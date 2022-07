Xuất hiện nữ phụ át vía mỹ nhân A Business Proposal ở phim mới, đã xinh lại thêm tạo hình quá đỉnh

Tối 29/7, Today's Webtoon - bộ phim đánh dấu sự tái xuất của Kim Se Jeong sau A Business Proposal ra mắt hồi đầu năm nay - đã chính thức lên sóng. Bên cạnh Kim Se Jeong và hai nam chính, Today's Webtoon còn quy tụ dàn diễn viên phụ vô cùng hùng hậu, chủ yếu là những gương mặt khá mới trong làng phim Hàn. Một trong số đó là Ha Yul Ri - người vào vai nhà văn nổi tiếng Ppommeu.

Ha Yul Ri vào vai Ppommeu

Trong Today's Webtoon, Pomme là nghệ sĩ webtoon nổi tiếng nhất tại Neon Webtoons - công ty nơi các nhân vật chính làm việc. Cô có xuất phát điểm từ một tác giả nghiệp dư, may mắn nhận được hợp đồng với Neon Webtoons và sau đó dần trở nên nổi tiếng như một nhà văn hàng đầu trong làng webtoon. Pomme cũng được cho là sẽ có mối quan hệ bền chặt với cả ba nhân vật của bộ phim. Vì là "ngôi sao" trong phim nên Ha Yul Ri hứa hẹn sẽ xuất hiện với tạo hình vô cùng xinh đẹp, sang chảnh, át vía Kim Se Jeong bởi nhân vật nữ chính trong phim chỉ là một nhân viên mới của công ty, đang tập tành gia nhập giới webtoon. Chưa kể nhân vật của Kim Se Jeong còn có xuất phát điểm từ một vận động viên Judo nên không thích chăm chút nhiều cho vẻ bề ngoài.

Ha Yul Ri có tạo hình xinh đẹp, sang chảnh

Trong khi Kim Se Jeong có tạo hình giản dị, đúng chuẩn dân công sở

Nói về vai diễn lần này, Ha Yul Ri từng chia sẻ: "Thật vinh dự khi được trở thành một phần của một tác phẩm hay. Tôi hy vọng rằng nó sẽ là một tác phẩm thú vị đối với tất cả khán giả. Tôi đang làm việc chăm chỉ để quay phim, vì vậy tôi hy vọng rằng các bạn sẽ xem nó với tình yêu cho đến tập cuối."

Về sự nghiệp của Ha Yul Ri, mỹ nhân sinh năm 1999 này mới chỉ chính thức làm nghề được một năm. Trong năm 2021, cô đã góp mặt trong hai bộ phim cổ trang là Lovers of the Red Sky của Kim Yoo Jung và bom tấn The Red Sleeve. Trong The Red Sleeve, mỹ nhân họ Ha vào vai Bae Kyung Hee - một cung nữ với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp, luôn đứng ra bênh vực, chăm sóc các chị em cung nữ của mình. Nhân vật này tuy xuất hiện không nhiều nhưng cũng ít nhiều giúp Ha Yul Ri được khán giả chú ý bởi màn nhập vai ấn tượng. Sau dấu ấn này, Ha Yul Ri hứa hẹn sẽ bùng nổ với một vai diễn nhiều đất diễn hơn và đặc sắc hơn ở bộ phim Today's Webtoon.

Nhan sắc xinh đẹp ngoài đời của Ha Yul Ri

