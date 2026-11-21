Dân Hàn đang mở cuộc "săn phù thuỷ" với hàng loạt ngôi sao hot bị cho vào diện tình nghi.

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng xứ Hàn rần rần trước pha "chỉ điểm" của Bae Jong Ok. Dành cho ai chưa biết, Bae Jong ok là cái tên thuộc hàng kỳ cựu của màn ảnh Hàn Quốc. Debut từ năm 1985, nữ diễn viên đã có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, kinh qua đủ dạng vai diễn từ truyền hình đến điện ảnh, đồng thời xây dựng danh tiếng bằng phong cách diễn xuất chắc tay, nghiêm túc với nghề. Chính vì thâm niên đáng nể, những chia sẻ của Bae Jong Ok về thái độ làm việc của một bộ phận diễn viên trẻ mới đây lập tức thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi cô không ngần ngại kể thẳng chuyện đàn em chỉ thích ngồi lì trong xe, đến sát giờ quay mới chịu xuất hiện.

Trong buổi họp báo bộ phim Perfect House diễn ra ngày 18/11, Bae Jong Ok bày tỏ sự khó hiểu trước thói quen của một số diễn viên trẻ hiện nay. Cô kể rằng nhiều người cứ ở trong xe van suốt thời gian chờ đợi, đến khi đoàn phim chuẩn bị bấm máy mới chịu bước xuống. Đội ngũ phải gọi giục kiểu “Sao chưa ra? Xuống nhanh lên, quay ngay bây giờ!” thì họ mới chịu ló mặt. Nữ diễn viên thậm chí còn buông câu hỏi đầy mỉa mai: “Trên xe của các cậu có thứ gì thế?”, bất bình thắc mắc có phải người ta bôi mật ong lên ghế ngồi trên xe nên hậu bối cứ bám chặt, chẳng chịu rời đi.

Nữ diễn viên Bae Jong Ok

Bae Jong Ok cho biết bản thân có thói quen ở lại phim trường ngay khi đến làm việc. Cô thường thử nằm trên chiếc giường của nhân vật, ngồi sofa uống cà phê, làm quen với không gian sinh hoạt trong phim như một cách cảm nhận cuộc sống của nhân vật. Theo nữ diễn viên, nếu bản thân không dành thời gian trải nghiệm bối cảnh, chỉ xuất hiện khi đến lượt diễn rồi lập tức rời đi, sẽ rất khó tái hiện cảm giác chân thực của một người thực sự sống trong không gian ấy. Cô xem đây như một nghi thức chuẩn bị cho diễn xuất, duy trì suốt nhiều năm làm nghề.

Đáng nói, Bae Jong Ok không đánh đồng cả thế hệ diễn viên trẻ. Cô còn dành lời khen cho Jang Gyu Ri và Kim Min Cheol, hai bạn diễn trong Perfect House, bởi họ thường xuyên ở lại phim trường ngay cả khi chưa đến lượt quay, chủ động trò chuyện với ekip và hòa mình vào không khí làm việc. Nữ diễn viên cho biết bản thân cũng học được nhiều điều từ những hậu bối này, thừa nhận người trẻ có những cách suy nghĩ và cảm nhận rất thông minh, thú vị.

Ngay sau phát ngôn của Bae Jong Ok, truyền thông Hàn lập tức nhắc đến Song Hye Kyo. Thế nhưng lý do không phải để "tố tội" mà gọi cô như một tấm gương để mọi người noi theo. Trong chương trình Pinggyego phát sóng ngày 14/11, nữ diễn viên tiết lộ cứ đến đoàn phim là cô xuống xe ngay, tìm đến khu vực monitor để quan sát cảnh quay, theo dõi đồng nghiệp hoặc trò chuyện với đạo diễn, nhân viên. Song Hye Kyo thậm chí không thể ngồi yên trong xe vì cảm thấy quá buồn chán.

Thói quen nhiệt tình này đôi khi còn khiến ekip phải dở khóc dở cười. Song Hye Kyo kể rằng sau một thời gian, nhân viên bắt đầu nhắc cô đừng xuống xe nữa, thậm chí năn nỉ “Chị làm ơn ở trong xe đi”. Cô thường bật dậy ngay cả khi nghe thấy tiếng gọi người khác, khiến ekip phải để mắt đến nữ diễn viên vì sợ cô lại chạy ra ngoài.

Từ đây, cư dân mạng bắt đầu đặt giả thuyết và rà lại những diễn viên trẻ từng làm việc cùng Bae Jong Ok. Một số cái tên được đưa vào diện tình nghi gồm Go Youn Jung, Koo Kyo Hwan, Shin Hye Sun và Go Bo Gyeol. Dù vậy, chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ ai trong số họ chính là người bị Bae Jong Ok phê bình.

Go Youn Jung và Koo Kyo Hwan cùng góp mặt trong bộ phim truyền hình Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness, dự án có Bae Jong Ok tham gia với vai Oh Jung Hee. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, xoay quanh những con người vật lộn với sự tự ti, đố kỵ và cảm giác thất bại trong cuộc sống. Việc cả hai diễn viên trẻ cùng xuất hiện trong dự án này khiến tên tuổi họ được nhắc đến khi netizen rà soát những mối liên hệ với Bae Jong Ok, song không đồng nghĩa họ có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Shin Hye Sun cũng là cái tên có khá nhiều lần hợp tác với Bae Jong Ok. Cả hai từng đóng chung trong Innocence (2020), bộ phim điện ảnh xoay quanh nữ luật sư Jung In (Shin Hye Sun) trở về quê nhà để bào chữa cho mẹ Hwa Ja (Bae Jong Ok), người bị cáo buộc sát nhân. Cùng năm, họ tiếp tục xuất hiện trong Mr. Queen, với Shin Hye Sun đảm nhận hoàng hậu Cheorin Kim So Yong, còn Bae Jong Ok vào vai Đại vương đại phi Sunwon, nhân vật có quyền lực lớn trong hoàng cung. Đến năm 2026, cả hai tái hợp trong series Netflix The Art of Sarah, Shin Hye Sun đóng Sarah Kim, còn Bae Jong Ok hóa thân thành Choi Chae Woo. Ba lần hợp tác trải dài từ điện ảnh đến truyền hình cho thấy hai nữ diễn viên có lịch sử làm việc chung không hề ngắn.

Go Bo Gyeol cũng lọt vào danh sách được bàn tán nhờ từng góp mặt trong Snow White Must Die: Black Out, bộ phim có sự tham gia của cả cô lẫn Bae Jong Ok. Go Bo Gyeol đảm nhận Choi Na Kyeom, trong khi đàn chị vào vai Ye Young Sil. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đông đảo, khai thác vụ án mạng bí ẩn tại một thị trấn nhỏ cùng những bí mật bị chôn giấu suốt nhiều năm

Dù câu chuyện đang khiến khán giả tò mò về danh tính những diễn viên bị ám chỉ, phát ngôn của Bae Jong Ok vẫn chưa đi kèm bất kỳ cái tên cụ thể nào. Việc ngồi trong xe chờ cảnh quay vốn có thể xuất phát từ lịch trình, điều kiện làm việc hoặc yêu cầu của ekip, nên những suy đoán trên mạng hiện chưa đủ để kết luận ai mắc bệnh ngôi sao hay thiếu chuyên nghiệp. Đến hiện tại, netizen Hàn vẫn đang mở cuộc "săn phù thuỷ", đặc biệt khi những đàn em từng hợp tác với Bae Jong Ok gồm nhiều diễn viên nổi tiếng nhất nhì Kbiz.