Mỹ nhân Hàn có học lực đáng ngưỡng mộ, cân mọi dạng vai vẫn bị chê diễn đơ

Mỹ nhân Hàn từng gây hiểu lầm vì đóng người Việt quá đỉnh

Shin Hyun Bin là nữ diễn viên Hàn Quốc có vai diễn đầu tay rất đặc biệt: làm một người phụ nữ Việt. Khoác lên mình tà áo dài Việt Nam, thoại tiếng Việt cực chuẩn lại thêm là một tân binh chưa được nhiều người biết đến, khi xuất hiện trong He On Duty vào năm 2010, Shin Hyun Bin khiến khán giả lầm tưởng rằng cô là người Việt chính gốc. Được biết để đảm nhận vai diễn này, cô nàng tân binh năm đó phải nghiên cứu rất kỹ càng về đặc trưng ngôn ngữ, cử chỉ của người Việt, ngoài ra cô cũng dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với các du học sinh Việt Nam. Thành quả của sự chăm chỉ này là ngay vai diễn đầu tiên, mỹ nhân họ Shin đã ẵm ngay giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho nữ diễn viên mới xuất sắc hạng mục điện ảnh.

Sở hữu bộ sưu tập vai diễn đa màu sắc nhưng vẫn luôn gây tranh cãi

Ngay từ vai diễn đầu tiên vào vai một người Việt, Shin Hyun Bin đã gây được thiện cảm với khán giả bởi sự nhập vai quá ấn tượng. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô rất chịu khó thay đổi hình tượng, thử nghiệm bản thân ở rất nhiều dạng vai khác nhau. Mỹ nhân báo thù sau khi bị tấn công tình dục ở The Lost Choices; nữ quân nhân gan dạ, đoản mệnh trong Confidential Assignment; nàng bác sĩ rụt rè, hết lòng vì công việc ở Hospital Playlist; nữ họa sĩ lập dị ở Reflection of You,... mỗi vai diễn lại là một màu sắc rất riêng, không hề trùng lặp. Chính vì liên tục thay đổi bản thân, Shin Hyun Bin được ưu ái gọi với cái tên "tắc kè hoa" của màn ảnh Hàn.

Dù được gọi với cái tên "tắc kè hoa" nhưng trên thực tế, Shin Hyun Bin vẫn thường xuyên gây tranh cãi về diễn xuất. Một số khán giả cho rằng Shin Hyun Bin có diễn xuất khá đơ cứng, biểu cảm chưa thực sự linh hoạt dù đã vào nghề nhiều năm và có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai.

"Học bá" của làng phim Hàn với đời tư sạch

Ngoài nhan sắc xinh đẹp và các vai diễn đa màu sắc, Shin Hyun Bin còn được yêu mến bởi có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô sinh ra và trưởng thành trong gia đình có cha làm trong ngành thiết kế vì thế từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật. Cô từng có ước mơ nối nghiệp cha nên đã quyết định theo học ngành Lý luận Mỹ thuật tại trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Đây là ngôi trường nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc quy tụ toàn sao hạng A như: Jang Dong Gun, Kim Dong Wook, Lee Sun Kyun,... Đặc biệt, ngành Lý luận Mỹ thuật của trường vô cùng nổi tiếng với đầu vào siêu khó, chỉ nhận 10 sinh viên mỗi năm. Chỉ với thông tin này là đủ hiểu Shin Hyun Bin là một cô gái thông minh và có học lực tốt thế nào.



Khó khăn lắm mới thi được vào khoa Lý luận Mỹ thuật để trở thành họa sĩ trong tương lai nhưng cuối cùng Shin Hyun Bin lại rẽ ngoặt sang nghiệp diễn. Hóa ra cô đã nhen nhóm ước theo nghề diễn xuất từ khi học cấp ba, khi tham gia các câu lạc bộ của trường. Lên đại học, cô mới nhận ra mình thực sự muốn gì để rồi dứt khoát chuyển hướng. May mắn khi con đường này không gặp nhiều khó khăn khi cô liên tục có những cơ hội để thể hiện bản thân.



Từ khi rẽ hướng sang diễn xuất, Shin Hyun Bin luôn chăm chỉ, cầu tiến và chỉ tập trung vào công việc, ít khi nhắc đến đời tư của mình. Cô khiến người hâm mộ tự hào vì đời tư sạch, hiếm khi nào vướng phải lùm xùm.

