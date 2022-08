"Bạn gái mới" của anh thư ký A Business Proposal: 34 tuổi mà trẻ như học sinh thế này!

Góp phần làm nên cơn sốt A Business Proposal hồi đầu năm nay ngoài cặp đôi chính thì không thể bỏ qua công sức của nam phụ điển trai Kim Min Kyu - người vào vai anh thư ký điển trai, ngọt ngào. Sau khi cặp đôi chính lần lượt nhận được dự án mới nhờ sức hút của A Business Proposal thì Kim Min Kyu mới đây cũng đã xác nhận sẽ sớm trở lại trong một bộ phim truyền hình.

Cụ thể, Kim Min Kyu sẽ tái xuất trong The High Priest Rembrary, một bộ phim lãng mạn giả tưởng xoay quanh linh mục Rembrary - người có phép thuật cao cường đến trái đất để chiến đấu với quỷ vương. Sau một cuộc chiến khốc liệt, Rembrary bất ngờ tỉnh lại trong thân xác một nam thần tượng điển trai nhưng vô danh. Bên cạnh anh còn có Kim Dal (Go Bo Gyeol), người quản lý nhóm nhạc của anh. Cô đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, được miêu tả là người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, luôn hoàn thành tốt mọi công việc mình được giao.

Kim Min Kyu

Go Bo Gyeol

Sau nữ phụ A Business Proposal, mỹ nhân sánh đôi bên Kim Min Kyu lần này - Go Bo Gyeol - đang là một cái tên rất được chú ý. Vào vai cô quản lý xinh đẹp, tháo vát, mỹ nhân họ Go hứa hẹn sẽ cùng Kim Min Kyu làm nên một cặp đôi "bùng nổ visual" dù ngoài đời, cô hơn đàn em tới 6 tuổi. Hiện tại, Go Bo Gyeol đã 34 tuổi nhưng có lẽ nếu không tìm hiểu, ít ai ngờ cô nàng này đã vượt ngưỡng 30. Với gương mặt trẻ trung đến khó hiểu, Go Bo Gyeol có đóng học sinh cũng không hề tạo cảm giác khiên cưỡng.

Go Bo Gyeol trẻ trung, đáng yêu ở tuổi 34

Nhan sắc xinh đẹp còn khiến Go Bo Gyeol được so sánh với Kim Tae Ri, một nữ diễn viên nổi danh với lối diễn xuất vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên so với Kim Tae Ri, sự nghiệp của Go Bo Gyeol có phần trầm lặng hơn. Dù đã 34 tuổi lại sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dễ mến nhưng cô mới chỉ đóng phim được 9 năm cũng không có nhiều vai diễn tạo được tiếng vang lớn. Đối với nhiều khán giả, Go Bo Gyeol là cái tên khá lạ lẫm, thậm chí nhiều người còn tưởng cô là tân binh, một phần bởi cô có diện mạo quá trẻ.

Trong sự nghiệp của mình, Go Bo Gyeol từng góp mặt trong rất nhiều bom tấn đình đám, tuy nhiên đa phần chỉ toàn vai phụ. Những tác phẩm lớn của cô phải kể đến như Arthdal Chronicles, Goblin, Queen for Seven Days, Go Back Couple,... Đặc biệt dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của cô phải kể đến vai diễn người mẹ kế trong bộ phim Hi, Bye Mama của Kim Tae Hee. Sau bộ phim này, Go Bo Gyeol được kỳ vọng sẽ bứt phá thành sao, đáng tiếc cô vẫn chưa làm được điều đó. Suốt 2 năm qua Go Bo Gyeol thậm chí không nhận phim mới, "mất tích" đến tận bây giờ mới chịu chuẩn bị cho màn tái xuất của mình.

Arthdal Chronicles

Goblin

Hi, Bye Mama

