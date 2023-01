"Beyoncé xứ Hàn" đang phiêu nốt cao thì có người len lén tiến lại gần, hành động sau đó khiến tất cả "ngã ngửa"!

Nghệ sĩ solo tài năng Ailee được biết đến với giọng hát nội lực và những màn trình diễn xuất sắc. Cô còn được các fan ưu ái gọi với cái tên "Beyoncé phiên bản Hàn". Mới đây đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ailee trình diễn ca khúc Let It Go tại một buổi hòa nhạc đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Twitter vì tình huống hài hước.

Cụ thể khi biểu diễn, một nhân viên đã bất ngờ xuất hiện và nấp đằng sau nữ ca sĩ Ailee. Điều này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và tò mò về lý do thật sự. Thế nhưng ngay khi Ailee cất tiếng hát điệp khúc cao trào, nhân viên này đã lập tức phun tuyết để tạo hiệu ứng cho nữ nghệ sĩ trên sân khấu.

Khoảnh khắc khiến cho chính Ailee cũng không giấu được thích thú và nhiều lần phải vừa hát vừa cười vì pha chuẩn bị khó có thể lường trước từ ekip. Trong khi đó khán giả bên dưới cũng bật cười vì tình huống đặc biệt trên sân khấu của Ailee.

Hiện đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên một diễn đàn cộng đồng trực tuyến nổi tiếng của Hàn Quốc và trên mạng xã hội Twitter đã thu về hơn 675.700 lượt xem và 18.800 lượt tweet.

