Grammy 2023: BTS trắng tay, Taylor Swift và Adele nhận giải an ủi, Beyoncé lập kỷ lục lịch sử!

KẾT QUẢ GIẢI GRAMMY 2023 (Một số hạng mục đáng chú ý)

Record of The Year (Bản ghi âm của năm): About Damn Time - Lizzo

Album of The Year (Album của năm): Harry's House - Harry Styles

Song of The Year (Ca khúc của năm): Just Like That - Bonnie Rait

Best New Artist (Tân binh xuất sắc nhất): Samara Joy

Best Pop Solo Performance (Màn trình diễn giọng Pop đơn ca xuất sắc nhất): Easy On Me - Adele

Best Pop Duo/ Group Performance (Màn trình diễn giọng Pop song ca/ nhóm xuất sắc nhất): Unholy - Sam Smith x Kim Petras

Best Pop Vocal Album (Album giọng Pop xuất sắc nhất): Harry's House - Harry Styles

Best Dance/ Electronic Recording (Bản thu âm nhạc dance/ electronic xuất sắc nhất): Break My Soul - Beyoncé

Best Dance/ Electronic Album (Album nhạc dance/ electronic xuất sắc nhất): Renaissance - Beyoncé

Best Music Video (MV ca nhạc xuất sắc nhất): All Too Well (10 Minute Version) - Taylor Swift