Mỹ nhân Hàn có vẻ đẹp "thiên thần": Vào nghề lâu năm nhưng diễn đơ, đời tư miễn nhiễm bê bối

Mỹ nhân có vẻ đẹp "thiên thần" đóng phim nhiều năm vẫn không tiến bộ

Go Ara sinh năm 1990, khi học năm thứ hai trung học, cô đã tham gia thi tuyển và trở thành người chiến thắng tại cuộc thi SM Entertainment 5th Anniversary Teen Model Contest. Sau đó, cô trở thành thực tập sinh được đào tạo về thanh nhạc, vũ đạo và diễn xuất. Cùng năm 2003, Go Ara được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen Sharp #1, sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu từ đây.

Suốt thời gian gắn bó với SM, Go Ara liên tiếp được nhận các dự án phim lớn, chủ yếu toàn đóng chính. Năm 2006, tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Hoa Tuyết và thực sự trở thành cái tên phủ sóng sau Who Are You của MBC, phát hành năm 2008. Giai đoạn sau này, cô được khán giả châu Á quan tâm, yêu mến nhờ hai bộ phim đình đám là Reply 1994 và Hwarang. Từ năm 2017, cô ký hợp đồng với Artist Company - công ty được thành lập bởi hai tài tử là Lee Jung Jae và Jung Woo Sung sau khi chấm dứt hợp đồng 13 năm với SM Entertainment vào cuối 2016. Từ đó đến nay, cô không có dự án nổi bật nào.

Đóng phim đều đặn suốt gần 20 năm qua nhưng thực tế diễn xuất của Go Ara không được đánh giá cao. Chính cô cũng từng cho rằng bản thân có giới hạn về khả năng diễn xuất và trong mắt khán giả, phong độ diễn xuất của Go Ara rất trồi sụt, thỉnh thoảng mới có một vai diễn được cho là tạm ổn. Thứ mà khán giả quan tâm nhiều hơn ở cô là vẻ đẹp được ví với "thiên thần", đôi mắt nâu hiếm có thuộc hàng đẹp nhất nhì làng giải trí Hàn.

Con gái quân nhân với đời tư miễn nhiễm mọi bê bối

Bố của Go Ara từng công tác trong Không quân Hàn Quốc suốt 30 năm. Cô từng chia sẻ ngày nhỏ mình liên tục phải chuyển nhà vì bố chuyển công tác. Chính vì là con gái một quân nhân nên Go Ara được giáo dục vô cùng khắt khe từ nhỏ. Đặc biệt năm 2016, Go Ara cũng đã từng trở thành đại sứ danh dự của Không quân Hàn Quốc và tham gia vào một chương trình biểu diễn lễ hội hàng không vũ trụ.

Với sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ của gia đình, khi vào nghề, Go Ara cũng không bao giờ để bản thân vướng phải bê bối, luôn được yêu mến bởi đời tư sạch. Khán giả biết tới Go Ara như một mỹ nhân rất kính nghiệp, chịu khó hi sinh vì vai diễn và rất hòa nhã với đồng nghiệp.

Nguồn ảnh: Hancinema

