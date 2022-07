Bị công chúng xua đuổi, sao nhí Nhật Bản được yêu thương trở lại nhờ nỗ lực khó tin

Các sao nhí nổi tiếng thường dễ dính vào những tranh cãi, không chỉ riêng tại Nhật Bản mà ở bất kì thị trường nào trên thế giới. Dưới đây chính là một trường hợp diễn viên nhỏ tuổi từng hứng chịu chỉ trích, tẩy chay vì kiếm tiền quá nhiều dù vẫn còn ở "tuổi ăn tuổi học".

Sao nhí được săn đón hàng đầu, bén duyên với Hollywood

Sinh năm 2004, cô bé tên Ashida Mana đã "bén duyên" với màn ảnh từ lúc 5 tuổi thông qua dự án phim ngắn ABC Short Movie 2: Daibokenmama. Nhờ diễn xuất thuần khiết, tự nhiên cùng gương mặt quá đỗi khả ái, Mana chính thức trở thành sao nhí được săn đón nhất nhì màn ảnh đầu thập niên 2010. Dự án đầu tiên giúp cô bé được đánh giá cao về diễn xuất đó là series Mother, trong đó Mana đóng vai cô bé Mana bị mẹ bạo hành, được cô giáo của mình bảo vệ và che chở như người mẹ thứ 2.

Ashida Mana bắt đầu biết diễn năm 3 tuổi, đến 5 tuổi thì đóng phim

Vai diễn cô bé mẫu giáo bị bạo hành trong Mother của Mana được khen ngợi

Vai diễn trong Mother giúp sao nhí Ashida Mana nhận giải Diễn viên triển vọng của Viện Truyền hình Nhật Bản, cũng như một số giải nữ phụ danh giá khác. Nghiễm nhiên sau một vai diễn thành công, thù lao của Ashida Mana tăng lên chóng mặt, nhất là ở mảng điện ảnh. Một số phim mà cô bé tham gia và gây tiếng vang gồm Confessions, Ghost: In Your Arms Again, Liar Game: Saisei,... Đến năm 2013, Mana bất ngờ "lấn sân" sang thị trường quốc tế khi góp mặt trong siêu phẩm Pacific Rim của Guillermo del Toro.

Pacific Rim là dự án quốc tế đầu tiên của Ashida Mana

Danh tiếng của Mana khi ấy thật sự vượt bậc, giúp cô bé sinh năm 2004 mạnh mẽ chinh phục những con đường khác. Ngoài diễn xuất, Ashida Mana còn phát hành album nhạc đạt nhiều thành công lớn, ngoài ra còn tham gia show truyền hình, làm MC, lồng tiếng cho phim hoạt hình trong nước và nước ngoài, thậm chí nhận về không ít quảng cáo. Tuy nhiên đi ngược với sự nghiệp có phần bùng nổ, độ "hảo cảm" của Ashida Mana trong mắt công chúng lại không tích cực.

Bị ghét bỏ vì kiếm quá nhiều tiền, hiện tại thụt lùi hơn xưa

Ashida Mana chưa trưởng thành đã lọt danh sách 10 nữ nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Nhật Bản với khối gia tài lên đến 2,3 triệu USD (tính đến hết năm 2012). Tuy nhiên đó cũng là thời điểm mà những ý kiến trái chiều về sao nhí này bắt đầu xuất hiện. Không ít khán giả cho rằng Ashida Mana mang đến hình ảnh không tích cực, bị bố mẹ bắt ép nổi tiếng để trục lợi. Sự nghiệp nghệ sĩ càng vững mạnh chứng tỏ Ashida Mana có quá ít thời giờ cho học tập - một tín hiệu không mấy tốt đẹp trong mắt công chúng Nhật Bản vốn đề cao giáo dục dành cho trẻ em.

Thậm chí Mana từng nhiều lần lọt vào danh sách Ngôi sao mà bạn mong muốn biến mất khỏi truyền hình do khán giả bầu chọn, lý do vì cô kiếm quá nhiều tiền từ công việc nghệ thuật và buông lơi việc học. Song, chính bản thân sao nhí đã tự mình phấn đấu, chứng tỏ với khán giả bằng cách vượt qua kỳ thi đầu vào của rất nhiều trường trung học hàng đầu với số điểm cao vào năm 2017. Từ dạo đó, khán giả đã bắt đầu có cái nhìn thoải mái hơn với ngôi sao Pacific Rim.

Ashida Mana chứng tỏ mình có thể vừa học vừa đóng phim

Hiện tại, Ashida Mana có phần "chững bước" hơn so với thời còn là nhóc tì. Ở tuổi 17-18, nhan sắc của Mana đã khác xưa, thiếu đi nét tươi tắn, bụ bẫm của thuở bé thơ. Tuy nhiên điều đó không khiến cô nhụt chí trên con đường diễn xuất. Nữ diễn viên vẫn đang hết mình trên màn ảnh, vừa qua có sự trở lại được đón nhận trong bộ phim BL Metamorphosis kể về nữ chính làm bạn với một bà lão mê đọc truyện tranh, hay lồng tiếng cho bom tấn Godzilla vs. Kong.

Ashida Mana tái xuất trong BL Metamorphosis ở tuổi 18

Nhan sắc gần đây của sao nhí kiếm tiền nhiều bậc nhất màn ảnh Nhật

Nguồn: NHK

https://kenh14.vn/nhan-sac-khac-la-cua-sao-nhi-bi-ghet-nhat-nhat-ban-duoc-yeu-thuong-tro-lai-nho-no-luc-kho-tin-20220725133252554.chn