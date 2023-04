"Cuff It" - Bản hit solo trụ hạng lâu nhất trên Billboard Hot 100 của Beyoncé

Hôm nay (12/4), Billboard đã đăng tải danh sách các ca khúc lọt top BXH Billboard Hot 100. Trong đó, Cuff It của Beyoncé một lần nữa có mặt trên bảng xếp hạng này ở vị trí 34. Đây cũng là tuần thứ 34 liên tiếp của ca khúc lọt top trong BXH.

Như vậy, Cuff It chính thức trở thành bản hit trụ hạng lâu nhất của Beyoncé trong suốt sự nghiệp solo. Kỉ lục này trước đó thuộc về ca khúc kinh điển một thời Telephone với Lady Gaga vào năm 2009. Khi đó, ca khúc này đã trụ hạng trong 33 tuần. Ngoài ra, trong sự nghiệp solo của "Ong chúa", nữ ca sĩ cũng sở hữu nhiều bản hit trụ hạng rất lâu trên BXH uy tín này, bao gồm Halo (31 tuần), Irreplaceable (30 tuần), Sweet Dreams (29 tuần), Single Ladies (27 tuần), Crazy In Love (27 tuần)...

(Ảnh: Vogue)

Cùng với thành tích này, Beyoncé chỉ còn cần một tuần trụ hạng nữa để san bằng kỉ lục trụ hạng Hot Billboard 100 lâu nhất trong sự nghiệp, bao gồm cả thời gian là thành viên nhóm Destiny's Child. Bản hit No, No, No của nhóm vào năm 1997 đã dành 35 tuần trên BXH Billboard Hot 100 này.

Cuff It được phát hành trong album Renaissance của Beyoncé vào tháng 8/2022. Ngay sau khi ra mắt, album đã đạt vị trí số 1 trên BXH Billboard 200. Những ca khúc trong album lần này, bao gồm cả Cuff It, đều nhận được những đánh giá cao từ phía các chuyên gia âm nhạc. Thậm chí, nhiều tờ báo còn cho rằng Renaissance là album xuất sắc nhất trong năm 2022.