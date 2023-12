Phim concert của Beyoncé dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong ngày mở màn

(Ảnh: Getty Images/Parkwood)

Theo nguồn tin từ Variety, phim concert của Beyoncé Renaissance hiện đang chiếm lĩnh phòng vé Bắc Mỹ sau khi thu về 11,5 triệu USD trong ngày công chiếu đầu tiên từ 2.539 rạp phim. Con số này bao gồm cả 5,1 triệu USD trong ngày chiếu sớm vào thứ Năm tuần trước. Cùng với màn ra mắt hoành tráng từ phim The Eras Tour của Taylor Swift, năm 2023 được ghi nhận là năm đầu tiên có hai bộ phim tài liệu về hoà nhạc đứng đầu bảng xếp hạng nước Mỹ.

Renaissance không được mong đợi có thể sánh ngang với cơn cuồng nhiệt của người hâm mộ như The Eras Tour. Thực tế là phim concert của Taylor Swift là sự thành công vượt trội với 92 triệu USD doanh thu tại Bắc Mỹ và hiện vượt qua mốc 250 triệu USD trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bộ phim hoà nhạc của "Ong chúa" ghi lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vẫn đang hướng tới một mức doanh thu lớn - 20 triệu USD - tại thị trường nội địa. Đây là một con số ấn tượng đối với một bộ phim hoà nhạc.

Tính tới thời điểm hiện tại, phản hồi dành cho bộ phim này vô cùng tích cực. Số điểm trên Cinema Score đang ở mức A+ với hàng loạt bài đánh giá khen ngợi. Theo dự đoán, Renaissance có thể sẽ có sức lan toả mạnh mẽ hơn trong những tuần tới do nhiều khán giả có dự định cho việc khám phá bộ phim hoà nhạc này trong kỳ nghỉ lễ.

Dựa trên những ước tính ban đầu và doanh số đặt vé trước, bộ phim của Beyoncé có thể so sánh với những bộ phim hoà nhạc khác như This is It của Michael Jackson (23 triệu USD mở màn vào năm 2009) và Justin Bieber: Never Say Never (29,5 triệu USD mở màn vào năm 2011). Cả hai bộ phim này đều chưa được điều chỉnh theo lạm phát.