Trong Agent Kim Reactivated, anh vào vai Kim, nhân viên văn phòng bình thường, một mình nuôi cô con gái tuổi teen Min Ji (Seo Su Min) sau khi vợ qua đời. Min Ji có tính cách nổi loạn, không ngại đối đầu với những kẻ bắt nạt, trái ngược hoàn toàn với người cha luôn chọn cách nhẫn nhịn để tránh rắc rối.

Bước ngoặt xảy ra khi Min Ji đột ngột mất tích. Những manh mối để lại khiến Kim nhận ra con gái có thể đã bị bắt cóc, buộc anh phải gác lại cuộc sống bình lặng để khôi phục thân phận điệp viên từng hoạt động trong các chiến dịch bí mật. Từ một người đàn ông thường xuyên xin lỗi thay con, Kim lập tức trở thành đối thủ đáng gờm của những kẻ đứng sau vụ việc. Chuyển thể từ webtoon Manager Kim, phim đan xen những màn hành động, truy đuổi với tình cảm cha con và các tình huống hài hước. Đạt 33,3 triệu lượt xem, đây cũng là tác phẩm phát hành hằng tuần duy nhất góp mặt trong top 8.

3. Can This Love Be Translated? - 20,6 triệu lượt xem

Kim Seon Ho và Go Youn Jung tạo nên một trong những loveline được yêu thích nhất Netflix năm nay với Can This Love Be Translated?, giúp bộ phim thu về 20,6 triệu lượt xem. Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) là phiên dịch viên đa ngôn ngữ nổi tiếng, có thể xử lý những cuộc trò chuyện phức tạp nhưng lại lúng túng trước cảm xúc của chính mình. Anh nhận công việc phiên dịch cho chương trình hẹn hò thực tế có sự tham gia của Cha Mu Hee (Go Youn Jung), nữ diễn viên bất ngờ nổi tiếng toàn cầu sau một bộ phim thành công, và Hiro (Sota Fukushi), nam diễn viên Nhật Bản cùng cô tham gia chương trình.

Những chuyến đi qua nhiều quốc gia khiến Ho Jin có cơ hội tiếp xúc với Mu Hee nhiều hơn, nhưng cũng đặt anh vào tình huống khó xử khi phải truyền tải những lời tán tỉnh giữa cô và Hiro. Trớ trêu thay, người đàn ông vốn luôn tin vào sự chính xác của ngôn từ lại chẳng thể tìm được cách diễn đạt tình cảm của mình. Được chấp bút bởi bộ đôi biên kịch Hong Sisters đứng sau Hotel Del Luna và Alchemy of Souls, phim khai thác khoảng cách giữa điều con người nói ra và những gì họ thực sự muốn bày tỏ.

4. The Art of Sarah - 20,1 triệu lượt xem

The Art of Sarah mở đầu bằng vụ phát hiện thi thể được cho là Sarah Kim (Shin Hye Sun), nữ doanh nhân đang gây tiếng vang trong giới thượng lưu Seoul. Lee Jun Hyuk vào vai thanh tra Park Mu Gyeong, người được giao điều tra vụ án và nhanh chóng nhận ra nạn nhân có một cuộc đời đầy những khoảng trống. Sarah từng là giám đốc khu vực của thương hiệu xa xỉ Boudoir, một nhãn hàng chỉ phục vụ nhóm khách hàng thuộc tầng lớp giàu có nhất.

Thế nhưng, càng tiếp xúc với những người từng quen biết Sarah, Mu Gyeong càng phát hiện mỗi người lại kể một phiên bản khác nhau về cô. Từ nhân viên, đối tác kinh doanh đến những người bạn trong giới thượng lưu, tất cả đều hé lộ một mảnh ghép mới, khiến danh tính thật của Sarah trở thành câu đố khó giải. Phim không chỉ xoáy vào hành trình truy tìm hung thủ mà còn phơi bày cách tiền bạc, địa vị và những món hàng hiệu có thể trở thành công cụ để một người tự tạo dựng thân phận. Phần thể hiện của Shin Hye Sun trong vai nhân vật nhiều thân phận góp phần đưa tác phẩm lên 20,1 triệu lượt xem.

