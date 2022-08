Giấc Mơ Của Mẹ tập 13: Diễm My 9x “sàm sỡ” Quốc Anh, chuyện gì đây?

Tạm gác lại mâu thuẫn căng thẳng của những tập trước, Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY) tập 13 là những tình huống bi hài xoay quanh màn cho thuê phòng của ông Quốc (NS Hữu Châu).



Đầu tập 13, ông Quốc tới công ty của Khang (Trần Quốc Anh), mang theo một ít đồ ăn để cảm ơn anh đã từng giúp đỡ mình. Tại đây ông Quốc biết tin Khang đang tìm nhà trọ. Khi về nhà, ông Quốc lại nghe con trai út - Cường (Trần Ngọc Vàng) đang thiếu tiền để trả góp nốt chiếc moto. Ông bèn “nảy số”, quyết định cho Khang thuê phòng của Cường.

Nghĩ tới là phải làm liền, ông Cường tới tìm Khang, một mực đưa Khang về xem phòng. Ông ra sức thuyết phục, thậm chí còn lấy lý do Khang ở đây sẽ được ăn uống đầy đủ để “ép” Khang ở lại. Vốn là một công tử giàu có, căn phòng của Cường có phần nhỏ và bất tiện với Khang nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý ở lại.

Ông Quốc cùng Cường nhiệt tình chuyển đồ giúp Khang nhưng lại chưa dám nói ra việc cho thuê phòng với bà Thanh (NSND Hồng Vân). Vì vậy, hai người phải lén lút giấu Khang trong nhà. Ngày hôm đó, Khang có hẹn đi ăn với My. Trong lúc chờ đợi, anh đã ngủ quên trong phòng, khi My về nhà, cô lại chưa biết chuyện phòng em trai giờ đã để lại cho Khang. Không những lớn tiếng kêu Khang dậy, My còn hồn nhiên… vỗ mông Khang vì nghĩ rằng đó là em trai mình.



Ở một diễn biến khác, chuyện tình của Cường với Hằng có nhiều chuyển biến. Với lời đề nghị của bố, Hằng đã mời Cường về nhà dùng bữa. Dĩ nhiên Cường không dám tới vì anh không phải Tú, người mà gia đình Hằng muốn nhận làm rể. Chưa kể cùng lúc này Cường cũng phải đi đến tiệm rửa xe để làm việc theo yêu cầu của mẹ. Buổi gặp mặt bị hoãn lại nhưng bà Thanh thì vẫn tới nhà Hằng để nấu ăn theo lời nhờ vả của một người bạn. Khi vừa xuống xe, bà đã đụng mặt Hằng. Vì đang vội lên taxi, Hằng đã giằng co làm rách áo “mẹ chồng tương lai”, lại còn ném túi xách của bà ra đường.

Vì không gặp được Cường ở nhà, Hằng đã đến tiệm sửa xe nơi Cường làm việc, thậm chí còn không ngại khó, ngại bẩn để giúp Cường rửa xe. Hai người sau đó đi hẹn hò cùng nhau, Cường rất muốn nói ra sự thật về thân phận của mình nhưng không thể vì anh đã trót yêu Hằng.

Nguồn ảnh: VieON

