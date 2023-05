Beyoncé khởi động tour diễn solo đầu tiên sau 7 năm

Beyoncé đã chính thức bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới mang tên The Renaissance World Tour tại sân vận động Friends Arena, Thụy Điển. Buổi biểu diễn lần này lập tức gây chú ý khi đây là tour diễn solo đầu tiên của nữ ca sĩ sau 7 năm.

Ngay sau khi mở bàn, concert của Beyoncé đã hoàn toàn "cháy vé", điều này một lần nữa chứng tỏ vị thế của "Ong chúa" trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Beyoncé đã biểu diễn 36 bài hát gần như liên tục trong gần ba giờ đồng hồ.

Những ca khúc chủ yếu trong tour diễn lần này nằm trong album phòng thu thứ 7 Renaissance. Ngoài ra, giọng ca 41 tuổi cũng thể hiện lại nhiều bản hit kéo dài hàng thập kỷ, bao gồm Crazy in Love, Love on Top, Partition.

(Ảnh: Getty Images)

Mặc dù Jay-Z - chồng của Beyoncé - không cùng lên biểu diễn cùng nữ ca sĩ nhưng anh và con gái Blue Ivy đã có mặt trong hậu trường nhằm ủng hộ cô.

Renaissance World Tour đánh dấu chuyến lưu diễn solo đầu tiên của Beyoncé kể từ The Formation World Tour vào năm 2016. Còn nhớ vào năm 2018, cặp vợ chồng Beyoncé và Jay-Z từng gây chấn động toàn cầu khi tổ chức tour diễn chung On the Run II.

Ở thời điểm hiện tại, tour diễn mới của Beyoncé sẽ dừng chân ở các nước châu Âu, bao gồm Bỉ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức và Ba Lan. Sau đó, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục lưu diễn tại Bắc Mỹ, bắt đầu vào 8/7 và kết thúc vào đầu tháng 9.