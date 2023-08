Sự nghiệp huy hoàng của "nữ hoàng nhạc pop" Beyoncé qua các con số

2,1 tỷ USD doanh thu tour diễn

Theo một báo cáo của Forbes mới đây, chuyến lưu diễn năm 2023 của Beyoncé mang tên "Renaissance World Tour", được cho là có thể mang lại doanh thu bán vé khoảng 2,1 tỷ USD sau khi kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc, "Renaissance World Tour" sẽ trở thành chương trình biểu diễn đường trường có doanh thu cao nhất mọi thời đại, nhiều hơn khoảng 500 triệu USD so với chuyến đi hiện đang ở vị trí số 1, Eras Tour của Taylor Swift. "Renaissance World Tour" là chuyến lưu diễn solo thứ 9 của Beyoncé, sau 7 năm kể từ "The Formation World Tour" năm 2016.

Hiện nay, tour diễn của Beyoncé đang chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Những chuyến lưu diễn có doanh thu lớn nhất mọi thời đại của một nghệ sĩ nữ, với 16,5 triệu USD (khoảng 393 tỉ VNĐ/đêm).

200 triệu đĩa

Khởi nghiệp cùng nhóm Destiny's Child - một trong những nhóm nhạc nữ ăn khách nhất mọi thời đại, sự nghiệp của Beyoncé dễ dàng hơn nhiều đồng nghiệp khác. Các đĩa đơn solo Crazy in Love, Déjà Vu, Irreplaceable, Beautiful Liar... đều trở thành những bản hit của năm. Sau khi Destiny's Child tan rã, sự nghiệp của Beyonce tiếp tục thăng tiến như "diều gặp gió".

Ở tuổi 41 với 26 năm trong sự nghiệp, Beyoncé đã ra mắt 7 album mà sản phẩm nào cũng được nhận xét là khác biệt và phá cách so với trước đó. Theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA), Beyoncé đã bán được hơn 200 triệu đĩa trên toàn thế giới với tư cách nghệ sĩ solo và hơn 60 triệu bản dưới danh nghĩa thành viên của nhóm nhạc nữ Destiny's Child. Những con số này khiến khiến cô trở thành một trong những nghệ sĩ có số lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại.

32 giải Grammy

Tại lễ trao giải Grammy 2023, khoảnh khắc ca khúc Break My Soul của Beyoncé được xướng tên giành chiến thắng hạng mục "Best Dance/ Electronic Recording" (Bản thu nhạc Dance/Electronic xuất sắc) đã gây chấn động mạng xã hội. Dù hạng mục này không phải là giải thưởng Big 4 của lễ trao giải, nó góp phần giúp Beyoncé trở thành nghệ sĩ có nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử, với 32 tượng vàng.

Beyoncé đang ngày càng khẳng định vị trí "nữ hoàng" của làng nhạc đương đại thế giới qua những danh hiệu đạt được.

9 chuyến lưu diễn

"Renaissance World Tour" là chuyến lưu diễn đường phố thứ 9 trong sự nghiệp solo của Bey, bao gồm cả hai chuyến lưu diễn mà cô đã thực hiện cùng chồng Jay-Z "On the Run" năm 2014 và "On the Run II" năm 2018) cũng như chuyến lưu diễn đầu tiên của Verizon Ladies First Tour cùng với Alicia Keys. và Missy Elliott vào năm 2004.

8/200 ca sĩ vĩ đại nhất thời đại

Beyoncé xếp hạng thứ 8 trong danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone năm 2023, chỉ xếp sau Stevie Wonder, Ray Charles, Mariah Carey, Billie Holiday, Sam Cooke, Whitney Houston và ở vị trí số 1 là Aretha Franklin.

7 album phòng thu

Với thành công của album phòng thu gần đây nhất, 2022's Renaissance , Beyoncé trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên có 7 album phòng thu đầu tiên ra mắt ở vị trí số 1 tại Mỹ.

Xếp hạng 6 trong danh sách Nhân vật của năm

Billboard xếp cô nằm trong danh sách những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tạp chí Time liệt kê cô trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2013 và 2014. Forbes cũng gọi cô là "Nữ nghệ sĩ quyền lực nhất làng giải trí" năm 2015. Năm 2016, Beyoncé xuất hiện ở vị trí thứ 6 trong danh sách Nhân vật của năm.

Tầm ảnh hưởng của Beyoncé không chỉ tác động tới văn hóa đại chúng mà còn trở thành một biểu tượng thành công của người da màu ở Mỹ. Âm nhạc của cô không tập trung vào một đối tượng mà hướng đến đông đảo khán giả. Qua mỗi album, Beyoncé đều tôn vinh một đối tượng khác nhau trong xã hội Mỹ. Phụ nữ, cộng đồng da màu, tầng lớp bình dân và cả LGBTQ, những người yếu thế trong xã hội đều là những đối tượng mà Beyoncé hướng tới trong âm nhạc.

Sở hữu 400 triệu USD nhờ âm nhạc

Về đời tư, Beyoncé cũng có một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với rapper, nhà sản xuất âm nhạc Jay-Z. Trước khi cưới nhau, Beyoncé và Jay-Z được tạp chí Time liệt kê vào danh sách những cặp đôi quyền lực nhất trong 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2006. Forbes gọi họ là "Cặp đôi có thu nhập hàng đầu Hollywood". Theo một báo cáo, tổng giá trị tài sản của cả hai lên tới 1,9 tỷ USD. Theo đó, riêng Beyoncé sở hữu khoảng 400 triệu USD nhờ âm nhạc, các chuyến lưu diễn và bản quyền hình ảnh. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu cổ phần đáng kể tại Tidal, dịch vụ phát nhạc trực tuyến do Jay-Z sáng lập.