Mỹ nam hành động hết thời vì ngoại hình xuống cấp, được cả làng phim cưu mang ngày trở lại

Từng là nam tài tử hành động khét tiếng, được săn đón vì vẻ ngoài điển trai, ngôi sao 6X sau đây đã đối mặt với sự tụt dốc về ngoại hình lẫn sự nghiệp một cách đáng tiếc. Sau tất cả, lỗi lầm lại chưa bao giờ thuộc về bản thân anh...

Ra mắt vào thập niên 1990, Brendan Fraser được dự đoán sẽ trở thành ngôi sao phim hành động tiếp theo, kế thừa những đàn anh như Arnold Schwarzenegger. Ở buổi đầu sự nghiệp, mỹ nam sinh năm 1968 chỉ đóng những vai nhỏ, cho đến khi anh chính thức được đóng nam chính trong George of the Jungle - phim "chế" từ Tarzan vào năm 1997. Hình tượng anh chàng người rừng George ngây ngô, điển trai đã khiến khán giả vô cùng yêu thích.

Anh gây chú ý lần đầu nhờ George of the Jungle

Sau George of the Jungle 2 năm, Brendan Fraser chính thức bùng nổ toàn cầu nhờ thủ vai nam chính Rick O'Connell trong siêu phẩm The Mummy (Xác Ướp Ai Cập). Anh tiếp tục trở lại trong 2 phần phim kế tiếp, ghi dấu ấn với hành trình chiến đấu chống lại xác ướp mãn nhãn nhất màn ảnh. Cũng từ đây, Fraser nhanh chóng trở thành "mỹ nam hành động" được săn đón. Một số dự án đình đám khác mà anh tham gia gồm Journey to the Center of the Earth, Monkeybone,...

Nam diễn viên thành danh nhờ loạt phim Xác Ướp

Sở hữu vẻ điển trai gây thương nhớ, Brendan Fraser được dự đoán sẽ là sao hạng A trong tương lai

Tuy nhiên hào quang của Fraser nhanh chóng vụt tắt khi anh vướng vào một vụ việc không hay, mà bản thân anh là người bị hại. Vào năm 2018, Fraser lên tiếng cáo buộc từng bị xâm hại bởi Philip Berk - cựu chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood vào năm 2003. Vì khi ấy không có tiếng nói, Fraser chỉ đành im lặng chịu đựng. Cộng thêm việc ly hôn cùng Afton Smith và cái chết của mẹ không lâu sau đó, ngôi sao The Mummy rơi vào trạng thái trầm cảm, khiến sự nghiệp tụt dốc hoàn toàn. Chỉ sau vài năm, không còn ai thấy Brendan Fraser trên màn ảnh nữa.

Tài tử The Mummy đối mặt với nhiều biến cố khiến anh tụt dốc

May mắn thay, đã có nhiều đồng nghiệp trong giới làm phim đứng ra bảo vệ, giúp đỡ anh. The Rock - bạn diễn của anh trong The Mummy Returns đã vô cùng tức giận và muốn thay anh trừng trị Berk. Ngoài ra sau khi dũng cảm lên tiếng về vụ việc năm 2003, anh đã rục rịch trở lại màn ảnh thông qua một số dự án phim, trong đó có cơ hội giúp anh lấy lại ánh hào quang trong Doom Patrol của DC.



Nhiều ngôi sao như The Rock đứng ra bảo vệ, giúp đỡ Brendan Fraser

Anh đã trở lại và tạo dấu ấn trong Doom Patrol

Tuy nhiên sau gần một thập kỷ rời khỏi đỉnh cao danh vọng, nhan sắc "mỹ nam" của Brendan Fraser đã biến mất. Anh tăng cân chóng mặt sau thời gian dài đối mặt với trầm cảm, không còn là nam thần vạn người mê ở tuổi "ngũ tuần". Song, sự nghiệp của tài tử lại đang có sự chuyển biến vô cùng tích cực. Sắp tới anh sẽ đóng nam chính trong The Whale, siêu phẩm mới của A24 hứa hẹn sẽ "khuynh đảo" các giải thưởng.

Hình ảnh gây sốt của Fraser trong The Whale vừa được công bố

Vừa qua, hình ảnh của Fraser trong phim đã khiến mạng xã hội xôn xao khi anh vào vai Charlie - người đàn ông mắc chứng rối loạn ăn uống, khiến cân nặng tăng đến hơn 200kg. Nhiều trang truyền thông dự đoán vai diễn này sẽ giúp Fraser chứng tỏ được thực lực diễn xuất, thậm chí thắng được Oscar. Ngoài ra sắp tới, anh còn có cơ hội đóng phim của bậc thầy điện ảnh Martin Scorsese, cũng như trở thành phản diện trong phim Batgirl của DC. Dễ thấy, ai ai cũng mừng khi thấy anh trở lại mạnh mẽ.

Mỹ nam hành động Brendan Fraser thời gian gần đây

Nguồn ảnh: A24, Screen Rant

