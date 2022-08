Phim Hàn Quốc tháng 8: Màn tái xuất của dàn diễn viên sáng giá

Poong, The Joseon Psychiatrist

Cảnh trong phim "Poong, The Joseon Psychiatrist". Nguồn: Instagram Phát sóng từ ngày 1/8, bộ phim cổ trang "Poong, The Joseon Psychiatrist" dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Lee Eun-so từng đoạt giải Xuất sắc trong một cuộc thi năm 2016. Trong phim, nam diễn viên Kim Min-jae đóng vai Yoo Se-poong, một thái y tài năng bị hãm hại và phải rời khỏi hoàng cung.



Chuyển đến ngôi làng Gyesu xa lạ, Yoo Se-poong dần tìm lại ý nghĩa cuộc sống khi bắt đầu khám bệnh và điều trị tâm lý cho dân làng. Đồng hành với Yoo Se-poong là người thầy lập dị Gye Ji-han (Kim Sang-kyung đóng) và góa phụ trẻ Seo Eun-woo (Kim Hyang-gi đóng). Phim còn có sự tham gia của Ahn Chang-hwan "Hospital Playlist" và Yu Seong-ju "Squid Game".

Hunted

Poster phim "Hunted". Nguồn: Mydramalist Mọi thứ trở nên bí ẩn tại một vùng quê, sau khi mùa màng đột nhiên bị phá hoại. Thủ phạm được cho là những con lợn rừng, vì vậy Young-soo (Park Ho-san đóng) và những người bạn quyết định lên núi để săn tìm chúng. Trên đường đi, Young-soo gặp Ok-soon, một phụ nữ lớn tuổi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Tuy nhiên Ok-soon luôn ghi nhớ chuyện mất người thân trong một vụ hỏa hoạn bi thảm, mà bà tin rằng chính người trong làng gây ra.



Câu chuyện càng trở nên kịch tính khi con trai của Young-soo mất tích khiến người vợ Chae-jung (Kim Soo-jin đóng) suy sụp tinh thần. Cuộc điều tra xung quanh vụ mất tích dần hé lộ những bí mật đen tối trong ngôi làng. Phim "Hunted" bắt đầu phát sóng từ ngày 1/8.

"If You Wish Upon Me" là một bộ phim nhẹ nhàng, ấm áp. Nguồn: Instagram



Dự kiến ra mắt từ ngày 10/8, "If You Wish Upon Me" là một bộ phim nhẹ nhàng, ấm áp về công việc giúp đỡ người bệnh thực hiện những mong ước cuối đời. Do Kim Young-wan đạo diễn, bộ phim kể về Yoon Gyeo-rae (Ji Chang-wook đóng), người từng có cuộc sống vô cùng bất hạnh khi phải trải qua tuổi thơ trong trại trẻ mồ côi, sau đó là trại cải tạo và cả nhà tù.

Khi ra tù, Yoon Gyeo-rae cùng với y tá Seo Yeon-joo (Sooyoung đóng) và Kang Tae-Shik (Sung Dong-il đóng) làm việc tại một tổ chức từ thiện, cố gắng hoàn thành những mong muốn của các bệnh nhân và giúp họ tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Với công việc này, Yoon Gyeo-rae cũng nỗ lực để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

A Model Family

Nam diễn viên Jung Woo trong phim "A Model Family". Nguồn: Narda/Netflix



Phim kinh dị "A Model Family" là dự án tiếp theo của Netflix tại Hàn Quốc. Nam diễn viên Jung Woo vào vai Dong-ha, một thầy giáo đang mắc kẹt trong khó khăn về tài chính và bị vợ đòi ly dị. Trong lúc túng quẫn, tình cờ Dong-ha bắt gặp Gwang-cheol (Park Hee-soon đóng) là thủ lĩnh một băng đảng ma túy với một chiếc xe ô tô chứa đầy tiền mặt. Kể từ đây Dong-ha và gia đình rơi vào tình thế nguy hiểm.

Nữ diễn viên Park Ji-yeon của "Stranger 2" sẽ đóng vai điều tra viên chính của đội chống ma túy, có nhiệm vụ săn lùng Dong-ha và Gwang-cheol. Phim bắt đầu chiếu trên nền tảng Netflix từ ngày 12/8.

Nam diễn viên Lee Seung-gi trong phim "The Law Cafe". Nguồn: SCMP



Ngôi sao điện ảnh Lee Seung-gi trở lại màn ảnh trong "The Law Café" với vai Kim Jung-ho, một cựu công tố viên xuất sắc nhưng đã bỏ việc và sống bằng cách cho thuê lại tòa nhà của mình. Dự kiến phát sóng từ ngày 29/8, "The Law Cafe" là màn tái hợp của bộ đôi Lee Seung-gi và Lee Se-young, sau bộ phim "A Korean Odyssey" (2017).

Câu chuyện bắt đầu khi bạn thời thơ ấu của Jung-ho là nữ luật sư xinh đẹp Kim Yoo-ri (Lee Se-young đóng) đến thuê nhà và mở quán “Quán cà phê luật” tại đây. Quán cà phê dần nổi tiếng và hai người buộc phải kết hợp cùng nhau để xử lý các vụ án hóc búa.

Các diễn viên chính trong phim "Little Women" bản Hàn Quốc. Nguồn: Instagram



Với sự tham gia của dàn diễn viên sáng giá Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo, Wi Ha Joon và Uhm Ji Won, "Little Women" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả người Mỹ Louisa May Alcott. Mặc dù nguyên tác lấy bối cảnh vào những năm 1800, "Little Women" bản Hàn Quốc được làm lại vào thời hiện đại.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của ba chị em Oh In Joo (Kim Go Eun đóng), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun đóng) và Oh In Hye (Park Ji Hoo đóng). Cùng nhau lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nên ba chị em có mối quan hệ rất thân thiết. Mỗi người có những tham vọng và mục tiêu khác nhau, nhưng loạt biến cố đã đẩy cả ba vào đường cùng. Họ phải sát cánh bên nhau để chống lại một gia đình quyền thế.