5. The WONDERfools - 18,1 triệu lượt xem

Lấy bối cảnh năm 1999, khi nỗi lo tận thế trước thềm thiên niên kỷ mới lan rộng, The WONDERfools kể câu chuyện về một nhóm người bình thường bỗng sở hữu siêu năng lực sau một sự cố kỳ lạ. Park Eun Bin đảm nhận Eun Chae Ni, cô gái 27 tuổi nổi tiếng với tính cách tưng tửng và cuộc sống có phần bê bối tại thị trấn Haeseong. Mắc bệnh tim bẩm sinh và biết tình trạng sức khỏe đã trở nên nguy kịch, Chae Ni từng lên kế hoạch giả vờ bị bắt cóc để lấy tiền từ bà ngoại, thực hiện chuyến du lịch mà cô hằng mong muốn. Kế hoạch đổ bể sau một tai nạn tại bãi rác, nhưng cũng khiến cô bất ngờ có được năng lực dịch chuyển tức thời.

Cha Eun Woo vào vai Lee Un Jeong, một công chức kín tiếng sở hữu khả năng điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ. Anh đang âm thầm tìm kiếm người thân và muốn thoát khỏi những tổn thương trong quá khứ, nhưng cuối cùng lại bị kéo vào nhóm siêu anh hùng bất đắc dĩ của Chae Ni. Những người còn lại cũng sở hữu năng lực kỳ quặc, chẳng hạn một người chỉ có thể phát huy sức mạnh khi bị tổn thương cảm xúc, người khác lại bị dính chặt tay vào đồ vật mỗi khi nói dối. Sự kết hợp giữa hài hước, hành động và yếu tố hoài niệm Y2K giúp phim đạt 18,1 triệu lượt xem.

6. Our Sticky Love - 18,1 triệu lượt xem

Jung Hae In thử sức với một hình tượng có phần xuề xòa, khác xa những chàng trai lịch lãm thường thấy trên màn ảnh. Trong Our Sticky Love, anh vào vai Jang Tae Ha, cựu võ sĩ quyền Anh nay chuyển sang làm huấn luyện viên. Cuộc sống của Tae Ha đảo lộn khi Go Eun Sae (Ha Young), một nữ công tố viên bị mất trí nhớ sau tai nạn, tỉnh dậy trong bệnh viện mà không còn nhớ mình là ai. Anh xuất hiện và tự nhận là bạn trai cô, đưa Eun Sae về sống cùng tại một thị trấn nhỏ nổi tiếng với nghề làm kẹo mạch nha.

Từ đây, cô gái mất trí nhớ bắt đầu hành trình tìm lại quá khứ, đồng thời không ngừng nghi ngờ những lời kể của người đàn ông tự nhận là người yêu mình. Tae Ha có vẻ ngoài vụng về, chân chất nhưng lại dường như đang che giấu điều gì đó. Chính sự nhập nhằng giữa thật và giả khiến mối quan hệ của cả hai trở nên thú vị: liệu tình cảm đang nảy nở là thật lòng, hay chỉ bắt đầu từ một lời nói dối? Bộ phim tình cảm pha chút bí ẩn này cán mốc 18,1 triệu lượt xem.

7. The East Palace - 17,6 triệu lượt xem

Hoàng cung trong The East Palace không chỉ chứa những bí mật quyền lực mà còn bị ám bởi lời nguyền kéo dài suốt 30 năm. Khi thái tử được phát hiện đã chết dưới hồ nước, lời đồn về một linh hồn gieo họa cho hoàng tộc lại trỗi dậy. Nhà vua (Cho Seung Woo) bí mật triệu Gu Cheon (Nam Joo Hyuk), một người chuyên săn diệt ma quỷ có khả năng đi qua ranh giới giữa hai thế giới, đến điều tra. Đồng hành cùng anh là cung nữ Saeng Gang (Roh Yoon Seo), người có thể nghe thấy tiếng nói của người đã khuất.

Nhiệm vụ của họ là tìm ra nguồn gốc lời nguyền trước khi những thành viên cuối cùng của hoàng tộc tiếp tục trở thành nạn nhân. Càng lần sâu vào những bí mật trong cung, Gu Cheon và Saeng Gang càng phát hiện mối liên hệ giữa thế giới linh hồn với quá khứ đẫm máu của gia đình hoàng gia. Bộ phim đạt 17,6 triệu lượt xem có lợi thế từ bối cảnh cổ trang được phủ màu sắc huyền bí, kết hợp yếu tố trừ tà, điều tra và tranh đoạt quyền lực.

