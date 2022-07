Lại thêm một nam thần U40 vẫn còn đóng sinh viên, đẹp trai diễn đỉnh nhưng mê không nổi!

Lee Seung Gi và Lee Se Young là hai diễn viên đã từng hợp tác trong bộ phim đình đám Hoa Du Ký. Sắp tới đây, khán giả sẽ được gặp lại hai "cực phẩm visual" này trong bộ phim mới mang tên Love According To Law. Lần này, hai người sẽ chính thức trở thành một cặp đôi.



Mới đây, những hình ảnh của Lee Seung Gi và Lee Se Young trong Love According To Law đã được tiết lộ. Trong loạt hình ảnh này, cặp đôi Lee - Lee đứng dưới tán hoa anh đào, tuy chỉ là ảnh tĩnh nhưng khán giả tin chắc đây là một khoảnh khắc rung động của tình yêu đôi lứa. Lee Se Young cười rạng rỡ trong khi Lee Seung Gi đầy lúng túng. Điều đáng nói là Lee Seung Gi xuất hiện với tạo hình của một nam sinh cùng mái tóc "bát úp" và cặp kính to tròn.

Không thể phủ nhận Lee Seung Gi có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật, nếu không nói thì ít người nghĩ rằng anh đã 35 tuổi. Thế nhưng để "cưa sừng làm nghé", vào vai một nam sinh có vẻ ngoài ngố tàu thì dường như không được hợp lý cho lắm. Nhiều khán giả cho rằng trông Lee Seung Gi quá chững trạc và khá chênh lệch so với Lee Se Young, một mỹ nhân 29 tuổi. Dĩ nhiên không phải Lee Seung Gi quá già so với Lee Se Young mà nhìn hai người không giống một cặp sinh viên ngang tuổi.

Bình luận của khán giả: - Mỗi mình tui thấy Lee Seung Gi hơi già để đóng học sinh à, sao cảnh trong quá khứ không để một diễn viên khác đóng thay nhỉ - Nhìn tạo hình không hợp lý cho lắm, chắc tại kiểu tóc, hình như tổ tạo hình cố gắng miêu tả rằng nhân vật này là cậu sinh viên ngố tàu nhưng lại khiến Lee Seung Gi trông già hơn - Hai người này đóng cặp đôi yêu nhau thì quá hợp nhưng bạn cùng tuổi thì nhìn chênh quá - Tôi đã cười khi nhìn những hình ảnh này

Trong Love According To Law, Lee Seung Gi vào vai Kim Jung Ho, một cựu công tố viên hiện kiếm sống từ tiền thuê nhà. Anh phải lòng người bạn lâu năm Kim Yoo Ri (Lee Se Young), người phụ nữ xinh đẹp và thông minh. Kim Yoo Ri từng là luật sư làm việc tại một công ty luật hàng đầu, nhưng đột nhiên quyết định nghỉ việc để mở quán cà phê luật trong tòa nhà mà Kim Jung Ho làm chủ.

Theo chia sẻ Lee Seung Gi, Kim Jung Ho là nhân vật bình thường đầu tiên anh hóa thân sau một thời gian dài. "Tôi đã hành động thoải mái như bộ đồ thể thao mà tôi đã mặc trong suốt quá trình quay phim. Tôi chắc chắn rằng người xem sẽ có thể cảm nhận được sự thoải mái, ấm áp mà tôi nhận được qua các câu chuyện khác nhau trong phim. Tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền tải sự thoải mái, sâu sắc và dễ hiểu tới mọi người."

Lee Seung Gi và Lee Se Young trong tạo hình sinh viên ở hậu trường phim

Nguồn ảnh: Allkpop





https://kenh14.vn/lai-them-mot-nam-than-u40-van-con-dong-sinh-vien-dep-trai-dien-dinh-day-nhung-me-khong-noi-20220728102726574.chn