Mỹ nhân không tuổi có đời tư sạch nhất làng giải trí: Đóng với ai cũng đẹp đôi nhưng ngoài đời lại lẻ bóng

15 tuổi khởi nghiệp, nỗ lực đi lên từ vai phụ

Park Bo Young là nữ diễn viên Hàn sinh năm 1990. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi, khi còn là một học sinh trung học. Sau khi vào nghề được một năm, Park Bo Young bắt đầu gây chú ý nhờ vai phụ bên cạnh Lee Min Ho ở bộ phim học đường Secret Campus (2006). Vai diễn đáng yêu, trong sáng, rất giống với Park Bo Young ngoài đời thật đã giúp cô chiếm trọn cảm tình của khán giả. Nhiều người cũng đánh giá cao và kỳ vọng vào tương lai xán lạn của cô gái 16 tuổi.

Park Bo Young trong Secret Campus

Sau khi có được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp tuy chẳng mấy nổi danh nhưng Park Bo Young lại phải đối diện với sự đố kị của bạn bè. Cô từng chia sẻ: "Nhiều học sinh trong trường lúc đó đã cố ý huých vào vai tôi khi vô tình đi ngang qua. Có những người còn vứt rác lên bàn học của tôi nữa. Tuy vậy tôi cũng có nhiều người bạn thật sự tốt đã giúp đỡ tôi vượt qua thời gian đó."

Hai năm sau Secret Campus, Park Bo Young thực sự bứt phá nhờ bom tấn Scandal Makers - Ông Ngoại Tuổi 30, đóng cùng "ông hoàng phòng vé" Cha Tae Hyun. Vào vai một bà mẹ tuổi teen cùng hành trình đi tìm cha, Park Bo Young được đánh giá rất cao bởi nét diễn tự nhiên, nhan sắc xinh đẹp dù tạo hình nhân vật khá xuề xòa. Scandal Makers năm đó đã càn quét tất cả các giải thưởng lớn nhỏ trong nước và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc 2008, tên tuổi Park Bo Young cũng được quan tâm hơn bao giờ hết.

Sau bệ phóng này, Park Bo Young tiếp tục khẳng định bản thân là cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé khi cùng Song Joong Ki làm nên một chuyện tình đầy cảm xúc trong A Werewolf Boy. Với thành tích cán mốc 1 triệu vé chỉ sau 5 ngày và doanh thu đạt mốc 3,6 triệu đô sau 12 ngày công chiếu, A Werewolf Boy trở thành một trong số những bộ phim điện ảnh Hàn thành công nhất mọi thời đại thời điểm đó.

Không chỉ điện ảnh, ở địa hạt phim truyền hình, Park Bo Young cũng đạt được những thành công vang dội, trở thành "nữ hoàng rating" với loạt phim đình đám như Oh My Ghost, Strong Woman Do Bong Soon, Abyss,... Vẻ ngoài xinh đẹp, nhan sắc không tuổi khiến Park Bo Young thường được chọn vào những nhân vật chính diện, có tính cách đáng yêu, dễ dàng chiếm trọn cảm tình của khán giả

Cô gái nhỏ bé được yêu mến bởi sự khiêm tốn, chăm chỉ

Vào nghề từ rất sớm nhưng suốt bao năm qua, Park Bo Young luôn giữ cho mình lối sống sạch, miễn nhiễm với scandal. Trái với vẻ ngoài vui tươi, hoạt bát, cô lại là một người sống nội tâm, kín tiếng, không tự tin vào chính mình. Cô từng không sử dụng mạng xã hội trong suốt nhiều năm và mới chỉ mở tài khoản cá nhân từ tháng 5/2021 vì cho rằng bản thân không giỏi trong việc ăn nói, sợ lại vạ miệng trên mạng xã hội.

Đặc biệt, đóng phim đã lâu, luôn được đánh giá cao về diễn xuất nhưng Park Bo Young vô cùng khiêm tốn. Cô cho rằng mình không giỏi mà chỉ may mắn nhận được kịch bản hay, được diễn xuất bên cạnh dàn diễn viên giỏi nên mới thành công. Nhờ sự khiêm tốn, lối sống tích cực, cô nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Đóng phim với ai cũng "chemistry" bùng nổ nhưng ngoài đời lại lẻ bóng

Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt không tuổi khiến Park Bo Young luôn trở nên nhỏ bé, vô cùng đáng yêu bên cạnh tất cả các bạn diễn nam. Thêm vào đó, diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc cũng giúp cô có thể ăn nhập với mọi bạn diễn. Cô được khán giả gọi với cái tên "thánh chemistry" trên màn ảnh, bất kể đóng với ai cũng khiến khán giả xuýt xoa, mong chờ chuyện phim giả tình thật xảy ra.

Song Joong Ki từng khiến khán giả bấn loạn khi tuyên bố "Park Bo Young là của tôi"

Cô và Park Hyung Sik cũng từng tạo ra phản ứng hóa học bùng nổ khiến khán giả nhiệt tình "chèo thuyền" cho đến tận bây giờ

Bạn trai màn ảnh thì nhiều nhưng ngoài đời mỹ nhân không tuổi Park Bo Young vẫn lẻ bóng. Ngoài việc từng bị đồn hẹn hò với một nam diễn viên hơn 19 tuổi ra thì cô gần như chưa từng có bất kì tin đồn yêu đương nào. Ngay cả với diễn viên hơn 19 tuổi kia thì tin đồn cũng sớm dập tắt vì cả hai bên đã hoàn toàn phủ nhận.

