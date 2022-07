"Bậc thầy diễn xuất" xứ Hàn: Suýt từ bỏ sự nghiệp vì vợ đẹp, đời tư đáng ngưỡng mộ

Từ thanh niên cãi lời cha mẹ để theo nghiệp diễn đến bậc thầy diễn xuất

Ji Sung là nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1977. Anh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, cha là hiệu trưởng, còn mẹ là giáo viên chính vì vậy từ nhỏ người lớn đã mong muốn anh sẽ nối nghiệp gia đình. Mong muốn là vậy nhưng ngày nhỏ Ji Sung lại khao khát trở thành một cầu thủ bóng chày, ước mơ này kéo dài tới khi anh học trung học. Cuộc đời của Ji Sung thay đổi khi anh vô tình xem Dustin Hoffman diễn vai một người tự kỷ trong bộ phim Rain Man. Màn thể hiện xuất sắc của nam diễn viên người Mỹ đã thôi thúc trong Ji Sung ước mơ trở thành một diễn viên. Vì gia đình luôn cấm cản Ji Sung theo đuổi diễn xuất nên anh buộc phải học Khoa Triết học ở trường Đại học Suwon. Dù vậy anh chưa từng từ bỏ ước mơ của mình và đã quyết định làm trái ý bố mẹ, tạm dừng việc học và gửi thông tin của mình đến đài truyền hình SBS. Ngay sau đó, anh đã vượt qua buổi thử vai cho bộ phim truyền hình KAIST và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Sau này anh cũng chuyển sang học ngành Sân khấu và Điện ảnh của trường Đại học Hanyang.

Theo đuổi diễn xuất chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của Ji Sung. Ngay từ khi mới vào nghề, anh đã được Song Ji Na - biên kịch của bộ phim KAIST đánh giá rất cao. Sau một vài vai phụ, Ji Sung bắt đầu được chọn vào những vai diễn lớn hơn và thực sự bứt phá vào năm 2003 với bộ phim All In. Trước đó nhà sản xuất của bộ phim này đã gặp khó khăn trong việc tuyển chọn diễn viên vì hầu hết các diễn viên đều sợ bị so sánh với tài tử Lee Byung Hun, chỉ có Ji Sung là dám thử sức mạo hiểm.

Trong sự nghiệp của mình, Ji Sung gần như chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Diễn xuất của anh được khán giả đánh giá là quá mức "điên rồ", đạt tới cảnh giới của một "bậc thầy". Nhận nhiều phim nhưng hiếm khi Ji Sung lặp lại chính mình. Thậm chí đôi khi trong cùng một bộ phim, anh còn đóng nhiều vai diễn với nhiều tính cách khác nhau.

Đời tư viên mãn bên cô vợ cực phẩm

Chuyện tình của Ji Sung và người vợ xinh đẹp Lee Bo Young là một trong số những mối quan hệ "phim giả tình thật" đình đám nhất màn ảnh Hàn. Hai người quen nhau từ bộ phim Điệu Nhảy Cuối Cùng Cho Anh. Được biết ngay từ lần gặp đầu tiên, Ji Sung đã si mê nàng hậu này và lên kế hoạch "cầm cưa". Anh đã không ít lần tỏ tình, còn hứa sẽ rời bỏ làng giải trí vì biết Bo Young không thích yêu người trong showbiz. Thế nhưng sự chân thành vẫn chỉ đổi lại lạnh nhạt, nàng hậu vẫn chỉ coi Ji Sung như bạn bè.

Không hề nản lòng, Ji Sung vẫn quyết tâm theo đuổi và cuối cùng, Lee Bo Young cũng chịu mở cửa trái tim. Năm 2007, hai người công khai hẹn hò và phải đối diện với sóng gió. Lúc này, cư dân mạng cho rằng thời điểm hai người yêu nhau, Ji Sung vẫn chưa dứt khoát với bạn gái cũ, Lee Bo Young lập tức bị cho là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Dù vậy người trong cuộc không lên tiếng, họ dùng tình yêu chân thành dành cho nhau để trả lời cho mọi sự nghi kị. Cuối cùng họ khép lại sóng gió bằng một đám cưới cổ tích và dần nhận về những lời chúc phúc. Sau khi kết hôn, có thời điểm Ji Sung từng có ý định từ bỏ làng giải trí đầy hào nhoáng, lùi về sau để hỗ trợ cho sự nghiệp của vợ. Hiện tại hai người có hai con, một trai - một gái, là gia đình "kiểu mẫu" của làng giải trí Hàn.

Những gì trải qua vào năm 2007 cùng Lee Bo Young cũng là lùm xùm hiếm hoi trong sự nghiệp của Ji Sung. Từ đó đến nay, anh chưa một lần khiến người hâm mộ của mình phải phiền lòng vì chuyện đời tư. Anh nổi tiếng với đời tư sạch và lối sống khiêm tốn. Dù diễn xuất đỉnh cao, nhiều lần nhận các giải thưởng danh giá, trong đó có cả Daesang cao quý nhưng Ji Sung không muốn được gọi với cái tên "diễn viên Daesang" vì nghĩ mình được giải thưởng là do may mắn cũng không quan tâm quá nhiều đến các danh hiệu. Anh đơn giản chỉ đóng phim vì tình cảm với tác phẩm, với nhân vật chứ không phải vì muốn giành được vị trí số một trên các bục trao giải.

