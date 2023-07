Beyoncé hủy show: Ekip nói vì sân quá bé nhưng netizen chỉ ra do vé bán ế thua xa show Taylor Swift?

Mới đây, trang MXH chính thức của SVĐ Acrisure (TP Pittsburgh) đã phát đi thông tin về việc Beyoncé sẽ hủy đêm diễn tại nơi đây vào tối 3/8/2023 với lí do kĩ thuật và thay đổi lịch trình. Toàn bộ tiền vé mà khán giả bỏ ra cho show diễn này sẽ được hoàn trả sớm nhất cho tài khoản thanh toán. Các đêm diễn sau đó tại Seattle, Kansas City cũng được dời lịch biểu diễn sang một vài ngày sau đó.

Renaissance World Tour là tour diễn cực kì hoành tráng của Beyoncé, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Thị trưởng thành phố Pittsburgh cũng đã bày tỏ nỗi thất vọng rất lớn khi Beyoncé không ghé trình diễn tại thành phố như dự định: "Chúng tôi đã sẵn sàng đón cô ấy đến Pittsburgh và vinh danh cô ấy bằng một ngày lễ chính thức. Chúng tôi cũng đang trao đổi với phía nhà tổ chức chương trình để hiểu được về vấn đề đang gặp phải, đồng thời cũng cố gắng thu xếp nếu được một địa điểm mới hay một ngày diễn mới". Nhiều nguồn tin nội bộ cho biết phía ekip Beyoncé đánh giá không gian SVĐ Acrisure quá bé để dựng lên sân khấu hoành tráng của Renaissance World Tour.



Đáng chú ý, Taylor Swift cũng đã trình diễn tại chính SVĐ nói trên trong khuôn khổ The Eras Tour cách đây chưa lâu. Cụ thể, The Eras Tour đã có 2 đêm diễn tại SVĐ Acrisure vào tối 16 và 17/6 vừa qua, thu hút tổng cộng 146 nghìn khán giả. Taylor Swift cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên trình diễn tại SVĐ này 2 đêm liên tiếp trong 1 tour. Đồng thời, show The Eras Tour vào ngày 17/6 cũng thiết lập kỉ lục lượng khán giả lớn nhất từng đến SVĐ Acrisure với con số ấn tượng: 73.117 người tham dự. Là 2 tour diễn lớn nhất trong năm, gây chú ý mạnh mẽ về mọi mặt, khiến mọi thành phố cả 2 đi qua đều "phát sốt" - thế nên việc fandom của Taylor Swift và Beyoncé liên tiếp "đấu đá" đặt lên bàn cân so sánh 2 tour The Eras Tour và Renaissance World Tour là điều dễ thấy.

Taylor Swift trong buổi diễn The Eras Tour tại Pittsburgh vừa qua với hơn 73 nghìn khán giả tham dự 1 đêm

Sân khấu của The Eras Tour có mức độ đầu tư, diện tích chắc chắn không thể nào thua Renaissance World Tour. Chính vì thế, trước thông tin từ phía ekip cho rằng lí do hủy show nằm ở diện tích mặt sân quá bé, không dựng được sân khấu cho Beyoncé khiến netizen lập tức mỉa mai. Nhiều người cũng chỉ ra vấn đề thực sự nằm ở việc vé bán ra cho show của Beyoncé tiêu thụ rất chậm, khác xa với tốc độ bán vé của show Taylor Swift.



Daily Mail cho biết theo tờ Pittsburgh Post-Gazette, SVĐ này vẫn còn hàng nghìn vé không bán ra được dù đã được mở bán nhiều tháng nay. Thậm chí giá vé cho show diễn đã được hạ xuống mức chỉ cần khoảng 50 USD đã có trong tay một chiếc vé. Một sơ đồ bán vé của Ticketmaster lan truyền trên MXH Twitter cũng chỉ ra gần như tất cả các khu vực trong SVĐ Acrisure đều có chỗ trống, có thể mua vé được dễ dàng dù chỉ còn khoảng 1 tháng nữa diễn ra sự kiện.