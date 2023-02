1 DJ nổi tiếng ám chỉ Beyoncé mua giải Grammy ngay trên sóng trực tiếp?

Lễ Trao giải Grammy 2023 đã kết thúc với "spotlight" năm nay thuộc về Beyoncé. Với tổng cộng 32 chiếc cúp trong sự nghiệp, cô chính thức trở thành nghệ sĩ chiến thắng Grammy nhiều nhất trong lịch sử. Một người mạnh mẽ như Beyoncé khi lên phát biểu cũng không giấu nổi vẻ xúc động.

Beyoncé chiến thắng giải Grammy thứ 32 trong sự nghiệp

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc Beyoncé vừa được xướng tên với chiếc cúp làm nên lịch sử khi Break My Soul trở thành Best Dance/ Electronic Recording (Bản ghi âm nhạc Dance/ Electronic xuất sắc nhất), máy quay đã lia qua để bắt trọn phản ứng của các nghệ sĩ xung quanh về chiến thắng này. Khi máy quay lia đến DJ Diplo, khán giả dù không nghe được trực tiếp âm thanh nhưng nhìn khẩu hình của anh có thể nhìn ra đó là câu: "They bought that" - "Họ đã mua giải rồi!". Mọi thứ đều xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp và khoảnh khắc không đẹp ấy nhanh chóng được lan truyền.

Diplo nói trực tiếp trên sóng truyền hình: "Họ đã mua giải rồi"

Diplo là một DJ/ NSX âm nhạc nổi danh từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Madonna, Shakira, Britney Spears, Justin Bieber, CL, G-Dragon, Bad Bunny,... Anh cũng từng hợp tác với chính Beyoncé trong một số ca khúc thuộc album Lemonade và cũng là người cùng "Ong Chúa" tạo nên siêu hit Run The World (Girls) khuynh đảo thế giới hồi năm 2011. Chính vì việc đã từng trực tiếp làm việc với Beyoncé càng khiến hành động của Diplo đón nhận các chỉ trích gay gắt.

Nhiều người đánh giá Diplo đã quá bất lịch sự, cố tình câu kéo sự chú ý khi nói về nữ đồng nghiệp như vậy ngay trên sóng truyền hình trực tiếp với hàng chục triệu người toàn thế giới. Netizen cũng cho rằng hành động như vậy đáng lên án và cho rằng Beyoncé với ca khúc Break My Soul hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Khán giả cũng so sánh hành động này cũng bất lịch sự không kém màn "giật micro" của Kanye West làm với Taylor Swift năm nào!

Tuy nhiên, cũng có một khả năng cao Diplo chỉ hoàn toàn đang đùa khi biểu cảm gương mặt và cách anh tương tác cũng không phải quá "nghiêm trọng". Cũng nên nhớ đến việc cả hai từng là những đồng sự tương đối ăn ý và giữa Diplo - Beyoncé cũng chưa có mâu thuẫn nào trước đây. Nhưng rõ ràng, dù hoàn cảnh có ra sao thì trò đùa này lại không hề vui!