Ảnh hot nhất hôm nay: Taylor Swift và Beyoncé thân thiết tại họp báo ra mắt phim The Eras Tour, bất chấp 2 fandom "chiến" nhau dữ dội!

Ngày hôm nay (12/10 theo giờ Việt Nam), Taylor Swift đã tổ chức buổi công chiếu phim tài liệu The Eras Tour vô cùng hoành tráng. Taylor Swift thực sự đang là "chiến thần kiếm tiền" khi tour diễn The Eras Tour cực kì thành công vẫn đang diễn ra thì cô đã nhanh chóng cho ra mắt phim tài liệu cùng tên về bộ phim. Bộ phim The Eras Tour được dự đoán có khả năng mang về doanh thu hơn 1 tỉ USD toàn cầu, cũng sẽ được công chiếu ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Trong thảm đỏ ra mắt phim tài liệu về The Eras Tour, một vị khách mời cực kì đặc biệt đã xuất hiện: "Ong Chúa" Beyoncé. Bức ảnh 2 "bà hoàng" Taylor Swift và Beyoncé chụp ảnh cùng nhau khiến truyền thông toàn cầu xôn xao.

Taylor Swift và Beyoncé tại thảm đỏ ra mắt phim The Eras Tour.

Bức ảnh này có ý nghĩa đặc biệt khi Taylor Swift và Beyoncé đều đang có 2 tour diễn cực kì thành công trong năm 2023: The Eras Tour và Renaissance World Tour. Cả 2 đều gây choáng ngợp bởi dàn dựng hoành tráng, kĩ xảo và hiệu ứng tối tân cũng như tốc độ bán vé "chóng mặt" mang về cho 2 nữ nghệ sĩ doanh thu khổng lồ.

Đáng chú ý, chính việc 2 tour diễn hoành tráng cùng diễn ra song song đã khiến fandom của Taylor Swift và Beyoncé "chiến" nhau dữ dội suốt hơn nửa năm qua, họ "kèn cựa" nhau từng thành phố một nơi cả 2 cùng lưu diễn, so sánh doanh thu từng đêm lẫn lượng khán giả của mỗi đêm v...v... để tranh cãi với đối phương. Thế nên, sự xuất hiện của 2 nữ nghệ sĩ quyền lực bậc nhất Hollywood trong hòa bình chắc chắn sẽ khiến những tranh cãi phần nào được dập tắt.

The Eras Tour lẫn Renaissance World Tour đều là 2 "kì quan" về lưu diễn của nữ nghệ sĩ.

Taylor Swift sau đó cũng chia sẻ một đoạn clip ngắn cô và Beyoncé vô cùng vui vẻ trong rạp phim, thậm chí còn lấy bắp rang ném về phía các nhiếp ảnh gia. Đăng kèm đoạn clip, Taylor Swift viết đầy thân thiết: "Em thật hạnh phúc. Em thật chả biết cuộc sống của em sẽ ra sao nếu không có sự ảnh hưởng của chị Beyoncé. Cách mà chị ấy dạy tôi và tất cả các nghệ sĩ ngoài kia về việc phá vỡ luật lệ, về việc tái định nghĩa nền công nghiệp này. Tâm hồn rộng lượng của chị. Sự kiên cường và linh hoạt của chị. Chị là ánh sáng dẫn đường trong suốt sự nghiệp của em và việc chị xuất hiện tối nay giống như một câu chuyện cổ tích có thật!".