8. If Wishes Could Kill - 16,8 triệu lượt xem

Một ứng dụng điện thoại có thể biến điều ước thành hiện thực nghe chẳng khác gì giấc mơ của tuổi học trò, cho đến khi người sử dụng nhận ra cái giá phải trả là mạng sống. Đó là tiền đề của If Wishes Could Kill, series kinh dị học đường với sự tham gia của Jeon So Young, Kang Mi Na, Baek Sun Ho, Hyun Woo Seok và Lee Hyo Je. Câu chuyện bắt đầu khi Choi Hyeong Wook phát hiện ứng dụng Girigo có khả năng ban điều ước, sau đó giới thiệu nó với nhóm bạn tại trường trung học Seorin.

Mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi những điều ước lần lượt thành hiện thực, đồng thời một chiếc đồng hồ đếm ngược 24 giờ xuất hiện trên điện thoại người dùng. Yoo Se Ah (Jeon So Young), thành viên đội điền kinh của trường, buộc phải tìm hiểu nguồn gốc ứng dụng để cứu những người thân thiết. Bên cạnh yếu tố ma quái, phim còn khai thác tình bạn, sự ghen tuông, tổn thương và những bí mật bị chôn giấu từ thời học sinh. Với 16,8 triệu lượt xem, tác phẩm trở thành đại diện kinh dị nổi bật trong danh sách năm nay.

9. My Royal Nemesis - 15,3 triệu lượt xem

Nếu từng quen Lim Ji Yeon với những vai diễn gai góc, khán giả sẽ được gặp một phiên bản khá khác của cô trong My Royal Nemesis. Nữ diễn viên hóa thân thành Kang Dan Shim, một phi tần thời Joseon bị kết tội mưu sát hoàng hậu và thái tử, phải nhận án tử vào ngày nhật thực. Thế nhưng, thay vì kết thúc cuộc đời, linh hồn Dan Shim bất ngờ xuyên không đến Seoul hiện đại và nhập vào thân xác Shin Seo Ri, một nữ diễn viên vô danh. Từ một người từng sống giữa cung cấm, cô phải học cách tồn tại trong xã hội hoàn toàn xa lạ.

Cuộc gặp gỡ với Cha Se Gye (Heo Nam Jun), một tài phiệt lạnh lùng và đầy tham vọng, mở ra chuỗi tình huống vừa hài hước vừa căng thẳng. Dan Shim vốn quen với những cuộc đấu đá chốn hậu cung nên chẳng dễ dàng chịu lép vế trước một ông chủ quyền lực. Hai con người đều có tham vọng, đều giỏi tính toán và không ngại dùng chiêu trò dần bị cuốn vào mối quan hệ oan gia. Mô-típ xuyên không kết hợp tình yêu đối đầu giúp bộ phim thu về 15,3 triệu lượt xem.

10. Doctor X: Mafia in White - 14,4 triệu lượt xem

Kim Ji Won khép lại danh sách với Doctor X: Mafia in White, bộ phim khai thác mặt tối phía sau cánh cửa bệnh viện. Nữ diễn viên vào vai Gye Su Jeong, một bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng có cá tính gai góc, chẳng mấy kiêng dè những quy tắc hay thứ bậc trong ngành y. Ngay ngày đầu tiên nhận việc, cô đã khiến đồng nghiệp khó chịu khi thẳng thắn đưa ra ý kiến về một ca phẫu thuật, rồi lập tức lao vào xử lý tình huống khẩn cấp. Lee Jung Eun và Son Hyun Joo cũng tham gia tuyến nhân vật xoay quanh bệnh viện đầy những cuộc đấu đá quyền lực.

Điểm hấp dẫn của phim nằm ở cách Su Jeong liên tục đối đầu với hệ thống y tế bị chi phối bởi lợi ích, cái tôi và những mối quan hệ ngầm. Một ca bệnh có thể trở thành cuộc tranh giành giữa bệnh nhân giàu có và người nghèo; một quyết định cứu người đôi khi lại vấp phải sự phản đối từ chính đồng nghiệp. Tác phẩm đạt 14,4 triệu lượt xem trong thời gian thống kê, nhưng con số này mới được tính trên 10/12 tập đã phát hành, đồng nghĩa thành tích cuối cùng vẫn có thể tăng thêm.