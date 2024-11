Từ lâu, các bộ phim truyền hình được chuyển thể từ webtoon vốn dĩ đã không còn là điều xa lạ đối với khán giả. Những dự án chuyển thể thành công liên tiếp như See You In My 19th Life, True Beauty, Business Proposal hay đỉnh cao nhất với What's Wrong With Secretary Kim , càng khiến xu hướng làm phim này nở rộ. Nhưng điều này không đồng nghĩa bộ webtoon nào chuyển thể cũng sẽ được lòng công chúng.

Mới đây, bộ truyện tranh trực tuyến Get Schooled từng thu hút hơn 99 triệu lượt xem khi đăng tải trên Naver đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Được biết, nó sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình trong thời gian tới. Vào năm ngoái, bộ truyện này cũng từng dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội vì cốt truyện phân biệt chủng tộc và xem thường phụ nữ đến mức cực đoan, buộc tác giả phải lên tiếng xin lỗi. Sau đó, Get Schooled đã bị xoá khỏi nền tảng dành cho độc giả quốc tế và tạm dừng vô thời hạn trên ứng dụng Hàn Quốc.

Get Schooled từng thu hút hơn 99 triệu lượt xem nhưng bị tạm dừng vô thời hạn

Ban đầu, có thông tin cho rằng Kim Nam Gil đã được xác nhận sẽ đảm nhận vai nhân vật chính, khiến vấn đề này càng được chú ý nhiều hơn. Trước tin tức này, một tài khoản Nữ quyền Hàn Quốc trên X đã đưa đề cập đến một chi tiết từ webtoon khiến cư dân mạng quốc tế tức giận. Cụ thể, trong một chương trong Get Schooled , một giáo viên nữ được miêu tả rằng đang cố gắng dạy học sinh các giá trị nữ quyền và bất ngờ bị một giáo viên khác tát vào mặt vì đang truyền bá những tư tưởng "sai trái". Không chỉ dư luận trong nước mà công chúng toàn cầu cũng bày tỏ sự bàng hoàng, sửng sốt vì cốt truyện lệch lạc, xem thường phụ nữ đến vậy. Mọi ý kiến đều cho rằng họ sẽ không xem phim hoặc ủng hộ bất kỳ ai chọn xuất hiện trong dự án.

Bài đăng trên nền tảng X

Cảnh một nữ giáo viên bị tát gây sốc tột độ

Cách đây vài ngày, Star News lần đầu đưa tin trong một bài viết độc quyền rằng nam diễn viên Kim Nam Gil đã được xác nhận sẽ đảm nhận vai chính Na Hwa Jin. Trong bản gốc webtoon, Na Hwa Jin là một nhân viên của Bộ Giáo dục được gọi đến để xử lý những kẻ bắt nạt ở trường bằng những cách "không chính thống".

Với phản ứng dữ dội gần đây, việc Kim Nam Gil được cho là đã nhận vai khiến anh bị khán giả ném đá vì "cố suý" cho cốt truyện "não tàn". Nhiều khán giả yêu cầu anh phải nhanh chóng rút khỏi dự án và tôn trọng fan trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là tôn trọng phụ nữ - những đối tượng đang bị hạ bệ trong Get Schooled .

Kim Nam Gil được xác nhận sẽ vào vai nam chính Na Hwa Jin

Giữa lúc gạch đá bủa vây, Kim Nam Gil đã lên Instagram đính chính rằng anh có nhận được kịch bản Get Schooled và đang chỉ xem xét, do hiện tại nam diễn viên quá bận rộn với các dự án khác. "Xin chào, tôi là Kim Nam Gil. Hôm nay là một ngày tuyệt vời khi tôi trở lại với tất cả các bạn với vai diễn linh mục Kim Hae Il trong The Fiery Priest. Tôi nghe nói rằng rất nhiều bạn đã lo lắng về một bài báo tuyển diễn viên được xuất bản ngày hôm qua. Mặc dù đúng là công ty quản lý của tôi đã nhận được lời mời đóng một vai trong Get Schooled, nhưng tôi vẫn chưa có thời gian để đích thân xem xét tài liệu. Vì tôi tin rằng việc tôi trực tiếp chấp nhận hoặc từ chối lời mời là lịch sự, nên tôi cần phải xem xét trước khi đưa ra quyết định".

Kim Nam Gil lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân

Theo Star News, hiện chưa có quá nhiều thông tin được tiết lộ về kế hoạch chuyển thể của tác phẩm này. Thông tin duy nhất được xác nhận đó là người cầm trịch dự án là đạo diễn Hong Jong Chan, người từng ghi dấu ấn với bộ phim của Netflix như Juvenile Justice, Mr. Plankton.